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  5. ДП ЭКО Браво-27 Wenge Melinga Magic Fog 200*80
Браво-27 Wenge Melinga
4,8
4 732

Дверь межкомнатная из эко шпона «Браво-27» Wenge Melinga остекление Magic Fog

4,8
Этот товар смотрят 33 человека
ДП ЭКО Браво-27 Wenge Melinga Magic Fog 200*80
Доставим завтра
Изображение может немного отличаться от оригинала.
Арт. 256478
Этот товар смотрят 8 человек

Фотографии покупателей

4,8
3 отзыва

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев
За полотно
4 732
За комплект
Состав комплекта:
Межкомнатные двери 4 732 ₽
Коробка 630 ₽ x 3 шт.
Наличник 350 ₽ x 5 шт.
Изменить
8 372
Комплект состоит из коробки, полотна и наличников с двух сторон.
789 х 6 месяцев в рассрочку
Доставим завтра
Этот товар купили 180 раз
Хочу скидку
Комплектация:
Артикул
Наименование
Артикул / Наименование / Цена
 Цена
Количество
Кол-во
Стоимость
Стоим.
031-0190 Коробка "Т" ЭКО Wenge Melinga МДФ 2070*70*32 (у,п)
031-0190 ⋅ 630 ₽
 630
1 890
031-2278 Наличник "Т" ЭКО Wenge Melinga МДФ Тип-0 2150*70*8 (20*3)
031-2278 ⋅ 350 ₽
 350
1 750
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Дверь межкомнатная из эко шпона «Браво-27» Wenge Melinga остекление Magic Fog
Размер полотна, см:
200x80
200x60
200x70в наличии
200x80в наличии
200x90
Как сделать замеры
Цвет стекла:
ДП ЭКО Браво-27 Wenge Melinga Mirox Grey 200*80
ДП ЭКО Браво-27 Wenge Melinga Magic Fog 200*80
Цвет: Wenge Melinga
ДП ЭКО Браво-27 Snow Melinga Magic Fog 200*80
ДП ЭКО Браво-27 Wenge Melinga Magic Fog 200*80
ДП ЭКО Браво-27 Bianco Veralinga Magic Fog 200*80 ДП ЭКО Браво-27 Cappuccino Melinga Magic Fog 200*80

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Установка дверей Вызвать замерщика (Бесплатно)

Информация о доставке:

Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев

О товаре

  • Размер (ВхШ), см:
    200 x 80
  • Толщина, мм:
    36
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Bravo
  • Коллекция:
    Bravo X

Характеристики

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Возможные типы открывания:

Распашная
Распашная двустворчатая
Рото дверь
Дверь-купе

Вам могут понадобиться

Ручки раздельные
Накладки
Замки для межкомнатных дверей
Петли
Ручки-защелки
Для дверей-купе
Упоры торцевые

Описание

Рамочные (царговые) двери изготовлены из высококачественного соснового бруса и плитных материалов, без пустот. Бескромочная технология производства. Отделка осуществляется с использованием PUR-клея необратимой полимеризации. Крепеж из закаленной стали надежно фиксирует детали двери в 8 точках (у других производителей, как правило, не более 4).
Отделка
Эко Шпон — структурный материал с защитным слоем оверлея (Южная Корея). Отличается высокой стойкостью к истиранию и механическим повреждениям в сравнении со схожими декоративными материалами. Репродукция натуральных материалов — Super Realistic. Отделка осуществляется с использованием PUR-клея необратимой полимеризации.
Материал
Композитный мебельный щит на основе высококачественного соснового бруса и MDF.
Комплектующие
Телескопические погонажные изделия для качественного регулируемого монтажа. Дверная коробка с TPE-уплотнителем для мягкого закрывания. Благодаря особой форме уплотнителя отсутствует закусывание со стороны петель.
Стекло
Magic Fog — белое сатинированное. Дешевое стекло с пескоструйной обработкой не используем.

Характеристики

Межкомнатные двери Bravo (Винил, Эко Шпон). Каталог..pdf Эскизы дверей серии Bravo..pdf

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Отзывы и вопросы о товаре

4
4.8 / 5 На основе 3 оценок
Сначала полезные
  • Сначала полезные
  • Сначала новые
  • Сначала с высокой оценкой
  • Сначала с низкой оценкой
М
07 августа 2024
4
Комментарий
Здравствуйте! Сами двери, которые мы у вас купили, никаких нареканий не вызывают. Но то, что срок доставки задержали, это конечно минус. В следующий раз можно обо всем заранее предупредить.
Вам помог этот отзыв?
А
17 июля 2024
5
Комментарий
Купили у вас двери в новую квартиру. Заказ пришел в назначенный день. Ребята за один день все установили. Все двери красивые и работают без шума. Наша рекомендация.
Вам помог этот отзыв?
А
14 мая 2024
5
Комментарий
Качество на уровне! Все четко, быстро и симпотично. Жена радуется, а это главное!
Вам помог этот отзыв?
4.8 / 5 (На основе 4 оценок)
5 звезд
2
4 звезды
1
3 звезды
0
2 звезды
0
1 звезда
0

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