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  6. Ламинат 33 класс 4V FloorBee Costa, толщина 8 мм, 1192 Коста дель Соль
Ламинат 33 класс 4V FloorBee Costa, толщина 8 мм, 1192 Коста дель Соль
Ламинат 33 класс 4V FloorBee Costa, толщина 8 мм, 1192 Коста дель Соль
5,0
2 179

Ламинат 33 класс 4V FloorBee Costa, толщина 8 мм, 1192 Коста дель Соль

5,0
Этот товар смотрят 26 человек
Ламинат 33 класс 4V FloorBee Costa, толщина 8 мм, 1192 Коста дель Соль
Ламинат 33 класс 4V FloorBee Costa, толщина 8 мм, 1192 Коста дель Соль
Ламинат 33 класс 4V FloorBee Costa, толщина 8 мм, 1192 Коста дель Соль
Ламинат 33 класс 4V FloorBee Costa, толщина 8 мм, 1192 Коста дель Соль
Ламинат 33 класс 4V FloorBee Costa, толщина 8 мм, 1192 Коста дель Соль
Ламинат 33 класс 4V FloorBee Costa, толщина 8 мм, 1192 Коста дель Соль
Ламинат 33 класс 4V FloorBee Costa, толщина 8 мм, 1192 Коста дель Соль
Ламинат 33 класс 4V FloorBee Costa, толщина 8 мм, 1192 Коста дель Соль
Ламинат 33 класс 4V FloorBee Costa, толщина 8 мм, 1192 Коста дель Соль
Ламинат 33 класс 4V FloorBee Costa, толщина 8 мм, 1192 Коста дель Соль
Ламинат 33 класс 4V FloorBee Costa, толщина 8 мм, 1192 Коста дель Соль
Код товара: 629525
Этот товар смотрят 23 человека

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Гарантийный срок 18 месяцев
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шт
Продается упаковками 1 упак = 2.098 м² = 8 шт
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Этот товар купили 36 раз
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Комплектация:
Артикул
Наименование
Артикул / Наименование / Цена
 Цена
Количество
Кол-во
Стоимость
Стоим.
Р0056175 Ламинат 33 класс 4V FloorBee Costa, толщина 8 мм, 1192 Коста дель Соль
Р0056175 ⋅ 2 179 ₽
 2 179
0
903-0144 Ограничитель напольный Bravo SFZ-100 Schrome
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 315
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 650
650
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Ламинат 33 класс 4V FloorBee Costa, толщина 8 мм, 1192 Коста дель Соль
Цвет: 1192 Коста дель Соль
Ламинат 33 класс 4V FloorBee Costa, толщина 8 мм, 1192 Коста дель Соль
Ламинат 33 класс 4V FloorBee Costa, толщина 8 мм, 2040 Коста Бланка Ламинат 33 класс 4V FloorBee Costa, толщина 8 мм, 2030 Коста Верде Ламинат 33 класс 4V FloorBee Costa, толщина 8 мм, 1230 Коста Калида Ламинат 33 класс 4V FloorBee Costa, толщина 8 мм, 1191 Коста де Альмериа Ламинат 33 класс 4V FloorBee Costa, толщина 8 мм, 1200 Коста Брава Ламинат 33 класс 4V FloorBee Costa, толщина 8 мм, 1190 Коста Валенсия Ламинат 33 класс 4V FloorBee Costa, толщина 8 мм, 3052 Коста дель Норте Ламинат 33 класс 4V FloorBee Costa, толщина 8 мм, 3051 Коста де Мар Ламинат 33 класс 4V FloorBee Costa, толщина 8 мм, 3050 Коста Форментера
Услуги:
Укладка ламината

Информация о доставке:

Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев

О товаре

  • Размер (ДxШxТ), см:
    138 x 19 x 0,8
  • Страна:
    Беларусь
  • Бренд:
    FloorBee
  • Коллекция:
    Costa
  • Класс:
    33
  • Цвет:
    1192 Коста дель Соль

Характеристики

  • Артикул:
    Р0056175
  • Длина, мм:
    1380
  • Ширина, мм:
    190
  • Толщина, мм:
    8
  • Страна:
    Беларусь
  • Бренд:
    FloorBee
  • Коллекция:
    Costa
  • Класс:
    33
  • Цвет:
    1192 Коста дель Соль
  • Общий цвет:
    Коричневый
  • Декор:
    Однополосный
  • Фаска:
    4V
  • Площадь:
    2.098
  • Влагозащищенность:
    Да
  • Водостойкость:
    48 часов
  • Максимальная температура, °C:
    27
  • Совместим с системой теплый пол:
    Да
  • Поверхность:
    Матовая
  • Материал:
    HDF
  • Рисунок:
    Под дерево
  • Количество шт. в упаковке:
    8
  • Вес, кг:
    15.5
  • Тип замка:
    Click
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Дополнительно:

  • В наличии:
    12 товаров
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Плинтус
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Подложки
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Межкомнатные двери

Характеристики

  • Артикул:
    Р0056175
  • Длина, мм:
    1380
  • Ширина, мм:
    190
  • Толщина, мм:
    8
  • Страна:
    Беларусь
  • Бренд:
    FloorBee
  • Коллекция:
    Costa
  • Класс:
    33
  • Цвет:
    1192 Коста дель Соль
  • Общий цвет:
    Коричневый
  • Декор:
    Однополосный
  • Фаска:
    4V
  • Площадь:
    2.098
  • Влагозащищенность:
    Да
  • Водостойкость:
    48 часов
  • Максимальная температура, °C:
    27
  • Совместим с системой теплый пол:
    Да
  • Поверхность:
    Матовая
  • Материал:
    HDF
  • Рисунок:
    Под дерево
  • Количество шт. в упаковке:
    8
  • Вес, кг:
    15.5
  • Тип замка:
    Click

Отзывы и вопросы о товаре

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