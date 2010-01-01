Ламинат – популярный вид напольных покрытий. Он привлекает экологичностью, высокой стойкостью и отличными свойствами. Широко используется в жилых помещениях и офисах. А влагостойкие и износостойкие сорта успешно выдерживают интенсивное эксплуатирование на кухне, в прихожей. В каталоге интернет-магазина «169.ru», с шоу-румами в Москве, представлена продукция от зарекомендовавших себя российских и зарубежных производителей. Мы подобрали коллекцию лучших ламинатов для любых интерьерных решений и финансовых возможностей.
Особенности конструкции ламината
Данный тип напольных покрытий представляет собой многослойный «пирог». Каждый слой придает всей конструкции определенные свойства. Изменяя состав, производители производят ламинаты с различной сопротивляемостью физическим и механическим повреждениям, водостойкостью. Соответственно, при выборе покрытия, необходимо обращать внимание не только на дизайн и толщину, но и на эксплуатационные характеристики. Какие материалы обычно входят в состав ламината?
- В качестве базового слоя выступает плита HDF (древесноволокнистая плита с высокой плотностью). Это сравнительно новый материал, чьи свойства сравнимы с массивом древесины и даже превосходят ее по целому ряду признаков. Он прочен, долговечен, не деформируется. Так как для связывания используются органические смолы, материал экологичен. Для производства влагостойких ламинатов используют плиты, пропитанные влагоотталкивающими составами.
- Снизу плиты покрывают защитным слоем. Это может быть полимерная краска, крафт-бумага или листы бумаги, пропитанные парафином. Такая прослойка придает конструкции необходимую плотность и жесткость, защищает изнанку плиты от повреждений.
- Снаружи плиты закрываются декоративным слоем с нанесенным на него рисунком. Производители ламината предлагают потребителям широкий ассортимент цветовых оттенков, текстур. Покрытие идеально имитирует паркет или массив дерева, керамическую плитку. Для ценителей необычных решений выпускаются изделия с 3D-рисунками, яркие варианты.
- Наружный, защитный слой, состоит из меламиновой смолы. Он предотвращает истирание ламината, появление царапин и сколов. Именно от него зависит класс износостойкости. Чем толще слой смолы, тем выше цена продукции и лучше эксплуатационные свойства. Также, наружное покрытие влияет на водостойкость материала. Для лучшей сопротивляемости воздействию влаги, в него добавляют частицы корунда.
Чтобы правильно выбрать ламинат для помещений различного назначения, необходимо понимать тонкости его изготовления, проконсультироваться у специалиста.
Что такое класс износостойкости
Это способность ламината сопротивляться появлению царапин, механических повреждений, истиранию. Особенно важен данный параметр в местах интенсивного движения: в прихожих, на кухне, в коридорах, офисах с большим количеством посетителей, в общественных учреждениях и предприятиях. Различают несколько классов износостойкости, которые обозначаются цифрами (толщина финишного защитного слоя в миллиметрах). Для бытовых целей обычно выбирают маркировки 23, 31, 33. Для коммерческих – 34, 41, 42, 43.
Плюсы использования ламината в качестве напольного покрытия
Выбирая вид напольного покрытия, потребители все чаще останавливаются именно на ламинате. И не удивительно, ведь у материала есть ряд неоспоримых достоинств.
- Прочность и долговечность при соблюдении правил укладки и правильном выборе класса продукции.
- Сравнительно недорогие цены. Покрытие стоит намного дешевле паркета или плитки.
- Влагостойкий ламинат, изготавливаемый по инновационным технологиям, используют даже в ванной комнате, в помещениях с высоким уровнем влажности воздуха или необходимостью частых влажных уборок.
- Отличная сопротивляемость механическим повреждениям, появлению царапин. Внешний вид покрытия остается привлекательным в течение 8-10 лет эксплуатации.
- Нетребовательность в уходе. Чтобы покрытие сияло первозданной чистотой, достаточно периодической уборки с помощью полусухой тряпки. Сор, пыль легко удаляются с гладкой, ровной поверхности.
- Покрытие имеет прекрасные тепло- и звукоизоляционные свойства.
- Ламинат прост в монтаже. Чтобы произвести укладку напольного покрытия, достаточно иметь базовый набор инструментов и следовать инструкции. Также легко он демонтируется при необходимости.
- Широчайший выбор, включающий более ста наименований продукции, позволяет подобрать идеальную текстуру и расцветку под любой интерьерный дизайн.
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