Двери Полипропилен GlossMat Classico

Сколько бы времени не прошло, классические интерьеры по-прежнему актуальны. Правда они претерпели массу изменений. На смену тяжёлому массиву, привычным песочным и кофейным комбинациям с броской позолотой, пришли свет и сдержанность. Из узнаваемой атрибутики остались пилястры, молдинг, симметрия и пропорциональность. Двери GlossMat Classico от бренда el’PORTA (Portika), помогут поддержать стилистику современного классического интерьера. В ограниченной серии представлены глухие и остеклённые модели.

Безопасные материалы и выразительный декор

Нынешний покупатель крайне внимателен к качеству изделий и безопасности используемых материалов. Разработчики компании el’PORTA (Portika) учитывают этот нюанс. Для изготовления дверей производитель использует высококачественный сосновый брус, из которого делаются вертикальные стойки конструкций и композитный мебельный щит МДФ, идущий на царги.

Для облицовки фасадов применяется полипропилен – абсолютно безопасное для здоровья человека и домашних питомцев декоративное покрытие, по эксплуатационным характеристикам похожее на эмаль. Оно придаёт поверхностям требуемую прочность и эстетичный внешний вид. Царговые двери лёгкие и практичные. За ними легко ухаживать. Фасады не выгорают на солнце, не желтеют, не боятся влаги, царапин и механических повреждений. В остеклённых разновидностях используется white сrystal – белое художественное стекло повышенной прочности с ромбовидным рисунком. Оно обладает слабым светорассеивающим эффектом и придаёт дверным полотнам выразительность.

Цвет играет важную роль

Белый цвет всегда ассоциируется с чистотой и свежестью. Ученые заметили, что в помещении, где много белого, легче думается. Впрочем, это касается любых светлых оттенков – пастельного, светло-серого, бежевого, приглушённого лососевого, мятного. Все они способствуют созданию спокойной уютной атмосферы. Светлые/белые фактурные и остеклённые дверные полотна лишь помогают поддержать стилистическое направление.

Двери ограниченной серии GlossMat Classico представлены в 3-х спокойных цветах:

Arctic-R 2 (белый).

Dacota-R 2 (прозрачно-серый).

Nevada-R 2 (лёгкий бежевый).

Как подобрать двери для разных комнат одной квартиры

Если в доме все полы одинаковые, то и двери правильнее подбирать одного цвета из одной серии, а вот их дизайн может отличаться. Это поможет создать единый образ. Например, для кухни и гостиной подойдут остеклённые варианты GlossMat Classico, а для спальни, туалета, ванной комнаты и рабочего кабинета предпочтительней глухие царговые модели. С ними человек чувствует себя более защищённым. К тому же они имеют высокую степень звукоизоляции (от 32 Дб). Посторонние звуки и шум не будут проникать из одной комнаты в другую. В малогабаритных квартирах мягкие сочетания светлых оттенков помогут зрительно расширить пространство. Белые двери на фоне бледно-серых или розовато-бежевых стен не потеряются, наоборот, добавят лёгкости и свободы.

В просторных домах с панорамными окнами и широкими дверными проёмами выигрышно будут смотреться высокие двустворчатые распашные системы. Для классических интерьеров, вообще, характерна парность. Два одинаковых пилястра, симметричные квадраты из молдинга, два кресла или диванчика с идентичной гобеленовой обивкой, пара люстр с хрустальными подвесками – это норма. Здесь допустимы более тёмные оттенки стен – антрацитовый, сизый, синяя сталь и заполнение пространства рамок обоями с цветочным мотивом.