Каталог
Войти
Сравнение
Избранное
Корзина
  1. Главная
  2. Фурнитура
  3. Ручки и комплектующие
  4. Фиксаторы
  5. Квадратные

Квадратные фиксаторы для дверных ручек

92 товара
Фильтры
Бренд
Показать всеСвернуть
Цвет
Показать всеСвернуть
Материал
Показать всеСвернуть
Стиль
Товары в наличии
Товары со скидкой
За последние 2 года мы:
установили более 40 000 дверей
Рейтинг магазина
4.7
3280 отзывов
Сортировка
  • Популярные
  • Новинки
  • Сначала дороже
  • Сначала дешевле
  • По размеру скидки
  • Высокий рейтинг
  • По кол-ву отзывов
На странице:
Дверной фиксатор «Bravo A/Z-2WC» МатХром
Доставим завтра
Фиксатор Bravo A/Z-2WC
672
Дверной фиксатор «Bravo A/Z-2WC» SB МатЧерный
Доставим завтра
Фиксатор Bravo A/Z-2WC
672
Дверной фиксатор «Bravo A/Z-2WC» Хром
Доставим завтра
Фиксатор Bravo A/Z-2WC
672
Фиксатор на квадратной розетке «Vantage BK02D» МатНикель
Доставим завтра
Фиксатор Vantage BK02
506
Ручка поворотная для межкомнатной двери «BK6 QR SN/CP-3» МатНикель/Хром
Доставим завтра
Ручка поворотная BK6 QR
 
637
Ручка поворотная «BK6 JK SN/CP-3» МатНикель/Хром
Доставим завтра
Ручка поворотная BK6 JK
 
489
Ручка поворотная для межкомнатной двери «BK6 QL SN/CP-3» МатНикель/Хром
Доставим завтра
Ручка поворотная BK6 QL
 
637
Фиксатор на квадратной розетке «Vantage BK02L-2» МатХром
Доставим завтра
Фиксатор Vantage BK02-2
596
Ручка поворотная для межкомнатной двери «BK6 ZQ SN/CP-3» МатНикель/Хром
Доставим завтра
Ручка поворотная BK6 ZQ
 
670
Ручка поворотная BK6 JK BL-24 чёрный
Доставим завтра
Ручка поворотная BK6 JK
489
Ручка поворотная для межкомнатной двери «BK6 ZQ BL-24» Чёрный
Доставим завтра
Ручка поворотная BK6 ZQ
 
670
Фиксатор на квадратной розетке «Vantage BK02BL-2» Черный
Доставим завтра
Фиксатор Vantage BK02BL-2
506
Ручка поворотная для межкомнатной двери «BK6 QL GR/CP-23» Графит/Хром
Доставим завтра
Ручка поворотная BK6 QL
 
637
Ручка поворотная для межкомнатной двери «BK6 QR GR/CP-23» Графит/Хром
Доставим завтра
Ручка поворотная BK6 QR
 
637
Дверной фиксатор «Bravo A/Z-2WC» Белый
Доставим завтра
Фиксатор Bravo A/Z-2WC
672
Фиксатор на квадратной розетке «Vantage BK02CP» Полированный хром
Доставим завтра
Фиксатор Vantage BK02
506
Ручка поворотная для межкомнатной двери «BK6 QL BL-24» Черный
Доставим завтра
Ручка поворотная BK6 QL
637
Ручка поворотная «BK6 SL» CP-8 хром
Доставим завтра
Ручка поворотная BK6 SL
930
Ручка поворотная «BK6 SL» BL-24 черный
Доставим завтра
Ручка поворотная BK6 SL
930
Ручка поворотная «BK6 DM CP-8» Хром
Ручка поворотная BK6 DM
 
619
Ручка поворотная «BK6 XM SN/CP-3» МатНикель/Хром
Ручка поворотная BK6 XM
 
443
Ручка поворотная «BK6 KM SN/CP-3» МатНикель/Хром
Ручка поворотная BK6 KM
 
1 157
Ручка поворотная «BK6 SL» SSC-16 Cатинированный хром
Ручка поворотная BK6 SL
930
Ручка поворотная для межкомнатной двери «WC-BOLT BK6 USS BL-26» Черный
Ручка поворотная WC-BOLT BK6 USS
 
1 019
Фиксатор на квадратной розетке «Vantage BK02BL» Черный с патиной
Фиксатор Vantage BK02
596
Ручка поворотная BK6 JK GR-23 графит
Ручка поворотная BK6 JK
526
Ручка поворотная для межкомнатной двери «BK6 QL SG/CP-4» МатЗолото/Хром
Доставим завтра
Ручка поворотная BK6 QL
423
Накладка санузловая Vantage «BK02BN/CP» Черный никель/Хром
Доставим завтра
Накладка Vantage BK02BN/CP
420
Ручка поворотная «BK6 JK CP-8» Хром
Доставим завтра
Ручка поворотная BK6 JK
 
498
Ручка поворотная BKW8 XL (хром) CP-8
Доставим завтра
Ручка поворотная BKW8 XL
900
Ручка поворотная для межкомнатной двери «BK6 ZQ GR-23» Графит
Доставим завтра
Ручка поворотная BK6 ZQ
 
670
Ручка поворотная «BKW8x60 XL CP-8» Хром
Доставим завтра
Ручка поворотная BKW8x60
 
915
Дверной фиксатор «Bravo A/Z-2WC» Бронза
Доставим завтра
Фиксатор Bravo A/Z-2WC
672
Ручка поворотная «BK6 KM SSC-16» Сатинированный хром
Доставим завтра
Ручка поворотная BK6 KM
 
1 157
Фиксатор на квадратной розетке «Vantage BK15CF» Кофе
Доставим завтра
Фиксатор Vantage BK15
644
Ручка поворотная для межкомнатной двери «WC-BOLT BK6 UCS BL-26» Черный
Доставим завтра
Ручка поворотная WC-BOLT BK6 UCS
 
1 390
Ручка поворотная для межкомнатной двери «WC-BOLT BK6 USS AB-7» Бронза
Доставим завтра
Ручка поворотная WC-BOLT BK6 USS
1 172
Ручка поворотная для межкомнатной двери «WC-BOLT BK6/SQ-21SN-3» МатНикель
Доставим завтра
Ручка поворотная WC-BOLT BK6/SQ
 
1 400
Ручка поворотная BK6 JK SSC-16 сатин.хром
Доставим завтра
Ручка поворотная BK6 JK
526
Ручка поворотная «BK6 XM BL-24» Черный
Доставим завтра
Ручка поворотная BK6 XM
372
Ручка поворотная «BKW8x60 XL BL-24» Черный
Доставим завтра
Ручка поворотная BKW8x60
 
744
Ручка поворотная «BKW8x75 XL CP-8» Хром
Доставим завтра
Ручка поворотная BKW8x75
 
538
Ручка поворотная для межкомнатной двери «BK6 QL ABG-6» Зеленая бронза
Доставим завтра
Ручка поворотная BK6 QL
 
637
Фиксатор на квадратной розетке Bravo AS-3WC Sgold
Доставим завтра
Фиксатор Bravo AS-3WC
560
Ручка поворотная для межкомнатной двери «WC-BOLT BK6 USS SN-3» МатНикель
Ручка поворотная WC-BOLT BK6 USS
 
1 176
Ручка поворотная для межкомнатной двери «WC-BOLT BK6 UCS SN-3» МатНикель
Ручка поворотная WC-BOLT BK6 UCS
 
1 354
Фиксатор на квадратной розетке «Vantage BK02L» МатХром
Фиксатор Vantage BK02
506
Ручка поворотная для межкомнатной двери «WC-BOLT BK6 UCS MWSC-33» Итальянский тисненый
Ручка поворотная WC-BOLT BK6 UCS
 
1 390
Показать ещё
Нажимая кнопку «Вызвать замерщика» вы соглашаетесь с условиями обработки персональных данных.
Вызвать замерщика