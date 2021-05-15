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  5. ДП ПВХ Альфа-2 Milano Vero White Сrystal 200*80
Альфа-2 Milano Vero
4,3
8 652

Дверь межкомнатная из ПВХ "Альфа-2" Milano Vero остекление White Сrystal

4,3
Этот товар смотрят 29 человек
ДП ПВХ Альфа-2 Milano Vero White Сrystal 200*80
Изображение может немного отличаться от оригинала.
Арт. 97553
Этот товар смотрят 14 человек

Фотографии покупателей

4,3
3 отзыва

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев
За полотно
8 652
За комплект
Состав комплекта:
Межкомнатные двери 8 652 ₽
Коробка 840 ₽ x 3 шт.
Наличник 462 ₽ x 5 шт.
Изменить
13 482
Комплект состоит из коробки, полотна и наличников с двух сторон.
1 442 х 6 месяцев в рассрочку
Этот товар купили 48 раз
Хочу скидку
Комплектация:
Артикул
Наименование
Артикул / Наименование / Цена
 Цена
Количество
Кол-во
Стоимость
Стоим.
147-0047 Коробка "Т" ПВХ Milano Vero МДФ 2070*70*32 Ч-38 (у,п)
147-0047 ⋅ 840 ₽
 840
2 520
147-0048 Наличник "Т" ПВХ Milano Vero МДФ Полукруглый 2150*70*8
147-0048 ⋅ 462 ₽
 462
2 310
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Дверь межкомнатная из ПВХ "Альфа-2" Milano Vero остекление White Сrystal
Размер полотна, см:
200x80
200x60
200x70
200x80
200x90
Как сделать замеры
Цвет: Milano Vero
ДП ПВХ Альфа-2 Dark Barnwood White Сrystal 200*80 ДП ПВХ Альфа-2 Italiano Vero White Сrystal 200*80 ДП ПВХ Альфа-2 Casablanca White Сrystal 200*80
ДП ПВХ Альфа-2 Milano Vero White Сrystal 200*80

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Установка дверей Вызвать замерщика (Бесплатно)

Информация о доставке:

Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев

О товаре

  • Размер (ВхШ), см:
    200 x 80
  • Толщина, мм:
    37
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Bravo
  • Коллекция:
    Start

Характеристики

  • Система открывания:
    Классическая, Раздвижная
  • Конструкция двери:
    Филенчатая
  • Цвет:
    Milano Vero
  • Общий цвет:
    Коричневый
  • Стекло:
    Сатинат белый художественный
  • Вес, кг:
    33.1
  • Кромка:
    Изготовлена по бескромочной технологии
  • Уровень шумоизоляции:
    Низкий (20-25 дБ)
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Возможные типы открывания:

Распашная
Распашная двустворчатая
Рото дверь
Дверь-купе

Вам могут понадобиться

Ручки раздельные
Накладки
Замки для межкомнатных дверей
Петли
Ручки-защелки
Для дверей-купе
Упоры торцевые

Описание

Материал
Брус хвойных пород, пенополистирол, MDF.

Характеристики

  • Система открывания:
    Классическая, Раздвижная
  • Конструкция двери:
    Филенчатая
  • Цвет:
    Milano Vero
  • Общий цвет:
    Коричневый
  • Стекло:
    Сатинат белый художественный
  • Вес, кг:
    33.1
  • Кромка:
    Изготовлена по бескромочной технологии
  • Уровень шумоизоляции:
    Низкий (20-25 дБ)

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Отзывы и вопросы о товаре

7
4.3 / 5 На основе 3 оценок
Сначала полезные
  • Сначала полезные
  • Сначала новые
  • Сначала с высокой оценкой
  • Сначала с низкой оценкой
И
15 мая 2021
4
Комментарий
У меня стоят межкомнатные двери уже 2 года, очень надежные, нет ни единой царапины и к интерьеру очень подходят.
Вам помог этот отзыв?
П
26 ноября 2020
4
Комментарий
Взял шпонированные двери компании Mebel169 , сделаны изумительно, цена в отличии массива в разы дешевле, на вид так же не хуже массива т.к. покрытие цельное, массив всегда склеен. Брал 5 дверей в коттедж, все устраивает.
Вам помог этот отзыв?
О
12 октября 2020
5
Комментарий
Недавно у нас дома было очень много детей (т.к. был праздник). Заказали в этом магазине по телефону. Установили на следующий день после доставки. На этот раз брали просто деревянную светлую дверь,и самое главное прочную)) Спасибо большое!
Вам помог этот отзыв?
4.3 / 5 (На основе 7 оценок)
5 звезд
1
4 звезды
2
3 звезды
0
2 звезды
0
1 звезда
0

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