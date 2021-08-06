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Браво-21 Slate Art
4,5
4 452

Дверь межкомнатная из эко шпона «Браво-21» Slate Art глухая

4,5
Этот товар смотрят 20 человек
ДП ЭКО Браво-21 Slate Art 200*80
Изображение может немного отличаться от оригинала.
Арт. 226988
Этот товар смотрят 34 человека

Фотографии покупателей

4,5
3 отзыва

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев
За полотно
4 452
За комплект
Состав комплекта:
Межкомнатные двери 4 452 ₽
Коробка 700 ₽ x 3 шт.
Наличник 378 ₽ x 5 шт.
Изменить
8 442
Комплект состоит из коробки, полотна и наличников с двух сторон.
742 х 6 месяцев в рассрочку
Этот товар купили 96 раз
Хочу скидку
Комплектация:
Артикул
Наименование
Артикул / Наименование / Цена
 Цена
Количество
Кол-во
Стоимость
Стоим.
031-1110 Коробка "Т" ЭКО Slate Art МДФ 2070*70*32 (у,п) М
031-1110 ⋅ 700 ₽
 700
2 100
031-1111 Наличник "Т" ЭКО Slate Art МДФ Тип-0 2150*70*8 (20*3) М
031-1111 ⋅ 378 ₽
 378
1 890
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Дверь межкомнатная из эко шпона «Браво-21» Slate Art глухая
Размер полотна, см:
200x80
200x60
200x70
200x80
200x90в наличии
Как сделать замеры
Цвет: Slate Art
Дверь Bravo ЭКО Браво-21 Snow Melinga 200*80 ДП ЭКО Браво-21 Grey Melinga 200*80 Дверь Bravo ЭКО Браво-21 Cappuccino Melinga 200*80 ДП ЭКО Браво-21 Bianco Veralinga 200*80
+11

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Информация о доставке:

Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев

О товаре

  • Размеры, см:
    200 x 80
  • Толщина, мм:
    36
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Bravo
  • Коллекция:
    Bravo X

Характеристики

  • Артикул:
    153-0506
  • Высота, см:
    200
  • Ширина, см:
    80
  • Толщина, мм:
    36
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Bravo
  • Коллекция:
    Bravo X
  • Стиль:
    Современный
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Возможные типы открывания:

Распашная
Распашная двустворчатая
Рото дверь
Дверь-купе

Вам могут понадобиться

Ручки раздельные
Накладки
Замки для межкомнатных дверей
Петли
Ручки-защелки
Для дверей-купе
Упоры торцевые

Описание

Без пустот, бескромочная технология производства, крепеж из закаленной стали надежно фиксирует детали двери в 8 точках (у других производителей, как правило, не более 4).
Отделка
Эко Шпон — структурный материал с защитным слоем оверлея (Южная Корея). Отличается высокой стойкостью к истиранию и механическим повреждениям в сравнении со схожими декоративными материалами. Репродукция натуральных материалов — Super Realistic. Отделка осуществляется с использованием PUR-клея необратимой полимеризации.
Материал
Композитный мебельный щит на основе высококачественного соснового бруса и MDF.
Комплектующие
Телескопические погонажные изделия для качественного регулируемого монтажа. Дверная коробка с TPE-уплотнителем для мягкого закрывания. Благодаря особой форме уплотнителя отсутствует закусывание со стороны петель.

Характеристики

  • Артикул:
    153-0506
  • Высота, см:
    200
  • Ширина, см:
    80
  • Толщина, мм:
    36
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Bravo
  • Коллекция:
    Bravo X
  • Стиль:
    Современный
Обрамление межкомнатного проема (портал). Схема монтажа..pdf Межкомнатные двери Bravo (Хард Флекс, Эмалит, Винил, Эко Шпон). Каталог..pdf Межкомнатные двери Bravo (Винил, Эко Шпон). Каталог..pdf Эскизы дверей серии Bravo..pdf

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Отзывы и вопросы о товаре

10
4.5 / 5 На основе 3 оценок
Сначала полезные
  • Сначала полезные
  • Сначала новые
  • Сначала с высокой оценкой
  • Сначала с низкой оценкой
Л
06 августа 2021
5
Достоинства
Удобная. Отлично вписалась в интерьер
Недостатки
Нет
Комментарий
Отличный внешний вид, Отличное качество изготовления И при всем при этом ОТЛИЧНАЯ цена.
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А
11 апреля 2021
5
Достоинства
Все продумано до мелочей
Недостатки
Нет
Комментарий
дверью очень доволен. Стильная, красивая, удобная. Мы в восторге. Комната преобразилась. Спасибо. Процветания вашему магазину
Вам помог этот отзыв?
М
26 марта 2021
4
Достоинства
Соотношение цены
Недостатки
Нет
Комментарий
Добротная, качественно сделанная дверь. Очень плотный наполнитель. Прекрасная шумо- и теплоизоляция. Вполне достойные замок и фурнитура.
Вам помог этот отзыв?
4.5 / 5 (На основе 10 оценок)
5 звезд
2
4 звезды
1
3 звезды
0
2 звезды
0
1 звезда
0

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