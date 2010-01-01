Ламинат – популярный вид напольных покрытий. Он привлекает экологичностью, высокой стойкостью и отличными свойствами. Широко используется в жилых помещениях и офисах. А влагостойкие и износостойкие сорта успешно выдерживают интенсивное эксплуатирование на кухне, в прихожей. В каталоге интернет-магазина «169.ru», с шоу-румами в Москве, представлена продукция от зарекомендовавших себя российских и зарубежных производителей. Мы подобрали коллекцию лучших ламинатов для любых интерьерных решений и финансовых возможностей.

Особенности конструкции ламината

Данный тип напольных покрытий представляет собой многослойный «пирог». Каждый слой придает всей конструкции определенные свойства. Изменяя состав, производители производят ламинаты с различной сопротивляемостью физическим и механическим повреждениям, водостойкостью. Соответственно, при выборе покрытия, необходимо обращать внимание не только на дизайн и толщину, но и на эксплуатационные характеристики. Какие материалы обычно входят в состав ламината?

В качестве базового слоя выступает плита HDF (древесноволокнистая плита с высокой плотностью). Это сравнительно новый материал, чьи свойства сравнимы с массивом древесины и даже превосходят ее по целому ряду признаков. Он прочен, долговечен, не деформируется. Так как для связывания используются органические смолы, материал экологичен. Для производства влагостойких ламинатов используют плиты, пропитанные влагоотталкивающими составами.

Снизу плиты покрывают защитным слоем. Это может быть полимерная краска, крафт-бумага или листы бумаги, пропитанные парафином. Такая прослойка придает конструкции необходимую плотность и жесткость, защищает изнанку плиты от повреждений.

Снаружи плиты закрываются декоративным слоем с нанесенным на него рисунком. Производители ламината предлагают потребителям широкий ассортимент цветовых оттенков, текстур. Покрытие идеально имитирует паркет или массив дерева, керамическую плитку. Для ценителей необычных решений выпускаются изделия с 3D-рисунками, яркие варианты.

Наружный, защитный слой, состоит из меламиновой смолы. Он предотвращает истирание ламината, появление царапин и сколов. Именно от него зависит класс износостойкости. Чем толще слой смолы, тем выше цена продукции и лучше эксплуатационные свойства. Также, наружное покрытие влияет на водостойкость материала. Для лучшей сопротивляемости воздействию влаги, в него добавляют частицы корунда.

Чтобы правильно выбрать ламинат для помещений различного назначения, необходимо понимать тонкости его изготовления, проконсультироваться у специалиста.

Что такое класс износостойкости

Это способность ламината сопротивляться появлению царапин, механических повреждений, истиранию. Особенно важен данный параметр в местах интенсивного движения: в прихожих, на кухне, в коридорах, офисах с большим количеством посетителей, в общественных учреждениях и предприятиях. Различают несколько классов износостойкости, которые обозначаются цифрами (толщина финишного защитного слоя в миллиметрах). Для бытовых целей обычно выбирают маркировки 23, 31, 33. Для коммерческих – 34, 41, 42, 43.

Плюсы использования ламината в качестве напольного покрытия

Выбирая вид напольного покрытия, потребители все чаще останавливаются именно на ламинате. И не удивительно, ведь у материала есть ряд неоспоримых достоинств.

Прочность и долговечность при соблюдении правил укладки и правильном выборе класса продукции.

Сравнительно недорогие цены. Покрытие стоит намного дешевле паркета или плитки.

Влагостойкий ламинат, изготавливаемый по инновационным технологиям, используют даже в ванной комнате, в помещениях с высоким уровнем влажности воздуха или необходимостью частых влажных уборок.

Отличная сопротивляемость механическим повреждениям, появлению царапин. Внешний вид покрытия остается привлекательным в течение 8-10 лет эксплуатации.

Нетребовательность в уходе. Чтобы покрытие сияло первозданной чистотой, достаточно периодической уборки с помощью полусухой тряпки. Сор, пыль легко удаляются с гладкой, ровной поверхности.

Покрытие имеет прекрасные тепло- и звукоизоляционные свойства.

Ламинат прост в монтаже. Чтобы произвести укладку напольного покрытия, достаточно иметь базовый набор инструментов и следовать инструкции. Также легко он демонтируется при необходимости.

Широчайший выбор, включающий более ста наименований продукции, позволяет подобрать идеальную текстуру и расцветку под любой интерьерный дизайн.

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