О магазине

169.ru — это оптово-розничная компания с одним из самых крупных складов в России (более 5000 метров). Большие объемы реализуемой продукции и особые условия от поставщиков позволяют нам продавать товары по цене производителя.

169.ru — это оптово-розничная компания с одним из самых крупных складов в России (более 5000 метров). Большие объемы реализуемой продукции и особые условия от поставщиков позволяют нам продавать товары по цене производителя.

История компании начинается с 2009 года. А с 2016 года «Склад дверей 169.ru» считается лидером Московского региона по розничным продажам межкомнатных дверей.

На данный момент у нас работает более 150 человек, а собственная служба контроля оценивает качество работы менеджеров и службы сервиса. Это позволяет нам оптимизировать качество работы, исправлять допущенные ошибки и исключать их повторение в будущем.

В Москве у нас четыре комфортных шоу-рума (более 1000 кв.м каждый) в районах: Кунцево, Медведково, Новокосино и Бутово. Там Вы найдёте большой выбор дверей эконом и среднего класса: стальные двери российского и китайского производства, межкомнатные двери шпонированные, ламинированные, покрытые ПВХ плёнкой, из экошпона, из массива, эмалированные, стеклянные, влагостойкие, для бани и сауны, противопожарные и для строителей.