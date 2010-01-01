Материал
Цвет
Стиль двери
Комплектация
Система открывания
Тип покрытия
Оттенок
Тип двери
Ценовая категория
Размеры
Производители
Ручки и комплектующие
Замки и комплектующие
Фурнитура для дверей
За дополнительной информацией необходимо обращаться к менеджерам магазина.
Возврату подлежат все товары надлежащего качества, за исключением перечня товаров, на которые не распространяется требования потребителя. Если вы обнаружили, что с купленным товаром что-то не так, пожалуйста, заполните заявку на оформления гарантийного случая онлайн или перейдите в раздел гарантия.
Покупатель вправе отказаться от товара в любое время до его передачи, а после передачи товара — в течение 14 календарных дней.
Возврат товара и денежных средств производится в офисе продаж по адресу: г. Москва, ул. Молодогвардейская, д.54с6. Возврат товара осуществляется с 09-00 до 20-00 по будням и c 09-00 до 18-00 по выходным дням. Мы не осуществляем возврат денежных средств и не принимаем товар в офисах продаж расположенных на станциях метро Медведково, Новокосино, Кунцевская, Бульвар Адмирала Ушакова
Для возврата товара вам необходимы следующие документы:
Можно. В этом случае вам нужно обратиться к специалисту сервисного центра, расположенного по адресу, Москва, ул. Молодогвардейская, д. 54с6.
При оплате наличными возврат денежных средств происходит на кассе в момент обращения. При оплате банковской картой или по безналичному расчету возврат денежных средств происходит в течение 3х рабочих дней за товары надлежащего качества и в течении 10 рабочих дней за товар ненадлежащего качества. В некоторых случаях он может быть увеличен — это зависит от банка. При оплате картой возврат средств наличными невозможен.
Для возврата предоплаты на банковскую карту необходимо подать заявку на возврат предоплаты, в любом удобном для вас магазине с ежедневно с 9-00 до 21-00.
Для возврата предоплаты наличными необходимо написать заявление и получить деньги в кассе магазина по адресу: ул. Молодогвардейская, д. 54с6 ежедневно с 9-00 до 17-00.
Товар можно вернуть, если он не был использован, сохранил внешний товарный вид и потребительские свойства.
Возврат товара происходит в срок, установленный договором, а также согласно ст. 477 ГК РФ. Если компания хочет вернуть приобретенную продукцию и у нее для этого есть веские основания, то сделать это может в срок до 30 дней.
Товар можно вернуть самостоятельно в офисе продаж по адресу г. Москва: г. Москва, ул. Молодогвардейская, д.54с6. Для этого достаточно приехать в любой удобный для вас день с 9-00 до 18-00 и написать заявление. При себе нужно иметь печать и доверенность.
Возврат денежных средств осуществляется при наличии письменного заявления на возврат от ООО или ИП и оригинала кассового чека.