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О магазине

169.ru — это оптово-розничная компания с одним из самых крупных складов в России (более 5000 метров). Большие объемы реализуемой продукции и особые условия от поставщиков позволяют нам продавать товары по цене производителя.

169.ru — это оптово-розничная компания с одним из самых крупных складов в России (более 5000 метров). Большие объемы реализуемой продукции и особые условия от поставщиков позволяют нам продавать товары по цене производителя.

История компании начинается с 2009 года. А с 2016 года «Склад дверей 169.ru» считается лидером Московского региона по розничным продажам межкомнатных дверей.

На данный момент у нас работает более 150 человек, а собственная служба контроля оценивает качество работы менеджеров и службы сервиса. Это позволяет нам оптимизировать качество работы, исправлять допущенные ошибки и исключать их повторение в будущем.

В Москве у нас четыре комфортных шоу-рума (более 1000 кв.м каждый) в районах: Кунцево, Медведково, Новокосино и Бутово. Там Вы найдёте большой выбор дверей эконом и среднего класса: стальные двери российского и китайского производства, межкомнатные двери шпонированные, ламинированные, покрытые ПВХ плёнкой, из экошпона, из массива, эмалированные, стеклянные, влагостойкие, для бани и сауны, противопожарные и для строителей.

Наша цель — создать для Вас удобный и быстрый сервис покупки дверей

Собственный склад

Почти всю представленную продукцию в нашем магазине мы держим в наличии, это позволяет нам осуществлять оперативную отгрузку товара. Любой клиент может приехать и забрать продукцию со склада быстро и без лишних хлопот.

Интернет-магазин

На нашем сайте представлено более 3500 товаров с качественными картинками и подробным описанием. С помощью поиска и фильтра Вы быстро найдёте нужный Вам товар.

Выставочный залы

Для удобства мы организовали просторные выставочные залы в районах Кунцево, Медведково, Новокосино и Бутово, где можно увидеть и потрогать почти весь ассортимент дверей.

Сервисный центр

В самом начале своей деятельности мы столкнулись с проблемой, что подрядные организации не заботятся о качестве своей работы. Мы решили открыть свой собственный сервисный центр, который стал выполнять работы по доставке и монтажу дверей. Это позволило контролировать качество работ, давать гарантию нашим клиентам и улучшать услуги в целом.

Бесплатный замер

Мы предлагаем своим клиентам услуги по бесплатному замеру дверных проёмов, это позволяет избежать ошибок при подборе дверей. Подробнее

Гарантия

Мы предоставляем гарантию 1 год на все товары и на монтажные работы.

Удобство покупки

Вы можете оформить и оплатить заказ любым из перечисленных способов.

  • Оплатить наличными или банковской картой
  • Оформить заказ в нашем магазине
  • Заказать по телефону
  • Заказать обратный звонок
  • Заказ через корзину на сайте
  • Вызвать замерщика на дом
  • Купить в 1 клик

Наши партнеры

«BRAVO» - входные двери Оптим, двери из шпона серии Стандарт и Комфорт, двери из массива, двери эмалированные, ламинированные, двери строительные, арки межкомнатные и раздвижные двери (Беларусь);

«Белорусские двери» - шпонированные двери серии Элит, двери из массива.

«GROFF» - металлические входные двери производство (Россия);

«el'PORTA» фабрика дверей «ЭльПорта» – двери с отделкой эко шпоном (Россия);

«Mr.Wood» - межкомнатные двери с отделкой натуральным шпоном серии Wood Classic, Wood Modern, Wood Flat, Wood Art, Wood NeoClassic (Россия);

«Vi Lario» - шпонированные двери серии Комфорт и двери из массива сосны (Беларусь);

«Строй-City» - ламинат, паркет, виниловая доска (Россия);

«Vantage» - качественная дверная фурнитура от известного российского производителя (Россия);

«Trade Lock» - российский производитель дверных ручек, замков, петель, накладок и защелок (Россия).

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