2 179₽
1 039 ₽
272 ₽
Этот товар купили 36 раз
Продается упаковками 1 упак = 2.098 м² = 8 шт
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Этот товар купили 36 раз
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Комплектация:
|Артикул
|
Наименование
Артикул / Наименование / Цена
|Цена
|
Количество
Кол-во
|
Стоимость
Стоим.
|Р0056175
|
Ламинат 33 класс 4V FloorBee Costa, толщина 8 мм, 1192 Коста дель Соль
Р0056175 ⋅ 2 179 ₽
|2 179 ₽
|
|0 ₽
|903-0144
|
Ограничитель напольный Bravo SFZ-100 Schrome
903-0144 ⋅ 315 ₽
|315 ₽
|
|315 ₽
|Подложка из полистирола Solid (1200х500x5 мм) 1уп
|
Подложка Solid, толщина 5 мм
Подложка из полистирола Solid (1200х500x5 мм) 1уп ⋅ 650 ₽
|650 ₽
|
|650 ₽
Ламинат 33 класс 4V FloorBee Costa, толщина 8 мм, 1192 Коста дель Соль
Цвет:
1192 Коста дель Соль
Услуги:
Укладка ламината
Доставка вовремя
от 690 ₽
-
Размер (ДxШxТ), см:
138 x 19 x 0,8
-
Страна:
Беларусь
-
Бренд:
FloorBee
-
Коллекция:
Costa
-
Класс:
33
-
Цвет:
1192 Коста дель Соль
-
Артикул:
Р0056175
-
Длина, мм:
1380
-
Ширина, мм:
190
-
Толщина, мм:
8
-
Страна:
Беларусь
-
Бренд:
FloorBee
-
Коллекция:
Costa
-
Класс:
33
-
Цвет:
1192 Коста дель Соль
-
Общий цвет:
Коричневый
-
Декор:
Однополосный
-
Фаска:
4V
-
Площадь:
2.098
-
Влагозащищенность:
Да
-
Водостойкость:
48 часов
-
Максимальная температура, °C:
27
-
Совместим с системой теплый пол:
Да
-
Поверхность:
Матовая
-
Материал:
HDF
-
Рисунок:
Под дерево
-
Количество шт. в упаковке:
8
-
Вес, кг:
15.5
-
Тип замка:
Click
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