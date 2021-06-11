Каталог
Войти
Сравнение
Избранное
Корзина
  1. Главная
  2. Межкомнатные двери
  3. Винил
  4. Start
  5. ДП ПВХ Альфа-1 Italiano Vero 200*80
Альфа-1 Italiano Vero
4,5
6 552

Дверь межкомнатная из ПВХ "Альфа-1" Italiano Vero глухая

4,5
Этот товар смотрят 23 человека
ДП ПВХ Альфа-1 Italiano Vero 200*80
Изображение может немного отличаться от оригинала.
Арт. 97518
Этот товар смотрят 12 человек

Фотографии покупателей

4,5
3 отзыва

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев
За полотно
6 552
За комплект
Состав комплекта:
Межкомнатные двери 6 552 ₽
Коробка 840 ₽ x 3 шт.
Наличник 462 ₽ x 5 шт.
Изменить
11 382
Комплект состоит из коробки, полотна и наличников с двух сторон.
1 092 х 6 месяцев в рассрочку
Этот товар купили 84 раза
Хочу скидку
Комплектация:
Артикул
Наименование
Артикул / Наименование / Цена
 Цена
Количество
Кол-во
Стоимость
Стоим.
147-0029 Коробка "Т" ПВХ Italiano Vero МДФ 2070*70*32 Ч-38 (у,п)
147-0029 ⋅ 840 ₽
 840
2 520
147-0030 Наличник "Т" ПВХ Italiano Vero МДФ Полукруглый 2150*70*8
147-0030 ⋅ 462 ₽
 462
2 310
Показать ещё
Дверь межкомнатная из ПВХ "Альфа-1" Italiano Vero глухая
Размер полотна, см:
200x80
200x60
200x70
200x80
200x90
Как сделать замеры
Цвет: Italiano Vero
ДП ПВХ Альфа-1 Milano Vero 200*80
ДП ПВХ Альфа-1 Italiano Vero 200*80
ДП ПВХ Альфа-1 Casablanca 200*80 ДП ПВХ Альфа-1 Dark Barnwood 200*80

Закажите услугу:

Установка дверей Вызвать замерщика (Бесплатно)

Информация о доставке:

Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев

О товаре

  • Размер (ВхШ), см:
    200 x 80
  • Толщина, мм:
    35
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Bravo
  • Коллекция:
    Start

Характеристики

  • Артикул:
    146-0249
  • Высота, см:
    200
  • Ширина, см:
    80
  • Толщина, мм:
    35
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Bravo
  • Коллекция:
    Start
  • Стиль:
    Классика
Развернуть Свернуть

Возможные типы открывания:

Распашная
Распашная двустворчатая
Рото дверь
Дверь-купе

Вам могут понадобиться

Ручки раздельные
Накладки
Замки для межкомнатных дверей
Петли
Ручки-защелки
Для дверей-купе
Упоры торцевые

Описание

Отделка
ПВХ (Германия)
Материал
Брус хвойных пород, пенополистирол, MDF.

Характеристики

  • Артикул:
    146-0249
  • Высота, см:
    200
  • Ширина, см:
    80
  • Толщина, мм:
    35
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Bravo
  • Коллекция:
    Start
  • Стиль:
    Классика

Популярные подборки

Двери гармошка на кухню Межкомнатные двери раздвижные из МДФ Двухстворчатые межкомнатные двери купе Межкомнатные двери Эмалит коллекция Twiggy Межкомнатные двери Винил серия Graffiti Межкомнатные двери цвета Brown Dreamline Межкомнатные двери в Люберцах Межкомнатные двери экошпон серии Bravo X Стеклянные двери для ванной и туалета Межкомнатные двери в Пушкине

Отзывы и вопросы о товаре

39
4.5 / 5 На основе 3 оценок
Сначала полезные
  • Сначала полезные
  • Сначала новые
  • Сначала с высокой оценкой
  • Сначала с низкой оценкой
А
11 июня 2021
4
Достоинства
все соответствует описанию
Недостатки
Нет
Комментарий
Двери уже пришли! Только что распаковала, всё осмотрела, вроде нигде никаких косяков нет. От цвета и поверхностного слоя двери я тащусь очень крутая! Заказывала прямо на сайте для своей комнаты. Перед покупкой я конечно же оговорила всё с сотрудником (или это был менеджер, не помню) Вот подруга тоже хочет поменять двери на новые, обязательно посоветую ей вас!
Вам помог этот отзыв?
И
26 мая 2021
5
Комментарий
Покупал в этом интернет магазине Межкомнатную дверь. Цена товара меня вполне устроила. Так же скорость доставки меня вполне удивила, дверь пришла примерно за 6-7 дней. Установили дверь нормально. Коллектив компании очень понравился! Все отзывчивые,приятные люди.Ну а наличие товара в этом магазине довольно большое.
Вам помог этот отзыв?
Ц
25 апреля 2021
5
Достоинства
дизайн, качество, цена
Недостатки
Нет
Комментарий
Каждую вещь в ремонтируемую комнату подбираем с особой тщательностью, читаем отзывы о товаре, потом смотрим сами уже в магазине, спрашиваем у консультантов и только после этого делаем покупку. Эта же схема касается и межкомнатной двери. Дверь мы выбрали обычную без заморочек, пользоваться ей очень удобно, открывается бесшумно. Крепление надежное, и качество двери отменное.
Вам помог этот отзыв?
4.5 / 5 (На основе 39 оценок)
5 звезд
2
4 звезды
1
3 звезды
0
2 звезды
0
1 звезда
0

Другие предложения из раздела "Start"

Дверь межкомнатная из ПВХ "Вираж-1" Milano Vero глухая
Вираж-1 Milano Vero
 
7 112
Дверь межкомнатная из ПВХ "Лотос-1" Dark Barnwood глухая
Лотос-1 Dark Barnwood
 
5 572
Дверь межкомнатная из ПВХ "Вираж-1" Dark Barnwood глухая
Вираж-1 Dark Barnwood
 
7 112
Дверь межкомнатная из ПВХ "Альфа-1" Dark Barnwood глухая
Доставим завтра
Альфа-1 Dark Barnwood
 
6 552
Дверь межкомнатная из ПВХ "Вираж-2" Dark Barnwood остекление Art Glass
Вираж-2 Dark Barnwood
 
8 092
Дверь межкомнатная из ПВХ "Лотос-2" Dark Barnwood остекление Art Glass
Лотос-2 Dark Barnwood
 
7 812
Дверь межкомнатная из ПВХ "Альфа-1" Casablanca глухая
Альфа-1 Casablanca
 
6 552
Дверь межкомнатная из ПВХ "Вираж-1" Casablanca глухая
Доставим завтра
Вираж-1 Casablanca
 
7 112
Дверь межкомнатная из ПВХ "Лотос-1" Casablanca глухая
Лотос-1 Casablanca
 
5 572
Дверь межкомнатная из ПВХ "Вираж-2" Casablanca остекление Art Glass
Доставим завтра
Вираж-2 Casablanca
 
8 092
Дверь межкомнатная из ПВХ "Лотос-2" Casablanca остекление Art Glass
Лотос-2 Casablanca
 
7 812
Дверь межкомнатная из ПВХ "Альфа-2" Dark Barnwood остекление White Сrystal
Доставим завтра
Альфа-2 Dark Barnwood
 
8 652

Межкомнатные двери коричневого цвета

Дверь межкомнатная из эко шпона «Неоклассик-32» Wenge Melinga глухая
Доставим завтра
Неоклассик-32 Wenge Melinga
7 112
Дверь межкомнатная из эко шпона «Неоклассик-33» Original Oak остекление White Сrystal
Неоклассик-33 Original Oak
8 232
Дверь межкомнатная из эко шпона «Неоклассик-32» Original Oak глухая
Доставим завтра
Неоклассик-32 Original Oak
 
7 532
Дверь межкомнатная из эко шпона «Прима-3» Wenge Veralinga стекло White Сrystal
Прима-3 Wenge Veralinga
6 261 7 826 ₽ -20%
Дверь межкомнатная из эко шпона «Браво-0» Grey Veralinga глухая
Доставим завтра
Браво-0 Grey Veralinga
1 042 5 208 ₽ -80%
Дверь межкомнатная из ПВХ "Скинни-32" Italiano Vero глухая
Доставим завтра
Скинни-32 Italiano Vero
 
4 592
Дверь межкомнатная из эко шпона «Браво-21» Original Oak глухая
Доставим завтра
Браво-21 Original Oak
 
4 452
Дверь межкомнатная из эко шпона «Браво-23» Original Oak остекление Magic Fog
Доставим завтра
Браво-23 Original Oak
4 872
Дверь межкомнатная из эко шпона «Браво-29» Original Oak остекление Magic Fog
Браво-29 Original Oak
4 872
Дверь межкомнатная из эко шпона «Браво-22» Original Oak остекление Magic Fog
Доставим завтра
Браво-22 Original Oak
 
4 452
Дверь межкомнатная шпонированная «Лилия» Орех (Шпон файн-лайн) остекление Сатинато белое
Лилия Ф-11 (Орех)
 
9 352
Дверь межкомнатная из эко шпона «Мода-22 Black Line» Brown Dreamline глухая
Доставим завтра
Мода-22 Black Line Brown Dreamline
 
2 532 3 332 ₽ -24%
Установим с гарантией входные и межкомнатные двери
Специалисты установят двери качественно и в срок
Нажимая кнопку «Отправить» вы соглашаетесь с условиями обработки персональных данных.
Развернуть Свернуть