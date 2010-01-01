Каталог
Войти
Сравнение
Избранное
Корзина
  1. Главная
  2. Межкомнатные двери
  3. Экошпон
  4. Bravo X
  5. ДП ЭКО Браво-23 Grey Melinga Magic Fog 200*80
Браво-23 Grey Melinga
0,0
4 592

Дверь межкомнатная из эко шпона «Браво-23» Grey Melinga остекление Magic Fog

Этот товар смотрят 7 человек
ДП ЭКО Браво-23 Grey Melinga Magic Fog 200*80
Доставим завтра
Изображение может немного отличаться от оригинала.
Арт. 256458
Этот товар смотрят 5 человек

Фотографии покупателей

0,0
0 отзывов

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев
За полотно
4 592
За комплект
Состав комплекта:
Межкомнатные двери 4 592 ₽
Коробка 630 ₽ x 3 шт.
Наличник 350 ₽ x 5 шт.
Изменить
8 232
Комплект состоит из коробки, полотна и наличников с двух сторон.
766 х 6 месяцев в рассрочку
Доставим завтра
Этот товар купили 108 раз
Хочу скидку
Комплектация:
Артикул
Наименование
Артикул / Наименование / Цена
 Цена
Количество
Кол-во
Стоимость
Стоим.
031-2315 Коробка "Т" ЭКО Grey Melinga МДФ 2070*70*32 (у,п)
031-2315 ⋅ 630 ₽
 630
1 890
031-2316 Наличник "Т" ЭКО Grey Melinga МДФ Тип-0 2150*70*8 (20*3)
031-2316 ⋅ 350 ₽
 350
1 750
Показать ещё
Дверь межкомнатная из эко шпона «Браво-23» Grey Melinga остекление Magic Fog
Размер полотна, см:
200x80
200x60в наличии
200x70
200x80в наличии
200x90
Как сделать замеры
Цвет: Grey Melinga
ДП ЭКО Браво-23 Original Oak Magic Fog 200*80 ДП ЭКО Браво-23 Riviera Ice Magic Fog 200*80 ДП ЭКО Браво-23 Nordic Oak Magic Fog 200*80 ДП ЭКО Браво-23 Grey Wood Magic Fog 200*80
+5

Закажите услугу:

Установка дверей Вызвать замерщика (Бесплатно)

Информация о доставке:

Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев

О товаре

  • Размер (ВхШ), см:
    200 x 80
  • Толщина, мм:
    36
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Bravo
  • Коллекция:
    Bravo X

Характеристики

  • Система открывания:
    Классическая, Раздвижная
  • Конструкция двери:
    Царговая
  • Цвет:
    Grey Melinga
  • Общий цвет:
    Серый
  • Стекло:
    Magic Fog
  • Вес, кг:
    23.5
  • Кромка:
    Изготовлена по бескромочной технологии
  • Уровень шумоизоляции:
    Средний ( 26-31 дБ)
Развернуть Свернуть

Возможные типы открывания:

Распашная
Распашная двустворчатая
Рото дверь
Дверь-купе

Вам могут понадобиться

Ручки раздельные
Накладки
Замки для межкомнатных дверей
Петли
Ручки-защелки
Для дверей-купе
Упоры торцевые

Описание

Рамочные (царговые) двери изготовлены из высококачественного соснового бруса и плитных материалов, без пустот. Бескромочная технология производства. Отделка осуществляется с использованием PUR-клея необратимой полимеризации. Крепеж из закаленной стали надежно фиксирует детали двери в 8 точках (у других производителей, как правило, не более 4).
Отделка
Эко Шпон — структурный материал с защитным слоем оверлея (Южная Корея). Отличается высокой стойкостью к истиранию и механическим повреждениям в сравнении со схожими декоративными материалами. Репродукция натуральных материалов — Super Realistic. Отделка осуществляется с использованием PUR-клея необратимой полимеризации.
Комплектующие
Телескопические погонажные изделия для качественного регулируемого монтажа. Дверная коробка с TPE-уплотнителем для мягкого закрывания. Благодаря особой форме уплотнителя отсутствует закусывание со стороны петель.
Стекло
Magic Fog — белое сатинированное. Дешевое стекло с пескоструйной обработкой не используем.

Характеристики

  • Система открывания:
    Классическая, Раздвижная
  • Конструкция двери:
    Царговая
  • Цвет:
    Grey Melinga
  • Общий цвет:
    Серый
  • Стекло:
    Magic Fog
  • Вес, кг:
    23.5
  • Кромка:
    Изготовлена по бескромочной технологии
  • Уровень шумоизоляции:
    Средний ( 26-31 дБ)
Обрамление межкомнатного проема (портал). Схема монтажа..pdf Межкомнатные двери Bravo (Хард Флекс, Эмалит, Винил, Эко Шпон). Каталог..pdf Межкомнатные двери Bravo (Винил, Эко Шпон). Каталог..pdf Эскизы дверей серии Bravo..pdf

Популярные подборки

Межкомнатные двери Лофт Межкомнатные двери экошпон серии Classic-S Межкомнатные двери в Зарайске Двери с четвертью Межкомнатные двери в Хотькове Межкомнатные внутренние двери Межкомнатные двери в Истре Раздвижные межкомнатные двери-купе Межкомнатные двери цвета Орех Ф-11 Межкомнатные двери Итальянский орех глухие

Отзывы и вопросы о товаре

0
Отзывов ещё нет — будет здорово, если вы напишете свои впечатления о товаре

Другие предложения из раздела "Bravo X"

Дверь межкомнатная из эко шпона «Браво-22» Nordic Oak остекление Magic Fog
Доставим завтра
Браво-22 Nordic Oak
4 452
Дверь межкомнатная из эко шпона «Браво-22» Grey Wood остекление Magic Fog
Доставим завтра
Браво-22 Grey Wood
 
4 452
Дверь межкомнатная из эко шпона «Браво-21» Bianco Veralinga глухая
Доставим завтра
Браво-21 Bianco Veralinga
 
4 032
Дверь межкомнатная из эко шпона «Браво-29» Bianco Veralinga остекление Magic Fog
Доставим завтра
Браво-29 Bianco Veralinga
 
4 592
Дверь межкомнатная из эко шпона «Браво-23» Bianco Veralinga остекление Magic Fog
Доставим завтра
Браво-23 Bianco Veralinga
4 592
Дверь межкомнатная из эко шпона «Браво-27» Bianco Veralinga остекление Mirox Grey
Доставим завтра
Браво-27 Bianco Veralinga
5 152
Дверь межкомнатная из эко шпона «Браво-22» Bianco Veralinga остекление Black Star
Браво-22 Bianco Veralinga
4 007 4 452 ₽ -10%
Дверь межкомнатная из эко шпона «Браво-27» Bianco Veralinga остекление Magic Fog
Доставим завтра
Браво-27 Bianco Veralinga
4 732
Дверь межкомнатная из эко шпона «Браво-22» Snow Melinga остекление Magic Fog
Доставим завтра
Браво-22 Snow Melinga
4 032
Дверь межкомнатная из эко шпона «Браво-22» Snow Melinga остекление Black Star
Доставим завтра
Браво-22 Snow Melinga
4 007 4 452 ₽ -10%
Дверь межкомнатная из эко шпона «Браво-28» White Wood остекление Magic Fog
Доставим завтра
Браво-28 White Wood
 
4 592
Дверь межкомнатная из эко шпона «Браво-21» White Wood глухая
Доставим завтра
Браво-21 White Wood
 
4 452

Межкомнатные двери серого цвета

Дверь межкомнатная крашенная «Скинни-11.1» Grace (Эмаль) остекление Magic Fog
Доставим завтра
Скинни-11.1 Grace
11 732
Дверь межкомнатная из эко шпона «Неоклассик-32» Bianco Veralinga глухая
Доставим завтра
Неоклассик-32 Bianco Veralinga
7 112
Дверь межкомнатная крашенная «Скинни-12» Grace (Эмаль) глухая
Доставим завтра
Скинни-12 Grace
6 832
Дверь межкомнатная крашенная «Скинни-13» Grace (Эмаль) остекление художественное
Доставим завтра
Скинни-13 Grace
8 932
Дверь межкомнатная крашенная «Скинни-10» Grace (Эмаль) глухая
Хит
Скинни-10 Grace
 
6 832
Дверь межкомнатная крашенная «Скинни-14» Grace (Эмаль) глухая
Доставим завтра
Скинни-14 Grace
6 832
Дверь межкомнатная крашенная «Скинни-15.1» Grace (Эмаль) остекление художественное
Скинни-15.1 Grace
8 932
Дверь межкомнатная из ПВХ "Граффити-32" Grey Pro глухая
Доставим завтра
Граффити-32 Grey Pro
6 412
Дверь межкомнатная из эко шпона «Прима-3» Bianco Veralinga стекло White Сrystal
Прима-3 Bianco Veralinga
 
6 272
Дверь межкомнатная из эко шпона «Прима-3» Cappuccino Veralinga стекло White Сrystal
Прима-3 Cappuccino Veralinga
 
7 826
Дверь межкомнатная из эко шпона «Браво-21» Look Art глухая
Браво-21 Look Art
 
4 452
Дверь межкомнатная из эко шпона «Браво-22» Look Art остекление Magic Fog
Доставим завтра
Браво-22 Look Art
 
4 452
Установим с гарантией входные и межкомнатные двери
Специалисты установят двери качественно и в срок
Нажимая кнопку «Отправить» вы соглашаетесь с условиями обработки персональных данных.
Развернуть Свернуть