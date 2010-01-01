Описание

Отделка

Эко Шпон — структурный материал с защитным слоем оверлея (Южная Корея). Отличается высокой стойкостью к истиранию и механическим повреждениям в сравнении со схожими декоративными материалами. Репродукция натуральных материалов — Super Realistic. Отделка осуществляется с использованием PUR-клея необратимой полимеризации.

Материал

Композитный мебельный щит на основе высококачественного соснового бруса и MDF.

Раздвижные двери — это удобная и функциональная конструкция. Состоит из одного или двух полотен и системы направляющих. Позволяет значительно сэкономить пространство в помещении