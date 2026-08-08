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  6. Ламинат 33 класс 4V FloorBee Costa, толщина 8 мм, 3050 Коста Форментера
Ламинат 33 класс 4V FloorBee Costa, толщина 8 мм, 3050 Коста Форментера
Ламинат 33 класс 4V FloorBee Costa, толщина 8 мм, 3050 Коста Форментера
4,8
2 179

Ламинат 33 класс 4V FloorBee Costa, толщина 8 мм, 3050 Коста Форментера

4,8
Этот товар смотрят 32 человека
Ламинат 33 класс 4V FloorBee Costa, толщина 8 мм, 3050 Коста Форментера
Ламинат 33 класс 4V FloorBee Costa, толщина 8 мм, 3050 Коста Форментера
Ламинат 33 класс 4V FloorBee Costa, толщина 8 мм, 3050 Коста Форментера
Ламинат 33 класс 4V FloorBee Costa, толщина 8 мм, 3050 Коста Форментера
Ламинат 33 класс 4V FloorBee Costa, толщина 8 мм, 3050 Коста Форментера
Ламинат 33 класс 4V FloorBee Costa, толщина 8 мм, 3050 Коста Форментера
Ламинат 33 класс 4V FloorBee Costa, толщина 8 мм, 3050 Коста Форментера
Ламинат 33 класс 4V FloorBee Costa, толщина 8 мм, 3050 Коста Форментера
Код товара: 747801
Этот товар смотрят 5 человек

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Гарантийный срок 18 месяцев
1 039
Этот товар купили 36 раз
упак
м²
шт
Продается упаковками 1 упак = 2.098 м² = 8 шт
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Этот товар купили 36 раз
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Комплектация:
Артикул
Наименование
Артикул / Наименование / Цена
 Цена
Количество
Кол-во
Стоимость
Стоим.
Т0030481 Ламинат 33 класс 4V FloorBee Costa, толщина 8 мм, 3050 Коста Форментера
Т0030481 ⋅ 2 179 ₽
 2 179
0
903-0144 Ограничитель напольный Bravo SFZ-100 Schrome
903-0144 ⋅ 315 ₽
 315
315
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 650
650
Показать ещё
Ламинат 33 класс 4V FloorBee Costa, толщина 8 мм, 3050 Коста Форментера
Цвет: 3050 Коста Форментера
Ламинат 33 класс 4V FloorBee Costa, толщина 8 мм, 3050 Коста Форментера
Ламинат 33 класс 4V FloorBee Costa, толщина 8 мм, 2040 Коста Бланка Ламинат 33 класс 4V FloorBee Costa, толщина 8 мм, 2030 Коста Верде Ламинат 33 класс 4V FloorBee Costa, толщина 8 мм, 1230 Коста Калида Ламинат 33 класс 4V FloorBee Costa, толщина 8 мм, 1192 Коста дель Соль Ламинат 33 класс 4V FloorBee Costa, толщина 8 мм, 1191 Коста де Альмериа Ламинат 33 класс 4V FloorBee Costa, толщина 8 мм, 1200 Коста Брава Ламинат 33 класс 4V FloorBee Costa, толщина 8 мм, 1190 Коста Валенсия Ламинат 33 класс 4V FloorBee Costa, толщина 8 мм, 3052 Коста дель Норте Ламинат 33 класс 4V FloorBee Costa, толщина 8 мм, 3051 Коста де Мар
Услуги:
Укладка ламината

Информация о доставке:

Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев

О товаре

  • Размер (ДxШxТ), см:
    138 x 19 x 0,8
  • Страна:
    Беларусь
  • Бренд:
    FloorBee
  • Коллекция:
    Costa
  • Класс:
    33
  • Цвет:
    3050 Коста Форментера

Характеристики

  • Артикул:
    Т0030481
  • Длина, мм:
    1380
  • Ширина, мм:
    190
  • Толщина, мм:
    8
  • Страна:
    Беларусь
  • Бренд:
    FloorBee
  • Коллекция:
    Costa
  • Класс:
    33
  • Цвет:
    3050 Коста Форментера
  • Общий цвет:
    Бежевый
  • Декор:
    Однополосный
  • Фаска:
    4V
  • Площадь:
    2.098
  • Влагозащищенность:
    Да
  • Водостойкость:
    48 часов
  • Максимальная температура, °C:
    27
  • Совместим с системой теплый пол:
    Да
  • Поверхность:
    Матовая
  • Материал:
    HDF
  • Рисунок:
    Под дерево
  • Количество шт. в упаковке:
    8
  • Тип соединения:
    Замок
  • Вес, кг:
    15
  • Тип замка:
    Click
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Дополнительно:

  • В наличии:
    90 товаров
Яндекс Сплит - оплата частями

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Межкомнатные двери

Характеристики

  • Артикул:
    Т0030481
  • Длина, мм:
    1380
  • Ширина, мм:
    190
  • Толщина, мм:
    8
  • Страна:
    Беларусь
  • Бренд:
    FloorBee
  • Коллекция:
    Costa
  • Класс:
    33
  • Цвет:
    3050 Коста Форментера
  • Общий цвет:
    Бежевый
  • Декор:
    Однополосный
  • Фаска:
    4V
  • Площадь:
    2.098
  • Влагозащищенность:
    Да
  • Водостойкость:
    48 часов
  • Максимальная температура, °C:
    27
  • Совместим с системой теплый пол:
    Да
  • Поверхность:
    Матовая
  • Материал:
    HDF
  • Рисунок:
    Под дерево
  • Количество шт. в упаковке:
    8
  • Тип соединения:
    Замок
  • Вес, кг:
    15
  • Тип замка:
    Click

Отзывы и вопросы о товаре

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