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Двери Полипропилен GlossMat Classico

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Дверь межкомнатная Классико-42 Полипропилен Nevada-R, глухая, царговая
Доставим завтра
Дверь межкомнатная Классико-42 Полипропилен Nevada-R, глухая, царговая
6 633
Размер:
200x80
Тип:
Царговая
Материал:
Полипропилен
В наличии
851065
Дверь межкомнатная Классико-43 Полипропилен Dacota-R, остекленная, white сrystal, царговая
Доставим завтра
Дверь межкомнатная Классико-43 Полипропилен Dacota-R, остекленная, white сrystal, царговая
7 237
Размер:
200x80
Тип:
Царговая
Материал:
Полипропилен
В наличии
851073
Дверь межкомнатная Классико-43 Полипропилен Arctic-R, остекленная, white сrystal, царговая
Дверь межкомнатная Классико-43 Полипропилен Arctic-R, остекленная, white сrystal, царговая
7 237
Размер:
200x80
Тип:
Царговая
Материал:
Полипропилен
На складе
851069
Дверь межкомнатная Классико-42 Полипропилен Dacota-R, глухая, царговая
Дверь межкомнатная Классико-42 Полипропилен Dacota-R, глухая, царговая
6 633
Размер:
200x80
Тип:
Царговая
Материал:
Полипропилен
На складе
851061
Дверь межкомнатная Классико-42 Полипропилен Arctic-R, глухая, царговая
Дверь межкомнатная Классико-42 Полипропилен Arctic-R, глухая, царговая
6 633
Размер:
200x80
Тип:
Царговая
Материал:
Полипропилен
На складе
851057
Дверь межкомнатная Классико-43 Полипропилен Nevada-R, остекленная, white сrystal, царговая
Дверь межкомнатная Классико-43 Полипропилен Nevada-R, остекленная, white сrystal, царговая
7 237
Размер:
200x80
Тип:
Царговая
Материал:
Полипропилен
На складе
851077
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Двери Полипропилен GlossMat Classico 

Сколько бы времени не прошло, классические интерьеры по-прежнему актуальны. Правда они претерпели массу изменений. На смену тяжёлому массиву, привычным песочным и кофейным комбинациям с броской позолотой, пришли свет и сдержанность. Из узнаваемой атрибутики остались пилястры, молдинг, симметрия и пропорциональность. Двери GlossMat Classico от бренда el’PORTA (Portika), помогут поддержать стилистику современного классического интерьера. В ограниченной серии представлены глухие и остеклённые модели.  

Безопасные материалы и выразительный декор

Нынешний покупатель крайне внимателен к качеству изделий и безопасности используемых материалов. Разработчики компании el’PORTA (Portika) учитывают этот нюанс. Для изготовления дверей производитель использует высококачественный сосновый брус, из которого делаются вертикальные стойки конструкций и композитный мебельный щит МДФ, идущий на царги. 

Для облицовки фасадов применяется полипропилен – абсолютно безопасное для здоровья человека и домашних питомцев декоративное покрытие, по эксплуатационным характеристикам похожее на эмаль. Оно придаёт поверхностям требуемую прочность и эстетичный внешний вид. Царговые двери лёгкие и практичные. За ними легко ухаживать. Фасады не выгорают на солнце, не желтеют, не боятся влаги, царапин и механических повреждений. В остеклённых разновидностях используется white сrystal – белое художественное стекло повышенной прочности с ромбовидным рисунком. Оно обладает слабым светорассеивающим эффектом и придаёт дверным полотнам выразительность.  

Цвет играет важную роль

Белый цвет всегда ассоциируется с чистотой и свежестью. Ученые заметили, что в помещении, где много белого, легче думается. Впрочем, это касается любых светлых оттенков – пастельного, светло-серого, бежевого, приглушённого лососевого, мятного. Все они способствуют созданию спокойной уютной атмосферы. Светлые/белые фактурные и остеклённые дверные полотна лишь помогают поддержать стилистическое направление. 
Двери ограниченной серии GlossMat Classico представлены в 3-х спокойных цветах:

  • Arctic-R 2 (белый).
  • Dacota-R 2 (прозрачно-серый).
  • Nevada-R 2 (лёгкий бежевый).

Как подобрать двери для разных комнат одной квартиры

Если в доме все полы одинаковые, то и двери правильнее подбирать одного цвета из одной серии, а вот их дизайн может отличаться. Это поможет создать единый образ. Например, для кухни и гостиной подойдут остеклённые варианты GlossMat Classico, а для спальни, туалета, ванной комнаты и рабочего кабинета предпочтительней глухие царговые модели. С ними человек чувствует себя более защищённым. К тому же они имеют высокую степень звукоизоляции (от 32 Дб). Посторонние звуки и шум не будут проникать из одной комнаты в другую. В малогабаритных квартирах мягкие сочетания светлых оттенков помогут зрительно расширить пространство. Белые двери на фоне бледно-серых или розовато-бежевых стен не потеряются, наоборот, добавят лёгкости и свободы. 

В просторных домах с панорамными окнами и широкими дверными проёмами выигрышно будут смотреться высокие двустворчатые распашные системы. Для классических интерьеров, вообще, характерна парность. Два одинаковых пилястра, симметричные квадраты из молдинга, два кресла или диванчика с идентичной гобеленовой обивкой, пара люстр с хрустальными подвесками – это норма. Здесь допустимы более тёмные оттенки стен – антрацитовый, сизый, синяя сталь и заполнение пространства рамок обоями с цветочным мотивом.

Видеообзоры
Межкомнатная дверь 3Д Граф
Межкомнатная дверь 3Д Граф
Межкомнатная дверь Эмаль Скинни
Межкомнатная дверь Эмаль Скинни
Межкомнатная дверь Эмаль Фикс
Межкомнатная дверь Эмаль Фикс
Межкомнатная дверь Элит Шпон
Межкомнатная дверь Элит Шпон
Межкомнатная дверь Вуд Классик
Межкомнатная дверь Вуд Классик
Межкомнатная дверь Экошпон Классико
Межкомнатная дверь Экошпон Классико
Межкомнатная дверь Шпон Стандарт
Межкомнатная дверь Шпон Стандарт
Межкомнатные двери Файн-Лайн
Межкомнатные двери Файн-Лайн