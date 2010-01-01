О магазине
169.ru — это оптово-розничная компания с одним из самых крупных складов в России (более 5000 метров). Большие объемы реализуемой продукции и особые условия от поставщиков позволяют нам продавать товары по цене производителя.
История компании начинается с 2009 года. А с 2016 года «Склад дверей 169.ru» считается лидером Московского региона по розничным продажам межкомнатных дверей.
На данный момент у нас работает более 150 человек, а собственная служба контроля оценивает качество работы менеджеров и службы сервиса. Это позволяет нам оптимизировать качество работы, исправлять допущенные ошибки и исключать их повторение в будущем.
В Москве у нас четыре комфортных шоу-рума (более 1000 кв.м каждый) в районах: Кунцево, Медведково, Новокосино и Бутово. Там Вы найдёте большой выбор дверей эконом и среднего класса: стальные двери российского и китайского производства, межкомнатные двери шпонированные, ламинированные, покрытые ПВХ плёнкой, из экошпона, из массива, эмалированные, стеклянные, влагостойкие, для бани и сауны, противопожарные и для строителей.
Наша цель — создать для Вас удобный и быстрый сервис покупки дверей
Собственный склад
Почти всю представленную продукцию в нашем магазине мы держим в наличии, это позволяет нам осуществлять оперативную отгрузку товара. Любой клиент может приехать и забрать продукцию со склада быстро и без лишних хлопот.
Интернет-магазин
На нашем сайте представлено более 3500 товаров с качественными картинками и подробным описанием. С помощью поиска и фильтра Вы быстро найдёте нужный Вам товар.
Выставочный залы
Для удобства мы организовали просторные выставочные залы в районах Кунцево, Медведково, Новокосино и Бутово, где можно увидеть и потрогать почти весь ассортимент дверей.
Сервисный центр
В самом начале своей деятельности мы столкнулись с проблемой, что подрядные организации не заботятся о качестве своей работы. Мы решили открыть свой собственный сервисный центр, который стал выполнять работы по доставке и монтажу дверей. Это позволило контролировать качество работ, давать гарантию нашим клиентам и улучшать услуги в целом.
Бесплатный замер
Мы предлагаем своим клиентам услуги по бесплатному замеру дверных проёмов, это позволяет избежать ошибок при подборе дверей. Подробнее
Гарантия
Мы предоставляем гарантию 1 год на все товары и на монтажные работы.
Удобство покупки
Вы можете оформить и оплатить заказ любым из перечисленных способов.
- Оплатить наличными или банковской картой
- Оформить заказ в нашем магазине
- Заказать по телефону
- Заказать обратный звонок
- Заказ через корзину на сайте
- Вызвать замерщика на дом
- Купить в 1 клик
Наши партнеры
«BRAVO» - входные двери Оптим, двери из шпона серии Стандарт и Комфорт, двери из массива, двери эмалированные, ламинированные, двери строительные, арки межкомнатные и раздвижные двери (Беларусь);
«Белорусские двери» - шпонированные двери серии Элит, двери из массива.
«GROFF» - металлические входные двери производство (Россия);
«el'PORTA» фабрика дверей «ЭльПорта» – двери с отделкой эко шпоном (Россия);
«Mr.Wood» - межкомнатные двери с отделкой натуральным шпоном серии Wood Classic, Wood Modern, Wood Flat, Wood Art, Wood NeoClassic (Россия);
«Vi Lario» - шпонированные двери серии Комфорт и двери из массива сосны (Беларусь);
«Строй-City» - ламинат, паркет, виниловая доска (Россия);
«Vantage» - качественная дверная фурнитура от известного российского производителя (Россия);
«Trade Lock» - российский производитель дверных ручек, замков, петель, накладок и защелок (Россия).