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  5. ДП ЭКО Браво-29 Bianco Veralinga Magic Fog 200*80
Браво-29 Bianco Veralinga
4,8
4 592

Дверь межкомнатная из эко шпона «Браво-29» Bianco Veralinga остекление Magic Fog

4,8
Этот товар смотрят 22 человека
ДП ЭКО Браво-29 Bianco Veralinga Magic Fog 200*80
Доставим завтра
Изображение может немного отличаться от оригинала.
Арт. 283661
Этот товар смотрят 23 человека

Фотографии покупателей

4,8
3 отзыва

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев
За полотно
4 592
За комплект
Состав комплекта:
Межкомнатные двери 4 592 ₽
Наличник 350 ₽ x 5 шт.
Коробка 630 ₽ x 3 шт.
Изменить
8 232
Комплект состоит из коробки, полотна и наличников с двух сторон.
766 х 6 месяцев в рассрочку
Доставим завтра
Этот товар купили 180 раз
Хочу скидку
Комплектация:
Артикул
Наименование
Артикул / Наименование / Цена
 Цена
Количество
Кол-во
Стоимость
Стоим.
031-1116 Наличник "Т" ЭКО Bianco Veralinga МДФ Тип-0 2150*70*8 (20*3) M
031-1116 ⋅ 350 ₽
 350
1 750
031-1113 Коробка "Т" ЭКО Bianco Veralinga МДФ 2070*70*32 (у,п) M
031-1113 ⋅ 630 ₽
 630
1 890
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Дверь межкомнатная из эко шпона «Браво-29» Bianco Veralinga остекление Magic Fog
Размер полотна, см:
200x80
200x60в наличии
200x70в наличии
200x80в наличии
200x90в наличии
Как сделать замеры
Цвет стекла:
ДП ЭКО Браво-29 Bianco Veralinga Black Star 200*80
ДП ЭКО Браво-29 Bianco Veralinga Magic Fog 200*80
Цвет: Bianco Veralinga
ДП ЭКО Браво-29 Cappuccino Melinga Magic Fog 200*80
ДП ЭКО Браво-29 Bianco Veralinga Magic Fog 200*80
ДП ЭКО Браво-29 Wenge Melinga Magic Fog 200*80 ДП ЭКО Браво-29 Grey Melinga Magic Fog 200*80
+11

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Установка дверей Вызвать замерщика (Бесплатно)

Информация о доставке:

Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев

О товаре

  • Размер (ВхШ), см:
    200 x 80
  • Толщина, мм:
    36
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Bravo
  • Коллекция:
    Bravo X

Характеристики

  • Артикул:
    153-0490
  • Высота, см:
    200
  • Ширина, см:
    80
  • Толщина, мм:
    36
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Bravo
  • Коллекция:
    Bravo X
  • Стиль:
    Современный
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Возможные типы открывания:

Распашная
Распашная двустворчатая
Рото дверь
Дверь-купе

Вам могут понадобиться

Ручки раздельные
Накладки
Замки для межкомнатных дверей
Петли
Ручки-защелки
Для дверей-купе
Упоры торцевые

Описание

Без пустот, бескромочная технология производства, крепеж из закаленной стали надежно фиксирует детали двери в 8 точках (у других производителей, как правило, не более 4).
Отделка
Эко Шпон — структурный материал с защитным слоем.
Материал
Композитный мебельный щит на основе высококачественного соснового бруса и древесных плит.
Комплектующие
Телескопические погонажные изделия для качественного регулируемого монтажа. Дверная коробка с TPE-уплотнителем для мягкого закрывания. Благодаря особой форме уплотнителя отсутствует закусывание со стороны петель.
Стекло
Magic Fog — белое сатинированное. Дешевое стекло с пескоструйной обработкой не используем.

Характеристики

  • Артикул:
    153-0490
  • Высота, см:
    200
  • Ширина, см:
    80
  • Толщина, мм:
    36
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Bravo
  • Коллекция:
    Bravo X
  • Стиль:
    Современный
Обрамление межкомнатного проема (портал). Схема монтажа..pdf Межкомнатные двери Bravo (Хард Флекс, Эмалит, Винил, Эко Шпон). Каталог..pdf Межкомнатные двери Bravo (Винил, Эко Шпон). Каталог..pdf Эскизы дверей серии Bravo..pdf

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Отзывы и вопросы о товаре

4
4.8 / 5 На основе 3 оценок
Сначала полезные
  • Сначала полезные
  • Сначала новые
  • Сначала с высокой оценкой
  • Сначала с низкой оценкой
А
21 июля 2024
5
Комментарий
Здравствуйте ! Хочу выразить свою благодарность за установленные двери! Все было без задержек, очень организованно, профессионально и аккуратно. Огромное спасибо.
Вам помог этот отзыв?
Е
07 июня 2024
5
Комментарий
Хотелось бы сказать, что осталась довольна вашей работой и профессионализмом, все сделали качественно, буду рекомендовать вас своим друзьям.
Вам помог этот отзыв?
Д
27 марта 2024
4
Комментарий
Дверями очень доволен. Двери выглядят и воспринимаются как качественный продукт. По ходу монтажа были проблемы - решали оперативно, за это спасибо.
Вам помог этот отзыв?
4.8 / 5 (На основе 4 оценок)
5 звезд
2
4 звезды
1
3 звезды
0
2 звезды
0
1 звезда
0

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