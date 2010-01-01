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Влагостойкие межкомнатные двери

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На странице:
Дверь Bravo ЭКО Браво-22 Cappuccino Melinga Magic Fog 200*80
Доставим завтра
Браво-22 Cappuccino Melinga
 
4 032
Дверь Bravo ЭКО Браво-22 Bianco Veralinga Magic Fog 200*80
Доставим завтра
Браво-22 Bianco Veralinga
 
4 032
Дверь Bravo ЭКО Браво-21 Cappuccino Melinga 200*80
Доставим завтра
Браво-21 Cappuccino Melinga
 
4 032
Дверь межкомнатная из эко шпона «Браво-21» Bianco Veralinga глухая
Доставим завтра
Браво-21 Bianco Veralinga
 
4 032
Дверь Bravo ЭКО Браво-21 Snow Melinga 200*80
Доставим завтра
Браво-21 Snow Melinga
 
4 032
Дверь межкомнатная из эко шпона «Мода-22 Black Line» Cappuccino Melinga глухая
Доставим завтра
Мода-22 Black Line Cappuccino Melinga
 
2 213 2 912 ₽ -24%
Дверь межкомнатная крашенная «Скинни-12» Whitey (Эмаль) глухая
Доставим завтра
Скинни-12 Whitey
 
6 832
Дверь межкомнатная «Скинни-10» Whitey глухая
Доставим завтра
Скинни-10 Whitey
6 832
Дверь межкомнатная крашенная «Граффити-12» Whitey (Эмаль) глухая
Доставим завтра
Граффити-12 Whitey
 
7 672
Дверь межкомнатная крашенная «Скинни-14» Whitey (Эмаль) глухая
Доставим завтра
Скинни-14 Whitey
 
6 832
Дверь межкомнатная из эко шпона «Браво-22» Snow Melinga остекление Magic Fog
Доставим завтра
Браво-22 Snow Melinga
4 032
Дверь Bravo ЭКО Браво-22 Wenge Melinga Magic Fog 200*80
Доставим завтра
Браво-22 Wenge Melinga
 
4 032
Дверь межкомнатная из эко шпона «Браво-22» Nordic Oak остекление Magic Fog
Доставим завтра
Браво-22 Nordic Oak
4 452
Дверь Bravo ЭКО Браво-21 Wenge Melinga 200*80
Доставим завтра
Браво-21 Wenge Melinga
 
4 032
Дверь межкомнатная из эко шпона «Браво-29» Cappuccino Melinga остекление Magic Fog
Доставим завтра
Браво-29 Cappuccino Melinga
 
4 592
Дверь межкомнатная из эко шпона «Прима-11.1» White Wood стекло Magic Fog
Прима-11.1 White Wood
 
6 972
Дверь межкомнатная «Прима-12» White Matt глухая
Доставим завтра
Прима-12 White Matt
 
6 149 6 832 ₽ -10%
Дверь межкомнатная «Неоклассик-32» White Matt глухая
Доставим завтра
Неоклассик-32 White Matt
 
6 653 7 392 ₽ -10%
Дверь межкомнатная крашенная «Граффити-32» Whitey (Эмаль) глухая
Доставим завтра
Граффити-32 Whitey
 
8 372
Дверь межкомнатная из эко шпона «Браво-21» White Wood глухая
Доставим завтра
Браво-21 White Wood
 
4 452
Дверь межкомнатная «Браво-21» White Matt глухая
Доставим завтра
Браво-21 White Matt
4 007 4 452 ₽ -10%
Дверь межкомнатная крашенная «Браво-0» Whitey (Эмаль) глухая
Доставим завтра
Браво-0 Whitey
 
6 412
Дверь межкомнатная из эко шпона «Браво-21» Look Art глухая
Браво-21 Look Art
 
4 452
Дверь межкомнатная из эко шпона «Мода-22 Black Line» Riviera Ice глухая
Доставим завтра
Мода-22 Black Line Riviera Ice
 
2 532 3 332 ₽ -24%
Дверь межкомнатная из эко шпона «Браво-22» Grey Melinga остекление Magic Fog
Доставим завтра
Браво-22 Grey Melinga
 
4 032
Дверь Bravo ЭКО Браво-23 Cappuccino Melinga Magic Fog 200*80
Доставим завтра
Браво-23 Cappuccino Melinga
 
4 592
Дверь межкомнатная «Прима-10» White Matt глухая
Хит
Прима-10 White Matt
 
6 149 6 832 ₽ -10%
Дверь межкомнатная «Прима-2» White Matt глухая
Доставим завтра
Прима-2 White Matt
 
6 149 6 832 ₽ -10%
Дверь межкомнатная из эко шпона «Браво-21» Grey Melinga глухая
Доставим завтра
Браво-21 Grey Melinga
4 032
Дверь межкомнатная «Браво-28» White Matt остекление Magic Fog
Доставим завтра
Браво-28 White Matt
 
4 133 4 592 ₽ -10%
Дверь межкомнатная из эко шпона «Браво-28» Cappuccino Melinga остекление Magic Fog
Доставим завтра
Браво-28 Cappuccino Melinga
 
4 172
Дверь межкомнатная крашенная «Скинни-20» Whitey (Эмаль) глухая
Доставим завтра
Скинни-20 Whitey
 
5 466 6 832 ₽ -20%
Дверь межкомнатная из эко шпона «Мода-22 Black Line» Snow Melinga глухая
Доставим завтра
Мода-22 Black Line Snow Melinga
 
2 213 2 912 ₽ -24%
Дверь межкомнатная из эко шпона «Браво-21» Nordic Oak глухая
Доставим завтра
Браво-21 Nordic Oak
 
4 452
Дверь межкомнатная из эко шпона «Браво-23» Bianco Veralinga остекление Magic Fog
Доставим завтра
Браво-23 Bianco Veralinga
4 592
Дверь межкомнатная из эко шпона «Прима-12» White Wood глухая
Доставим завтра
Прима-12 White Wood
 
6 272
Дверь межкомнатная крашенная «Скинни-14» Grace (Эмаль) глухая
Доставим завтра
Скинни-14 Grace
6 832
Дверь межкомнатная из эко шпона «Браво-21» Original Oak глухая
Доставим завтра
Браво-21 Original Oak
 
4 452
Дверь межкомнатная из эко шпона «Браво-27» Cappuccino Melinga остекление Magic Fog
Доставим завтра
Браво-27 Cappuccino Melinga
4 732
Дверь межкомнатная из эко шпона «Браво-22» White Wood остекление Magic Fog
Доставим завтра
Браво-22 White Wood
 
4 452
Дверь межкомнатная из эко шпона «Браво-28» Bianco Veralinga остекление Magic Fog
Доставим завтра
Браво-28 Bianco Veralinga
 
4 172
Дверь межкомнатная из эко шпона «Браво-29» Bianco Veralinga остекление Magic Fog
Доставим завтра
Браво-29 Bianco Veralinga
 
4 592
Дверь межкомнатная крашенная «Скинни-13» Whitey (Эмаль) остекление художественное
Доставим завтра
Скинни-13 Whitey
 
8 932
Дверь межкомнатная из эко шпона «Неоклассик-32» White Wood глухая
Доставим завтра
Неоклассик-32 White Wood
7 532
Дверь межкомнатная из эко шпона «Браво-29» Riviera Ice остекление Magic Fog
Доставим завтра
Браво-29 Riviera Ice
 
4 872
Дверь межкомнатная из эко шпона «Браво-30» Bianco Veralinga остекление Magic Fog
Доставим завтра
Браво-30 Bianco Veralinga
4 592
Дверь межкомнатная крашенная «Граффити-23» Grace (Эмаль) глухая
Граффити-23 Grace
8 372
Дверь межкомнатная из эко шпона «Браво-28» Nordic Oak остекление Magic Fog
Браво-28 Nordic Oak
 
4 592
Дверь межкомнатная из эко шпона «Браво-1.55» Look Art остекление зеркало в цвете "графит"
Доставим завтра
Браво-1.55 Look Art
7 672
Дверь межкомнатная из эко шпона «Браво-28» Riviera Ice остекление Magic Fog
Доставим завтра
Браво-28 Riviera Ice
 
4 592
Дверь Bravo ЭКО Прима-2 Snow Melinga 200*80
Доставим завтра
Прима-2 Snow Melinga
5 572
Дверь межкомнатная из эко шпона «Браво-27» Bianco Veralinga остекление Magic Fog
Доставим завтра
Браво-27 Bianco Veralinga
4 732
Дверь межкомнатная из эко шпона «Браво-27» Bianco Veralinga остекление Mirox Grey
Доставим завтра
Браво-27 Bianco Veralinga
5 152
Дверь межкомнатная «Прима-11.1» White Matt остекление Magic Fog
Доставим завтра
Прима-11.1 White Matt
 
6 905 7 672 ₽ -10%
Дверь межкомнатная из эко шпона «Мода-22 Black Line» Brown Dreamline глухая
Доставим завтра
Мода-22 Black Line Brown Dreamline
 
2 532 3 332 ₽ -24%
Дверь межкомнатная «Браво-28» Grey Matt остекление Magic Fog
Доставим завтра
Браво-28 Grey Matt
4 592
Дверь межкомнатная из эко шпона «Браво-23» Wenge Melinga остекление Magic Fog
Доставим завтра
Браво-23 Wenge Melinga
4 592
Дверь межкомнатная из эко шпона «Браво-0» Brown Dreamline глухая
Браво-0 Brown Dreamline
 
3 892
Дверь межкомнатная крашенная «Граффити-21» Grace (Эмаль) глухая
Граффити-21 Grace
8 372
Дверь межкомнатная из эко шпона «Браво-22» Cappuccino Melinga остекление Black Star
Доставим завтра
Браво-22 Cappuccino Melinga
3 892
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Межкомнатные двери с повышенной устойчивостью к влаге изготавливают из различного сырья, разных размеров и стилей. Их отличает один общий признак: качественная защита полотна и коробов, наличников, фурнитуры от воздействия воды и влажного воздуха, либо полная невосприимчивость материала к данным факторам. Они подразделяются на два класса.

Стандарт

Самая обширная группа, включающая большинство дверей данного типа. Они обладают хорошими эксплуатационными характеристиками:

  • изделия предназначены для постоянного пребывания в насыщенной влагой атмосфере, не боятся горячих паров или промозглой сырости;
  • дверное полотно, наличники и косяки можно спокойно отмывать влажными губками или салфетками с применением деликатных моющих средств, мыльными растворами, протирая потом насухо;
  • кратковременный контакт с водой не оставляет следов;

    • фурнитура стойко переносит влажный воздух, не ржавея и не покрываясь патиной.

    Такой тип дверей замечательно подходит для кухонь, детских комнат, коридоров, плохо протапливаемых помещений или домашних бассейнов. Придутся они по вкусу хозяйкам, предпочитающим наводить порядок быстро и с обязательной влажной уборкой всех поверхностей.

    Усиленная влагостойкость

    Такие двери совершенно невосприимчивы к воде. Даже если в течение дня или ночи на полотне или по периметру дверного блока будут присутствовать значительный конденсат, капли воды, вреда они не нанесут. Такие модели замечательно подходят для:

  • душевых с открытыми перегородками;
  • ванных комнат с открытым душем;
  • саун и бань.

    • Межкомнатные двери с повышенной влагостойкостью можно спокойно мыть водой и разнообразными растворами, без дополнительных протирок сухими салфетками. Они отлично переносят перепады температур, горячий, насыщенный паром, воздух. С их поверхности легко убираются даже стойкие жидкости – пятна кофе, чая, или фруктовых соков.

    Виды влагостойких дверей

    Межкомнатные влагостойкие двери производятся из разного сырья. Соответственно, обладают различными эстетическими и эксплуатационными свойствами.

    Массив дерева, ДСП и МДФ относятся к стандартному классу устойчивости к влаге и воде. Полотна и дверные коробки изготавливаются по классической технологии, могут быть из цельного массива, клееного бруса, сборными на раме. Защиту от воздействия воды обеспечивает внешняя отделка из ламината или прочной виниловой пленки. Особое внимание уделяется торцам изделий, а все швы тщательно герметизируются.

    Пластиковые (ПВХ, акрил) абсолютно не подвержены воздействию воды, поэтому их относят к усиленному классу. Однако, следует внимательно ознакомиться с конструкцией двери и рекомендациями производителя при выборе модели для бани или сауны: далеко не всегда им показаны высокие температуры. Такие изделия имеют небольшой вес, при наличии утеплителя внутри хорошо изолируют от шума и сквозняков.

  • Стеклянные двери производят из закаленных, оклеенных сортов стекла или триплекса. Они бывают прозрачными, матовыми, с рисунками и гравировкой. Для таких изделий не страшны ни вода, ни горячие пары, ни высокие температуры под 1000.

    • Огромный ассортимент и разнообразные характеристики продукции в нашем интернет-магазине позволяют подобрать идеальные влагостойкие двери для любых нужд, начиная от жилых комнат и заканчивая домашней сауной. Если сомневаетесь с выбором, то консультанты с удовольствием помогут принять решение.