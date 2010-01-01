Для возврата предоплаты на банковскую карту необходимо подать заявку на возврат предоплаты, в любом удобном для вас магазине с ежедневно с 9-00 до 21-00.

Для возврата предоплаты наличными необходимо написать заявление и получить деньги в кассе магазина по адресу: ул. Молодогвардейская, д. 54с6 ежедневно с 9-00 до 17-00.