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Обязательные условия:

  • Товар не использовался
  • Сохранен товарный вид и потребительские свойства
  • Соблюдена полная комплектация, предусмотренная для конкретного товара
  • Наличие упаковки. Если упаковка отсутствует, то покупатель должен компенсировать ее стоимость.

Порядок возврата товара надлежащего качества

Товар надлежащего качества — это состояние товара, когда выполнены (или выполняются) все обязательные требования к товару, предусмотренные действующим законодательством или договором, и вследствие этого товар может быть использован по целевому назначению
  1. Заполните заявку на возврат онлайн или обратитесь в наш офис по адресу: Москва, ул. Молодогвардейская, д. 54, стр. 6, м. Кунцево.
  2. Осуществите возврат товара на склад самостоятельно, либо воспользуйтесь услугой вывоза товара с вашего адреса (оплачивается отдельно).
  3. Заполните заявление на возврат денежных средств.

Порядок возврата товара ненадлежащего качества

Ненадлежащее качество товара – несоответствие товара или обязательным требованиям, предусмотренным законом, или условиям договора, или целям, для которых товар такого рода обычно используется.
  1. Заполните заявку на оформления гарантийного случая. Вы можете подать заявку онлайн, письмом на почту service@169.ru или по телефону +7 (495) 984-16-99
  2. В течении рабочего дня с вами свяжется специалист службы сервиса.
  3. При подтверждении гарантийного случая, осуществите возврат товара на склад самостоятельно, либо воспользуйтесь бесплатной услугой вывоза товара с вашего адреса.
  4. Заполните заявление на возврат денежных средств.

За дополнительной информацией необходимо обращаться к менеджерам магазина.

Часто задаваемые вопросы

  • Какие товары подлежат возврату?

    Возврату подлежат все товары надлежащего качества, за исключением перечня товаров, на которые не распространяется требования потребителя. Если вы обнаружили, что с купленным товаром что-то не так, пожалуйста, заполните заявку на оформления гарантийного случая онлайн или перейдите в раздел  гарантия.

  • В течении какого времени можно вернуть/обменять товар?

    Покупатель вправе отказаться от товара в любое время до его передачи, а после передачи товара — в течение 14 календарных дней.

  • Где можно вернуть/обменять товар?

    Возврат товара и денежных средств производится в офисе продаж по адресу: г. Москва, ул. Молодогвардейская, д.54с6. Возврат товара осуществляется с 09-00 до 20-00 по будням и c 09-00 до 18-00 по выходным дням. Мы не осуществляем возврат денежных средств и не принимаем товар в офисах продаж расположенных на станциях метро Медведково, Новокосино, Кунцевская, Бульвар Адмирала Ушакова

  • Какие документы необходимы для возврата/обмена товара?

    Для возврата товара вам необходимы следующие документы:

    • паспорт;
    • кассовый чек или его копию;
    • оригинал банковской карты и слип-чек, если оплата была произведена банковской картой (предъявляется владельцем карты)
  • Можно ли вернуть/обменять товар, если товарный чек не сохранился?

    Можно. В этом случае вам нужно обратиться к специалисту сервисного центра, расположенного по адресу, Москва, ул. Молодогвардейская, д. 54с6.

  • Когда будут возвращены денежные средства при оформлении возврата товара?

    При оплате наличными возврат денежных средств происходит на кассе в момент обращения. При оплате банковской картой или по безналичному расчету возврат денежных средств происходит в течение 3х рабочих дней за товары надлежащего качества и в течении 10 рабочих дней за товар ненадлежащего качества. В некоторых случаях он может быть увеличен — это зависит от банка. При оплате картой возврат средств наличными невозможен.

  • Можно ли вернуть средства на другую карту/другой счет?
    Средства можно вернуть на другую карту/счет при условии, что будет предоставлена справка из банка о том, что карта утеряна/заблокирована/истек срок действия.
  • Как вернуть предоплату?

    Для возврата предоплаты на банковскую карту необходимо подать заявку на возврат предоплаты, в любом удобном для вас магазине с ежедневно с 9-00 до 21-00.

    Для возврата предоплаты наличными необходимо написать заявление и получить деньги в кассе магазина по адресу: ул. Молодогвардейская, д. 54с6 ежедневно с 9-00 до 17-00.

  • Какие правила возврата товара для юридических лиц?

    Товар можно вернуть, если он не был использован, сохранил внешний товарный вид и потребительские свойства.

    Возврат товара происходит в срок, установленный договором, а также согласно ст. 477 ГК РФ. Если компания хочет вернуть приобретенную продукцию и у нее для этого есть веские основания, то сделать это может в срок до 30 дней.

    Товар можно вернуть самостоятельно в офисе продаж по адресу г. Москва: г. Москва, ул. Молодогвардейская, д.54с6. Для этого достаточно приехать в любой удобный для вас день с 9-00 до 18-00 и написать заявление. При себе нужно иметь печать и доверенность.

    Возврат денежных средств осуществляется при наличии письменного заявления на возврат от ООО или ИП и оригинала кассового чека.