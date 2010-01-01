Двери Полипропилен GlossMat Neoclassico

Основное назначение дверей – разграничение пространства на отдельные зоны, предназначенные для выполнения определённых задач. Они должны не только отвечать необходимым требованиям безопасности, но и иметь эстетичный дизайн. Гармоничное сочетание всех элементов в помещении помогает создать комфорт и уют. В стильно оформленном интерьере бросается в глаза каждая мелочь, и двери в этом плане играют не последнюю роль.

Из каких материалов изготавливаются царговые двери бренда el’PORTA (Portika)

Основой царговой дверной конструкции служат стойки из бездефектного соснового бруса, соединённые с обеих сторон тремя и более поперечными панелями из МДФ – царгами. Для облицовки фасадов используется полипропилен (пр-во Южная Корея) – полимерное покрытие, имитирующее текстуру древесины. Материал полностью безопасен для здоровья людей и животных, обладает выраженной гладкостью, высокой прочностью и стойкостью к механическим повреждениям. Облицованные полипропиленом фасады устойчивы к истиранию и царапинам, не боятся влаги и перепадов температур. Благодаря бескромочной технологии производства, дверные фасады не имеют стыков и швов. Это значительно облегчает уход. Их достаточно протереть влажной салфеткой и поверхность снова чистая.

Какие двери больше подходят для спальни и рабочего кабинета

Обеспечение приватности – одна из задач дверей, поэтому для спальни больше подходят глухие модели. У них выше звукоизоляционные показатели. К тому же через остеклённые фасады может проникать свет, а это не всегда помогает уснуть и расслабиться. Многие люди привыкли засыпать в темноте. По этой же причине глухие двери часто устанавливают в рабочих кабинетах, где необходимо соблюсти тишину и создать спокойную атмосферу. Так легче сосредоточится на неотложных делах. Это особенно важно, если в доме есть маленькие дети. Их игры и смех в соседней комнате не помещают работе и не отвлекут внимание.

Как цвет и дизайн дверей сочетается со стилистикой интерьера

Лаконичные формы и светлые оттенки дверных фасадов органично вписываются в интерьер, выполненный в неоклассическом стиле – современной интерпретации классики. Она уже давно претерпела изменения и в чистом виде практически не встречается. Для неоклассики характерны симметрия, пропорциональность, блёклые краски и много света. Если в помещении будет текстиль или обои с бледным растительным орнаментом или графикой, светлые дверные фасады поддержат ансамбль и добавят лёгкости. Уместны они будут и в интерьерах, стилизованных под прованс и лофт, где присутствуют пастельные оттенки и много свободного пространства.

Двери ограниченной серии GlossMat Neoclassico представлены в 3-х благородных цветах:

Arctic-R 1 (белый глубокий матовый).

Dacota-R 1 (светло-серый).

Nevada-R 1 (бежевый матовый).

Если в доме напольное покрытие одинаковое во всех комнатах, то и двери тоже лучше подобрать все одного цвета из одной серии. Так создаётся ощущение единого образа, не разделённого на отдельные фрагменты. Это совсем не значит, что помещения будут однотипными и скучными. Всегда есть возможность разнообразить обстановку с помощью мебели, картин, ковров и других ярких акцентов.