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Лилия Ф-11 (Орех)
4,9
7 392

Дверь межкомнатная шпонированная «Лилия» Орех (Шпон файн-лайн) глухая

4,9
Этот товар смотрят 28 человек
Дверь Ш Лилия Ф-11 (Орех) ПГ 200*80
Изображение может немного отличаться от оригинала.
Арт. 21247
Этот товар смотрят 21 человек

Фотографии покупателей

4,9
3 отзыва

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев
За полотно
7 392
За комплект
Состав комплекта:
Межкомнатные двери 7 392 ₽
Коробка 798 ₽ x 3 шт.
Наличник 406 ₽ x 5 шт.
Изменить
11 816
Комплект состоит из коробки, полотна и наличников с двух сторон.
1 232 х 6 месяцев в рассрочку
Этот товар купили 108 раз
Хочу скидку
Комплектация:
Артикул
Наименование
Артикул / Наименование / Цена
 Цена
Количество
Кол-во
Стоимость
Стоим.
029-0023 Коробка Ш Ф-11 (Орех) Сосна 2100*70*35 (у,п)
029-0023 ⋅ 798 ₽
 798
2 394
029-0363 Наличник Ш Ф-11 (Орех) МДФ 2100*70*10
029-0363 ⋅ 406 ₽
 406
2 030
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Дверь межкомнатная шпонированная «Лилия» Орех (Шпон файн-лайн) глухая
Размер полотна, см:
200x80
190x55
190x60в наличии
200x60
200x70
200x80
Как сделать замеры
Цвет: Ф-11 (Орех)
Дверь Ш Лилия Ф-11 (Орех) ПГ 200*80
Дверь Ш Лилия Ф-05 (Дуб) ПГ 200*80

Закажите услугу:

Установка дверей Вызвать замерщика (Бесплатно)

Информация о доставке:

Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев

О товаре

  • Размер (ВхШ), см:
    200 x 80
  • Толщина, мм:
    40
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Bravo
  • Коллекция:
    Шпон Стандарт

Характеристики

  • Артикул:
    003-0315
  • Высота, см:
    200
  • Ширина, см:
    80
  • Толщина, мм:
    40
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Bravo
  • Коллекция:
    Шпон Стандарт
  • Стиль:
    Современный
  • Тип двери:
    Глухая
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Возможные типы открывания:

Распашная
Распашная двустворчатая
Рото дверь
Дверь-купе

Вам могут понадобиться

Ручки раздельные
Накладки
Замки для межкомнатных дверей
Петли
Ручки-защелки
Для дверей-купе
Упоры торцевые

Описание

Межкомнатная дверь серии Standard с отделкой шпоном файн-лайн
Отделка
файн-лайн шпон, двухкомпонентный полиуретановый лак
Материал
брус хвойных пород, МДФ, жесткий сотовый наполнитель

Характеристики

  • Артикул:
    003-0315
  • Высота, см:
    200
  • Ширина, см:
    80
  • Толщина, мм:
    40
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Bravo
  • Коллекция:
    Шпон Стандарт
  • Стиль:
    Современный
  • Тип двери:
    Глухая

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Отзывы и вопросы о товаре

8
4.9 / 5 На основе 3 оценок
Сначала полезные
  • Сначала полезные
  • Сначала новые
  • Сначала с высокой оценкой
  • Сначала с низкой оценкой
М
08 апреля 2021
5
Комментарий
Заказ доставили вовремя, без задержек, качество товара не пострадало! После установки межкомнатной двери, квартира преобразилась, можно сказать стала как новая! Моя семья в восторге, от этого и я!!! Спасибо компании за качественные материалы!
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Т
01 февраля 2021
5
Комментарий
Покупкой дверей безумно довольны.Очень понравился сам материал дверного полотна и фурнитуры по качеству супер. Выбрали именно двери шпонированные из за экологического и натурального материала,а также лёгкостью дверей,которые по силе открыть ребёнку. Ну и конечно же цена порадовала кошелёк)
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С
29 января 2021
5
Комментарий
Очень довольна работой компании! Недавно приобрела межкомнатные заказные двери, сделали их очень быстро, долго ждать не пришлось! Двери замечательные! И цена очень порадовала) Все супер, спасибо!
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4.9 / 5 (На основе 8 оценок)
5 звезд
3
4 звезды
0
3 звезды
0
2 звезды
0
1 звезда
0

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