Вся продукция компании ООО "169" сертифицирована и соответствует международным стандартам качества. Мы дорожим своей репутацией и тщательно следим за качеством нашей продукции и предоставляемыми услугами. За дополнительной информацией обращайте к нам по телефону: +7 (495) 984-16-99

Зарубежные производители:

Armadillo AGB Cisa Fuaro KaleKilit Mottura Punto Trelleborg MBC Simonswerk Dorma

Отечественные производители:

Гардиан Крит-М Меттэм ЧАЗ Kerberos Эльбор Border Зенит PROFFLEX КЛАСС

Сертификаты соответствия:

Дверные стальные блоки Bravo.

Входные двери Thermo.

Входные двери el'Porta.

Входные двери Portika.

Протокол испытаний входных дверей Portika.

Паспорт входные двери Portika.

Входные двери Verda

Стальные двери Мастино

Двери стальные противопожарные DoorHan.

Фурнитура Вантаж.

Ламинат марки Floorwood, Premium, Variation, Variation Design, Classen

Ламинат марки Select, Moduleo, Ivc Commercial, Design Floors, Primero, Vivo, Flexo.

Ламинат марки Kronoflooring, SwissKrono.

Ламинат марки Balterio, Varioclic.

Ламинат марки Floorwood, Variation.

Протокол испытаний ламината Floorwood.

Протокол испытаний ламината Floorwood Megapolis.

Деклорация о соответствии ламината Floorwood, Premium, Variation.

Деклорация о соответствии ламината Floorwood, Variation, Cuberta.

Сертификат соответствия теплоизоляционного материала Пенолин.

Отказные письма