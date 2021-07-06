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Браво-22 Slate Art
4,5
4 452

Дверь межкомнатная из эко шпона «Браво-22» Slate Art остекление Magic Fog

4,5
Этот товар смотрят 32 человека
ДП ЭКО Браво-22 Slate Art Magic Fog 200*80
Доставим завтра
Изображение может немного отличаться от оригинала.
Арт. 227003
Этот товар смотрят 30 человек

Фотографии покупателей

4,5
3 отзыва

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев
За полотно
4 452
За комплект
Состав комплекта:
Межкомнатные двери 4 452 ₽
Коробка 700 ₽ x 3 шт.
Наличник 378 ₽ x 5 шт.
Изменить
8 442
Комплект состоит из коробки, полотна и наличников с двух сторон.
742 х 6 месяцев в рассрочку
Доставим завтра
Этот товар купили 84 раза
Хочу скидку
Комплектация:
Артикул
Наименование
Артикул / Наименование / Цена
 Цена
Количество
Кол-во
Стоимость
Стоим.
031-1110 Коробка "Т" ЭКО Slate Art МДФ 2070*70*32 (у,п) М
031-1110 ⋅ 700 ₽
 700
2 100
031-1111 Наличник "Т" ЭКО Slate Art МДФ Тип-0 2150*70*8 (20*3) М
031-1111 ⋅ 378 ₽
 378
1 890
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Дверь межкомнатная из эко шпона «Браво-22» Slate Art остекление Magic Fog
Размер полотна, см:
200x80
200x60
200x70в наличии
200x80в наличии
200x90в наличии
Как сделать замеры
Цвет стекла:
ДП ЭКО Браво-22 Slate Art Magic Fog 200*80
ДП ЭКО Браво-22 Slate Art Black Star 200*80
Цвет: Slate Art
ДП ЭКО Браво-22 Grey Melinga Magic Fog 200*80 Дверь Bravo ЭКО Браво-22 Cappuccino Melinga Magic Fog 200*80 Дверь Bravo ЭКО Браво-22 Snow Melinga Magic Fog 200*80 Дверь Bravo ЭКО Браво-22 Wenge Melinga Magic Fog 200*80
+11

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Установка дверей Вызвать замерщика (Бесплатно)

Информация о доставке:

Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев

О товаре

  • Размеры, см:
    200 x 80
  • Толщина, мм:
    36
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Bravo
  • Коллекция:
    Bravo X

Характеристики

  • Система открывания:
    Классическая, Раздвижная
  • Конструкция двери:
    Царговая
  • Цвет:
    Slate Art
  • Общий цвет:
    Серый
  • Стекло:
    Magic Fog
  • Вес, кг:
    24
  • Кромка:
    Изготовлена по бескромочной технологии
  • Уровень шумоизоляции:
    Средний ( 26-31 дБ)
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Возможные типы открывания:

Распашная
Распашная двустворчатая
Рото дверь
Дверь-купе

Вам могут понадобиться

Ручки раздельные
Накладки
Замки для межкомнатных дверей
Петли
Ручки-защелки
Для дверей-купе
Упоры торцевые

Описание

Без пустот, бескромочная технология производства, крепеж из закаленной стали надежно фиксирует детали двери в 8 точках (у других производителей, как правило, не более 4).
Отделка
Эко Шпон — структурный материал с защитным слоем оверлея (Южная Корея). Отличается высокой стойкостью к истиранию и механическим повреждениям в сравнении со схожими декоративными материалами.
Материал
Композитный мебельный щит на основе высококачественного соснового бруса и MDF.
Стекло
Magic Fog — белое сатинированное. Дешевое стекло с пескоструйной обработкой не используем.

Характеристики

  • Система открывания:
    Классическая, Раздвижная
  • Конструкция двери:
    Царговая
  • Цвет:
    Slate Art
  • Общий цвет:
    Серый
  • Стекло:
    Magic Fog
  • Вес, кг:
    24
  • Кромка:
    Изготовлена по бескромочной технологии
  • Уровень шумоизоляции:
    Средний ( 26-31 дБ)
Обрамление межкомнатного проема (портал). Схема монтажа..pdf Межкомнатные двери Bravo (Хард Флекс, Эмалит, Винил, Эко Шпон). Каталог..pdf Межкомнатные двери Bravo (Винил, Эко Шпон). Каталог..pdf Эскизы дверей серии Bravo..pdf

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Отзывы и вопросы о товаре

18
4.5 / 5 На основе 3 оценок
Сначала полезные
  • Сначала полезные
  • Сначала новые
  • Сначала с высокой оценкой
  • Сначала с низкой оценкой
А
06 июля 2021
4
Комментарий
Самые красивые двери с уникальным дизайном на поверхности установили в гостиной. Смотрятся шикарно и дополняют комнату своим нежным видом!
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Э
14 апреля 2021
5
Достоинства
Все понравилось ! Хорошо упаковано!
Недостатки
Нет
Комментарий
Заменили в квартире 5 дверей. Сделали заказ, все быстро посчитали, приехал замерщик, через 3 дня доставили двери, на следующий день пришел монтажник , спокойно и качественно сделал свою работу. Весь процесс от заказа до монтажа прошёл без задержек. Дверями и монтажом довольны, хотя и начитались отрицательных отзывов в интернете, все же решили рискнуть. Пока все нравится.
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А
06 марта 2021
5
Достоинства
стильные двери, качественные
Недостатки
Нет
Комментарий
На всех стадиях заказа все сотрудники вежливые и отзывчивые, отвечают на любой вопрос и быстро помогают в решении задач. Случился форс мажор и нужно было заменить двери. При желании заменить модель полотна сотрудники без проблем все решили. Отдельное спасибо установщику , разъяснял и объяснял почти каждый шаг, все подробно и понятно. Огромная благодарность Вашей компании за качественную и быструю работу ваших замечательных сотрудников. Респект и процветания Вашему магазину!
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4.5 / 5 (На основе 18 оценок)
5 звезд
2
4 звезды
1
3 звезды
0
2 звезды
0
1 звезда
0

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