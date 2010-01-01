Межкомнатные двери с повышенной устойчивостью к влаге изготавливают из различного сырья, разных размеров и стилей. Их отличает один общий признак: качественная защита полотна и коробов, наличников, фурнитуры от воздействия воды и влажного воздуха, либо полная невосприимчивость материала к данным факторам. Они подразделяются на два класса.

Стандарт

Самая обширная группа, включающая большинство дверей данного типа. Они обладают хорошими эксплуатационными характеристиками:

изделия предназначены для постоянного пребывания в насыщенной влагой атмосфере, не боятся горячих паров или промозглой сырости;

дверное полотно, наличники и косяки можно спокойно отмывать влажными губками или салфетками с применением деликатных моющих средств, мыльными растворами, протирая потом насухо;

кратковременный контакт с водой не оставляет следов;

фурнитура стойко переносит влажный воздух, не ржавея и не покрываясь патиной.

Такой тип дверей замечательно подходит для кухонь, детских комнат, коридоров, плохо протапливаемых помещений или домашних бассейнов. Придутся они по вкусу хозяйкам, предпочитающим наводить порядок быстро и с обязательной влажной уборкой всех поверхностей.

Усиленная влагостойкость

Такие двери совершенно невосприимчивы к воде. Даже если в течение дня или ночи на полотне или по периметру дверного блока будут присутствовать значительный конденсат, капли воды, вреда они не нанесут. Такие модели замечательно подходят для:

душевых с открытыми перегородками;

ванных комнат с открытым душем;

саун и бань.

Межкомнатные двери с повышенной влагостойкостью можно спокойно мыть водой и разнообразными растворами, без дополнительных протирок сухими салфетками. Они отлично переносят перепады температур, горячий, насыщенный паром, воздух. С их поверхности легко убираются даже стойкие жидкости – пятна кофе, чая, или фруктовых соков.

Виды влагостойких дверей

Межкомнатные влагостойкие двери производятся из разного сырья. Соответственно, обладают различными эстетическими и эксплуатационными свойствами.

Массив дерева, ДСП и МДФ относятся к стандартному классу устойчивости к влаге и воде. Полотна и дверные коробки изготавливаются по классической технологии, могут быть из цельного массива, клееного бруса, сборными на раме. Защиту от воздействия воды обеспечивает внешняя отделка из ламината или прочной виниловой пленки. Особое внимание уделяется торцам изделий, а все швы тщательно герметизируются.

Пластиковые (ПВХ, акрил) абсолютно не подвержены воздействию воды, поэтому их относят к усиленному классу. Однако, следует внимательно ознакомиться с конструкцией двери и рекомендациями производителя при выборе модели для бани или сауны: далеко не всегда им показаны высокие температуры. Такие изделия имеют небольшой вес, при наличии утеплителя внутри хорошо изолируют от шума и сквозняков.

Стеклянные двери производят из закаленных, оклеенных сортов стекла или триплекса. Они бывают прозрачными, матовыми, с рисунками и гравировкой. Для таких изделий не страшны ни вода, ни горячие пары, ни высокие температуры под 1000.

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