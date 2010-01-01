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Фурнитура для дверей
Межкомнатные двери с повышенной устойчивостью к влаге изготавливают из различного сырья, разных размеров и стилей. Их отличает один общий признак: качественная защита полотна и коробов, наличников, фурнитуры от воздействия воды и влажного воздуха, либо полная невосприимчивость материала к данным факторам. Они подразделяются на два класса.
Самая обширная группа, включающая большинство дверей данного типа. Они обладают хорошими эксплуатационными характеристиками:
фурнитура стойко переносит влажный воздух, не ржавея и не покрываясь патиной.
Такой тип дверей замечательно подходит для кухонь, детских комнат, коридоров, плохо протапливаемых помещений или домашних бассейнов. Придутся они по вкусу хозяйкам, предпочитающим наводить порядок быстро и с обязательной влажной уборкой всех поверхностей.
Такие двери совершенно невосприимчивы к воде. Даже если в течение дня или ночи на полотне или по периметру дверного блока будут присутствовать значительный конденсат, капли воды, вреда они не нанесут. Такие модели замечательно подходят для:
Межкомнатные двери с повышенной влагостойкостью можно спокойно мыть водой и разнообразными растворами, без дополнительных протирок сухими салфетками. Они отлично переносят перепады температур, горячий, насыщенный паром, воздух. С их поверхности легко убираются даже стойкие жидкости – пятна кофе, чая, или фруктовых соков.
Межкомнатные влагостойкие двери производятся из разного сырья. Соответственно, обладают различными эстетическими и эксплуатационными свойствами.
Массив дерева, ДСП и МДФ относятся к стандартному классу устойчивости к влаге и воде. Полотна и дверные коробки изготавливаются по классической технологии, могут быть из цельного массива, клееного бруса, сборными на раме. Защиту от воздействия воды обеспечивает внешняя отделка из ламината или прочной виниловой пленки. Особое внимание уделяется торцам изделий, а все швы тщательно герметизируются.
Пластиковые (ПВХ, акрил) абсолютно не подвержены воздействию воды, поэтому их относят к усиленному классу. Однако, следует внимательно ознакомиться с конструкцией двери и рекомендациями производителя при выборе модели для бани или сауны: далеко не всегда им показаны высокие температуры. Такие изделия имеют небольшой вес, при наличии утеплителя внутри хорошо изолируют от шума и сквозняков.
Огромный ассортимент и разнообразные характеристики продукции в нашем интернет-магазине позволяют подобрать идеальные влагостойкие двери для любых нужд, начиная от жилых комнат и заканчивая домашней сауной. Если сомневаетесь с выбором, то консультанты с удовольствием помогут принять решение.