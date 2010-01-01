Каталог
Войти
Сравнение
Избранное
Корзина
  1. Главная
  2. Напольные покрытия
  3. Ламинат

Ламинат

486 товаров
Фильтры
Цвет
Показать всеСвернуть
Страна
Показать всеСвернуть
Бренд
Показать всеСвернуть
Рисунок
Показать всеСвернуть
Класс
Показать всеСвернуть
Фаска
Коллекция
Показать всеСвернуть
Тип напольного покрытия
Длина, мм
-
Ширина, мм
-
Толщина, мм
-
Товары в наличии
Товары со скидкой
За последние 2 года мы:
установили более 40 000 дверей
Рейтинг магазина
4.7
3280 отзывов
Сортировка
  • Популярные
  • Новинки
  • Сначала дороже
  • Сначала дешевле
  • По размеру скидки
  • Высокий рейтинг
  • По кол-ву отзывов
На странице:
Ламинат Faus Stone Effects S172579 Palatino Vesubio AC6/33
Ламинат Faus Stone Effects
3 750
Ламинат Floorwood Epica D7074 Дуб Шатоден АС 5/33
Ламинат Floorwood Epica
888
Ламинат SymBio Groove D7081 Дуб Пьемонт АС 5/33 V4
Ламинат Kronostar SymBio
 
888
Ламинат SPC Floorwood Unit 4402 Дуб Тизоль 0,5/43 4V
Лучшая цена
Ламинат SPC Floorwood Unit
1 006 2 013 ₽ -50%
Ламинат Kronopol Aurum Sound S302/4848 Дуб Романс AC5/33
Доставим завтра
Ламинат Kronopol Aurum Sound
 
1 108 1 846 ₽ -40%
Ламинат Floorwood Estet 6687 Дуб Ленсингтон
Доставим завтра
Ламинат Floorwood Estet
 
1 200
Ламинат Floorwood Expert 8805 Дуб Гарднер L2C AC 6/34
Доставим завтра
Ламинат Floorwood Expert
 
624 1 040 ₽ -40%
Ламинат Kastamonu Nanoclick NC63 Хаггинс
Доставим завтра
Ламинат Kastamonu Nanoclick
1 086
Ламинат Cuberta Family 4276 Дуб Этери
Доставим завтра
Ламинат Cuberta Family
769
Ламинат Floorwood Expert 8835 Дуб Кеннет L2C AC 6/34
Доставим завтра
Ламинат Floorwood Expert
 
1 040
Ламинат Floorwood Maxima Wax 9812 Дуб Ланкастер AC 6/34
Доставим завтра
Ламинат Floorwood Maxima Wax
1 218 2 030 ₽ -40%
Ламинат SPC Floorwood Unit 56M1 Клео 0,5/43
Доставим завтра
Ламинат SPC Floorwood Unit
2 060
Ламинат Kronospan Forte К394 Дуб Валькирия
Доставим завтра
Ламинат Kronospan Forte
336 671 ₽ -50%
Ламинат Kronostar SymBio Groove D7081 Дуб Демонт
Доставим завтра
Ламинат Kronostar SymBio Groove
504 1 008 ₽ -50%
Ламинат Floorwood Profile 4975 Дуб Крианса AC 5/33
Доставим завтра
Ламинат Floorwood Profile
 
612 1 020 ₽ -40%
Ламинат Floorwood Serious Smart CD228 Дуб Одэсан L2C
Доставим завтра
Ламинат Floorwood Serious Smart
1 570
Ламинат Floorwood Epica D1822 Дуб Ануари АС 5/33
Доставим завтра
Ламинат Floorwood Epica
 
888
Ламинат Vitality Optimum 326 Дуб Юта 4V АС5/33
Доставим завтра
Ламинат Balterio Vitality Optimum
 
731 1 218 ₽ -40%
Ламинат Floorwood Estet 6693 Дуб Энтони 4V АС 5/33
Доставим завтра
Ламинат Floorwood Estet
 
547 1 094 ₽ -50%
Ламинат Floorwood Epica D1823 Дуб Эванс АС 5/33
Доставим завтра
Ламинат Floorwood Epica
 
530 883 ₽ -40%
Ламинат Varioclic Extensive 48В Madrid АС5/33 4V
Доставим завтра
Ламинат Varioclic Extensive
 
450 899 ₽ -50%
Ламинат Kronoflooring Brilliance FB5542 Дуб Токио AC5/33 SC
Доставим завтра
Ламинат Kronoflooring Brilliance
 
1 198 2 396 ₽ -50%
Ламинат Floorwood Maxima Wax 75031 Дуб Эддисон L2C AC 6/34 КЛАСС
Доставим завтра
Ламинат Floorwood Maxima Wax
 
1 497
Ламинат Floorwood Megapolis 618 Дуб Ченнаи АС6/34
Доставим завтра
Ламинат Floorwood Megapolis
1 497
Ламинат Kronopol Aurum Sound 3883 Дуб Пиано AC5/33
Доставим завтра
Ламинат Kronopol Aurum Sound
 
1 108 1 846 ₽ -40%
Ламинат Kronopol Амбер Лайн 3340 Дуб Ямайка АС5/33
Доставим завтра
Ламинат Kronopol Амбер Лайн
 
1 528 2 546 ₽ -40%
Ламинат Floorwood Respect 708 Дуб Батлер AC5/33
Доставим завтра
Ламинат Floorwood Respect
 
624 1 040 ₽ -40%
Ламинат Vitality Optimum 322 Дуб Вирджиния темный 4V АС5/33
Доставим завтра
Ламинат Balterio Vitality Optimum
 
833 1 388 ₽ -40%
Varioclic Premium Medium 686 Marmaris (1,6216 кв.м.)
Доставим завтра
Ламинат ЛП Varioclic Premium Medium
499 999 ₽ -50%
Ламинат Floorwood Maxima Wax 75034 Дуб Портленд L2C AC 6/34 КЛАСС
Доставим завтра
Ламинат Floorwood Maxima Wax
 
1 497
Ламинат Floorwood Epica D1824 Дуб Грюйер АС 5/33
Ламинат Floorwood Epica
 
888
Ламинат Floorwood Palazzo 2101 Фьюмичино L2C AC 6/34
Ламинат Floorwood Palazzo
 
1 351
Ламинат Floorwood Megapolis 617 Дуб Лима АС6/34
Ламинат Floorwood Megapolis
1 497
Ламинат Floorwood Estet 6677 Дуб Ривер
Ламинат Floorwood Estet
1 200
Ламинат SPC Alta Step NATIVO 2202 Дуб воздушный
Ламинат SPC Alta Step NATIVO
1 600
Ламинат SPC Alta Step NATIVO 2205 Дуб северный
Ламинат SPC Alta Step NATIVO
1 600
Ламинат SPC SpaceFloor Eris 1103 Несо
Ламинат SPC SpaceFloor Eris
1 600
Ламинат SPC Floorwood Unit 5506 Дуб Эриус 0,5/43 4V
Ламинат SPC Floorwood Unit
2 013
Ламинат Faus Retro S177215 Vintage Tile AC6/33
Ламинат Faus Retro
3 346
Ламинат ECO-TEC 2079 Дуб Миллениум АС 4/32
Ламинат Kronostar Eco-Tec
 
674
Ламинат SymBio 3168 Дуб Пино Леванте АС 5/33 V4
Ламинат Kronostar SymBio
 
888
Ламинат Kastamonu Nanoclick NC67 Габбро
Ламинат Kastamonu Nanoclick
1 086
Ламинат Kronostar SALZBURG 5G 1819 Дуб Идеальный V4 AC 5/33
Ламинат Kronostar Salzburg
 
1 284
Ламинат SPC Alta Step Perfecto с подложкой 8813 Дуб дальневосточный
Ламинат SPC Alta Step Perfecto
1 840
Ламинат SPC Alta Step NATIVO 2209 Дуб летний
Ламинат SPC Alta Step NATIVO
1 600
Ламинат SPC SpaceFloor Ceres 5503 Каллисто
Ламинат SPC SpaceFloor Ceres
1 950
Ламинат Floorwood Profile 50127 Дуб Иберика АС5/33
Ламинат Floorwood Profile
1 008
Ламинат SPC SpaceFloor Eris 1106 Галатея
Ламинат SPC SpaceFloor Eris
1 600
Показать ещё
Нажимая кнопку «Вызвать замерщика» вы соглашаетесь с условиями обработки персональных данных.
Вызвать замерщика

Ламинат – популярный вид напольных покрытий. Он привлекает экологичностью, высокой стойкостью и отличными свойствами. Широко используется в жилых помещениях и офисах. А влагостойкие и износостойкие сорта успешно выдерживают интенсивное эксплуатирование на кухне, в прихожей. В каталоге интернет-магазина «169.ru», с шоу-румами в Москве, представлена продукция от зарекомендовавших себя российских и зарубежных производителей. Мы подобрали коллекцию лучших ламинатов для любых интерьерных решений и финансовых возможностей.

Особенности конструкции ламината

Данный тип напольных покрытий представляет собой многослойный «пирог». Каждый слой придает всей конструкции определенные свойства. Изменяя состав, производители производят ламинаты с различной сопротивляемостью физическим и механическим повреждениям, водостойкостью. Соответственно, при выборе покрытия, необходимо обращать внимание не только на дизайн и толщину, но и на эксплуатационные характеристики. Какие материалы обычно входят в состав ламината?

  • В качестве базового слоя выступает плита HDF (древесноволокнистая плита с высокой плотностью). Это сравнительно новый материал, чьи свойства сравнимы с массивом древесины и даже превосходят ее по целому ряду признаков. Он прочен, долговечен, не деформируется. Так как для связывания используются органические смолы, материал экологичен. Для производства влагостойких ламинатов используют плиты, пропитанные влагоотталкивающими составами.
  • Снизу плиты покрывают защитным слоем. Это может быть полимерная краска, крафт-бумага или листы бумаги, пропитанные парафином. Такая прослойка придает конструкции необходимую плотность и жесткость, защищает изнанку плиты от повреждений.
  • Снаружи плиты закрываются декоративным слоем с нанесенным на него рисунком. Производители ламината предлагают потребителям широкий ассортимент цветовых оттенков, текстур. Покрытие идеально имитирует паркет или массив дерева, керамическую плитку. Для ценителей необычных решений выпускаются изделия с 3D-рисунками, яркие варианты.
  • Наружный, защитный слой, состоит из меламиновой смолы. Он предотвращает истирание ламината, появление царапин и сколов. Именно от него зависит класс износостойкости. Чем толще слой смолы, тем выше цена продукции и лучше эксплуатационные свойства. Также, наружное покрытие влияет на водостойкость материала. Для лучшей сопротивляемости воздействию влаги, в него добавляют частицы корунда.

Чтобы правильно выбрать ламинат для помещений различного назначения, необходимо понимать тонкости его изготовления, проконсультироваться у специалиста.

Что такое класс износостойкости

Это способность ламината сопротивляться появлению царапин, механических повреждений, истиранию. Особенно важен данный параметр в местах интенсивного движения: в прихожих, на кухне, в коридорах, офисах с большим количеством посетителей, в общественных учреждениях и предприятиях. Различают несколько классов износостойкости, которые обозначаются цифрами (толщина финишного защитного слоя в миллиметрах). Для бытовых целей обычно выбирают маркировки 23, 31, 33. Для коммерческих – 34, 41, 42, 43.

Плюсы использования ламината в качестве напольного покрытия

Выбирая вид напольного покрытия, потребители все чаще останавливаются именно на ламинате. И не удивительно, ведь у материала есть ряд неоспоримых достоинств.

  • Прочность и долговечность при соблюдении правил укладки и правильном выборе класса продукции.
  • Сравнительно недорогие цены. Покрытие стоит намного дешевле паркета или плитки.
  • Влагостойкий ламинат, изготавливаемый по инновационным технологиям, используют даже в ванной комнате, в помещениях с высоким уровнем влажности воздуха или необходимостью частых влажных уборок.
  • Отличная сопротивляемость механическим повреждениям, появлению царапин. Внешний вид покрытия остается привлекательным в течение 8-10 лет эксплуатации.
  • Нетребовательность в уходе. Чтобы покрытие сияло первозданной чистотой, достаточно периодической уборки с помощью полусухой тряпки. Сор, пыль легко удаляются с гладкой, ровной поверхности.
  • Покрытие имеет прекрасные тепло- и звукоизоляционные свойства.
  • Ламинат прост в монтаже. Чтобы произвести укладку напольного покрытия, достаточно иметь базовый набор инструментов и следовать инструкции. Также легко он демонтируется при необходимости.
  • Широчайший выбор, включающий более ста наименований продукции, позволяет подобрать идеальную текстуру и расцветку под любой интерьерный дизайн.

Чтобы купить ламинат с нужным оттенком и рисунком, достаточно оформить заказ на нашем сайте. Для «мокрых зон» в продаже есть водостойкие сорта, а для участков с высокой проходимостью, офисов – продукция 43 класса износостойкости. Работает доставка по Москве и МО.