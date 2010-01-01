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Двери Полипропилен GlossMat Neoclassico

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Дверь межкомнатная Неоклассико-2 Полипропилен Nevada-R, глухая, царговая
Дверь межкомнатная Неоклассико-2 Полипропилен Nevada-R, глухая, царговая
7 158
Размер:
200x80
Тип:
Царговая
Материал:
Полипропилен
На складе
851097
Дверь межкомнатная Неоклассико-2 Полипропилен Dacota-R, глухая, царговая
Дверь межкомнатная Неоклассико-2 Полипропилен Dacota-R, глухая, царговая
7 158
Размер:
200x80
Тип:
Царговая
Материал:
Полипропилен
На складе
851093
Дверь межкомнатная Неоклассико-2 Полипропилен Arctic-R, глухая, царговая
Дверь межкомнатная Неоклассико-2 Полипропилен Arctic-R, глухая, царговая
7 158
Размер:
200x80
Тип:
Царговая
Материал:
Полипропилен
На складе
851089
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Двери Полипропилен GlossMat Neoclassico

Основное назначение дверей – разграничение пространства на отдельные зоны, предназначенные для выполнения определённых задач. Они должны не только отвечать необходимым требованиям безопасности, но и иметь эстетичный дизайн. Гармоничное сочетание всех элементов в помещении помогает создать комфорт и уют. В стильно оформленном интерьере бросается в глаза каждая мелочь, и двери в этом плане играют не последнюю роль. 

Из каких материалов изготавливаются царговые двери бренда el’PORTA (Portika)

Основой царговой дверной конструкции служат стойки из бездефектного соснового бруса, соединённые с обеих сторон тремя и более поперечными панелями из МДФ – царгами. Для облицовки фасадов используется полипропилен (пр-во Южная Корея) – полимерное покрытие, имитирующее текстуру древесины. Материал полностью безопасен для здоровья людей и животных, обладает выраженной гладкостью, высокой прочностью и стойкостью к механическим повреждениям. Облицованные полипропиленом фасады устойчивы к истиранию и царапинам, не боятся влаги и перепадов температур. Благодаря бескромочной технологии производства, дверные фасады не имеют стыков и швов. Это значительно облегчает уход. Их достаточно протереть влажной салфеткой и поверхность снова чистая. 

Какие двери больше подходят для спальни и рабочего кабинета    

Обеспечение приватности – одна из задач дверей, поэтому для спальни больше подходят глухие модели. У них выше звукоизоляционные показатели. К тому же через остеклённые фасады может проникать свет, а это не всегда помогает уснуть и расслабиться. Многие люди привыкли засыпать в темноте. По этой же причине глухие двери часто устанавливают в рабочих кабинетах, где необходимо соблюсти тишину и создать спокойную атмосферу. Так легче сосредоточится на неотложных делах. Это особенно важно, если в доме есть маленькие дети. Их игры и смех в соседней комнате не помещают работе и не отвлекут внимание.

Как цвет и дизайн дверей сочетается со стилистикой интерьера

Лаконичные формы и светлые оттенки дверных фасадов органично вписываются в интерьер, выполненный в неоклассическом стиле – современной интерпретации классики. Она уже давно претерпела изменения и в чистом виде практически не встречается. Для неоклассики характерны симметрия, пропорциональность, блёклые краски и много света. Если в помещении будет текстиль или обои с бледным растительным орнаментом или графикой, светлые дверные фасады поддержат ансамбль и добавят лёгкости. Уместны они будут и в интерьерах, стилизованных под прованс и лофт, где присутствуют пастельные оттенки и много свободного пространства.  

Двери ограниченной серии GlossMat Neoclassico представлены в 3-х благородных цветах:

  • Arctic-R 1 (белый глубокий матовый).
  • Dacota-R 1 (светло-серый).
  • Nevada-R 1 (бежевый матовый).

Если в доме напольное покрытие одинаковое во всех комнатах, то и двери тоже лучше подобрать все одного цвета из одной серии. Так создаётся ощущение единого образа, не разделённого на отдельные фрагменты. Это совсем не значит, что помещения будут однотипными и скучными. Всегда есть возможность разнообразить обстановку с помощью мебели, картин, ковров и других ярких акцентов.

Видеообзоры
Межкомнатная дверь 3Д Граф
Межкомнатная дверь 3Д Граф
Межкомнатная дверь Эмаль Скинни
Межкомнатная дверь Эмаль Скинни
Межкомнатная дверь Эмаль Фикс
Межкомнатная дверь Эмаль Фикс
Межкомнатная дверь Элит Шпон
Межкомнатная дверь Элит Шпон
Межкомнатная дверь Вуд Классик
Межкомнатная дверь Вуд Классик
Межкомнатная дверь Экошпон Классико
Межкомнатная дверь Экошпон Классико
Межкомнатная дверь Шпон Стандарт
Межкомнатная дверь Шпон Стандарт
Межкомнатные двери Файн-Лайн
Межкомнатные двери Файн-Лайн