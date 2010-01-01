Каталог
Сравнение
Избранное
Корзина
  1. Главная
  2. Межкомнатные двери
  3. Складные двери
  4. Экошпон
  5. Дверь межкомнатная Браво-0 складная Экошпон, Wenge Melinga, глухая, каркасно-щитовая
Дверь межкомнатная Браво-0 складная Экошпон, Wenge Melinga, глухая, каркасно-щитовая
Дверь межкомнатная Браво-0 складная Экошпон, Wenge Melinga, глухая, каркасно-щитовая
0,0
3 612

Дверь межкомнатная Браво-0 складная Экошпон, Wenge Melinga, глухая, каркасно-щитовая

Этот товар смотрят 15 человек
Дверь межкомнатная Браво-0 складная Экошпон, Wenge Melinga, глухая, каркасно-щитовая
Дверь межкомнатная Браво-0 складная Экошпон, Wenge Melinga, глухая, каркасно-щитовая
Изображение может немного отличаться от оригинала.
Арт. 256403
Этот товар смотрят 25 человек

Фотографии покупателей

0,0
0 отзывов

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев
За полотно
3 612
За комплект
Состав комплекта:
Межкомнатные двери 3 612 ₽
Стойка 675 ₽
Наличник 390 ₽ x 3 шт.
Межкомнатные двери 2 970 ₽
Перекладина 1 800 ₽ x 2 шт.
Изменить
12 027
Комплект состоит из полотна, перекладины и стоек.
602 х 6 месяцев в рассрочку
Этот товар купили 36 раз
Хочу скидку
Комплектация:
Артикул
Наименование
Артикул / Наименование / Цена
 Цена
Количество
Кол-во
Стоимость
Стоим.
031-0261 Стойка "Т" для склад. двери ЭКО Wenge Melinga МДФ 2070*70*22 (п)
031-0261 ⋅ 675 ₽
 675
675
031-2278 Наличник "Т" ЭКО Wenge Melinga МДФ Тип-0 2150*70*8 (20*3)
031-2278 ⋅ 390 ₽
 390
1 170
153-1215 Дверь межкомнатная Браво-0 складная Экошпон, Wenge Melinga, глухая, каркасно-щитовая
153-1215 ⋅ 2 970 ₽
 2 970
2 970
031-2313 Перекладина "Т" для склад. двери ЭКО Wenge Melinga МДФ 1000*70*46 (п, с напр. П-2)
031-2313 ⋅ 1 800 ₽
 1 800
3 600
Показать ещё
Дверь межкомнатная Браво-0 складная Экошпон, Wenge Melinga, глухая, каркасно-щитовая
Размер полотна (ВхШ), см:
200x35
200x35
200x40
Как сделать замеры
Цвет: Wenge Melinga
Дверь межкомнатная Браво-0 складная Экошпон, Snow Melinga, глухая, каркасно-щитовая
Дверь межкомнатная Браво-0 складная Экошпон, Wenge Melinga, глухая, каркасно-щитовая
ДП ЭКО Браво-0 Cappuccino Melinga 200*35 Дверь межкомнатная Браво-0 складная Экошпон, Grey Melinga, глухая, каркасно-щитовая

Закажите услугу:

Установка дверей Вызвать замерщика (Бесплатно)

Информация о доставке:

Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев

О товаре

  • Размер (ВхШ), см:
    200 x 35
  • Тип:
    Межкомнатные двери
  • Толщина, мм:
    36
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Bravo
  • Материал:
    Экошпон

Характеристики

  • Артикул:
    153-1214
  • Тип:
    Межкомнатные двери
  • Высота, см:
    200
  • Ширина, см:
    35
  • Толщина, мм:
    36
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Bravo
  • Стиль:
    Минимализм, Современный
  • Тип двери:
    Глухая
  • Система открывания:
    Складная
  • Конструкция двери:
    Каркасно-щитовая
  • Цвет:
    Wenge Melinga
  • Общий цвет:
    Коричневый
  • Кромка:
    Нет
  • Поверхность:
    Структурный материал с защитным лаком. Репродукция натуральных материалов
  • Подходит под двухстворчатый проём:
    Да
  • Гарантия (лет):
    1.6
  • Материал:
    MDF, жесткий сотовый наполнитель.
Развернуть Свернуть

Дополнительно:

  • В наличии:
    2 товара

Возможные типы открывания:

Распашная
Распашная двустворчатая
Рото дверь
Дверь-купе

Вам могут понадобиться

Ручки раздельные
Ручки раздельные
Накладки
Накладки
Замки для межкомнатных дверей
Замки для межкомнатных дверей
Петли
Петли
Ручки-защелки
Ручки-защелки
Для дверей-купе
Для дверей-купе
Упоры торцевые
Упоры торцевые
Ламинат
Ламинат
Плинтус
Плинтус

Описание

Отделка
Эко Шпон — структурный материал с защитным слоем Overlay, отличается высокой стойкостью к истиранию и механическим повреждениям в сравнении со схожими декоративными материалами.. Репродукция натуральных материалов — Super Realistic. Южная Корея.
Комплектующие
Телескопические погонажные изделия для качественного регулируемого монтажа. Дверная коробка с TPE-уплотнителем для мягкого закрывания. Благодаря особой форме уплотнителя отсутствует закусывание со стороны петель.

Характеристики

  • Артикул:
    153-1214
  • Тип:
    Межкомнатные двери
  • Высота, см:
    200
  • Ширина, см:
    35
  • Толщина, мм:
    36
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Bravo
  • Стиль:
    Минимализм, Современный
  • Тип двери:
    Глухая
  • Система открывания:
    Складная
  • Конструкция двери:
    Каркасно-щитовая
  • Цвет:
    Wenge Melinga
  • Общий цвет:
    Коричневый
  • Кромка:
    Нет
  • Поверхность:
    Структурный материал с защитным лаком. Репродукция натуральных материалов
  • Подходит под двухстворчатый проём:
    Да
  • Гарантия (лет):
    1.6
  • Материал:
    MDF, жесткий сотовый наполнитель.
Складные двери с отделкой Эко Шпоном. Общая информация..pdf

Отзывы и вопросы о товаре

0
Отзывов ещё нет — будет здорово, если вы напишете свои впечатления о товаре

Другие предложения из раздела "Экошпон"

Дверь межкомнатная Браво-21 складная Экошпон Cappuccino Melinga, глухая, кромка нет, царговая
Доставим завтра
Дверь межкомнатная Браво-21 складная Экошпон Cappuccino Melinga, глухая, кромка нет, царговая
 
4 020
Дверь межкомнатная Браво-22 складная Экошпон Cappuccino Melinga, остекленная, magic fog, кромка нет, царговая
Дверь межкомнатная Браво-22 складная Экошпон Cappuccino Melinga, остекленная, magic fog, кромка нет, царговая
 
4 020
Дверь межкомнатная Браво-23 складная Экошпон Cappuccino Melinga, остекленная, magic fog, кромка нет, царговая
Доставим завтра
Дверь межкомнатная Браво-23 складная Экошпон Cappuccino Melinga, остекленная, magic fog, кромка нет, царговая
 
4 620
Дверь межкомнатная Браво-22 складная Экошпон Wenge Melinga, остекленная, magic fog, кромка нет, царговая
Доставим завтра
Дверь межкомнатная Браво-22 складная Экошпон Wenge Melinga, остекленная, magic fog, кромка нет, царговая
 
4 020
Дверь межкомнатная Браво-21 складная Экошпон Wenge Melinga, глухая, кромка нет, царговая
Доставим завтра
Дверь межкомнатная Браво-21 складная Экошпон Wenge Melinga, глухая, кромка нет, царговая
 
4 020
Дверь межкомнатная Браво-23 складная Экошпон Wenge Melinga, остекленная, magic fog, кромка нет, царговая
Доставим завтра
Дверь межкомнатная Браво-23 складная Экошпон Wenge Melinga, остекленная, magic fog, кромка нет, царговая
 
4 620
Дверь межкомнатная Bravo-21 Экошпон Bianco Veralinga, глухая, царговая
Дверь межкомнатная Bravo-21 Экошпон Bianco Veralinga, глухая, царговая
 
3 353 4 470 ₽ -25%
Дверь межкомнатная Bravo-23 Экошпон Bianco Veralinga, остекленная, magic fog, кромка нет, царговая
Доставим завтра
Дверь межкомнатная Bravo-23 Экошпон Bianco Veralinga, остекленная, magic fog, кромка нет, царговая
 
3 465 4 620 ₽ -25%
Дверь межкомнатная Браво-0 складная Экошпон Cappuccino Melinga, глухая, кромка нет, каркасно-щитовая
Дверь межкомнатная Браво-0 складная Экошпон Cappuccino Melinga, глухая, кромка нет, каркасно-щитовая
2 970
Дверь межкомнатная Браво-0 складная Экошпон, Grey Melinga, глухая, каркасно-щитовая
Дверь межкомнатная Браво-0 складная Экошпон, Grey Melinga, глухая, каркасно-щитовая
2 970
Дверь межкомнатная Браво-21 складная Экошпон, Grey Melinga, глухая, царговая
Дверь межкомнатная Браво-21 складная Экошпон, Grey Melinga, глухая, царговая
 
4 020
Дверь межкомнатная Браво-23 складная Экошпон, Grey Melinga, остекленная, magic fog, царговая
Дверь межкомнатная Браво-23 складная Экошпон, Grey Melinga, остекленная, magic fog, царговая
4 620

Межкомнатные двери коричневого цвета

Дверь межкомнатная Неоклассик-32 Экошпон Wenge Melinga, глухая, кромка нет, филенчатая
Доставим завтра
Дверь межкомнатная Неоклассик-32 Экошпон Wenge Melinga, глухая, кромка нет, филенчатая
 
5 490 7 320 ₽ -25%
Дверь межкомнатная Неоклассик-33 Экошпон Original Oak, остекленная, white сrystal, кромка нет, филенчатая
Дверь межкомнатная Неоклассик-33 Экошпон Original Oak, остекленная, white сrystal, кромка нет, филенчатая
 
8 520
Дверь межкомнатная Неоклассик-32 Экошпон Original Oak, глухая, кромка нет, филенчатая
Доставим завтра
Дверь межкомнатная Неоклассик-32 Экошпон Original Oak, глухая, кромка нет, филенчатая
 
7 770
Дверь межкомнатная Скинни-32 Винил, Italiano Vero, глухая, кромка ABS, скиновая
Доставим завтра
Дверь межкомнатная Скинни-32 Винил, Italiano Vero, глухая, кромка ABS, скиновая
 
4 770
Дверь межкомнатная Браво-21 Экошпон, Original Oak, глухая, царговая
Доставим завтра
Дверь межкомнатная Браво-21 Экошпон, Original Oak, глухая, царговая
 
4 620
Дверь межкомнатная Браво-23 Экошпон, Original Oak, остекленная, magic fog, царговая
Дверь межкомнатная Браво-23 Экошпон, Original Oak, остекленная, magic fog, царговая
5 670
Дверь межкомнатная Браво-29 Экошпон, Original Oak, остекленная, magic fog, царговая
Дверь межкомнатная Браво-29 Экошпон, Original Oak, остекленная, magic fog, царговая
 
5 220
Дверь межкомнатная Браво-22 Экошпон, Original Oak, остекленная, magic fog, царговая
Хит
Дверь межкомнатная Браво-22 Экошпон, Original Oak, остекленная, magic fog, царговая
 
4 620
Дверь межкомнатная Лилия Шпонированные, Ф-11 (Орех), остекленная, сатинат белый, каркасно-щитовая
Дверь межкомнатная Лилия Шпонированные, Ф-11 (Орех), остекленная, сатинат белый, каркасно-щитовая
 
10 020
Дверь межкомнатная Палитра Финиш Флекс, Ламинированные, Л-11 (ИталОрех), остекленная, сатинат белый, каркасно-щитовая
Дверь межкомнатная Палитра Финиш Флекс, Ламинированные, Л-11 (ИталОрех), остекленная, сатинат белый, каркасно-щитовая
3 296 5 070 ₽ -35%
Дверь межкомнатная Греция Шпонированные, Ф-15 (Макоре), глухая, филенчатая
Дверь межкомнатная Греция Шпонированные, Ф-15 (Макоре), глухая, филенчатая
 
7 952
Дверь межкомнатная Азалия Шпонированные, Ф-15 (Макоре), глухая, каркасно-щитовая
Дверь межкомнатная Азалия Шпонированные, Ф-15 (Макоре), глухая, каркасно-щитовая
 
7 920
Установим с гарантией входные и межкомнатные двери
Специалисты установят двери качественно и в срок
Развернуть Свернуть