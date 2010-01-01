Главное предназначение входных дверей – это оградить жилище от проникновения посторонних лиц, сохранность имущества, надежная защита помещения. В последнее время популярными изделиями стали противопожарные двери, к задачам которых добавляется преграда для огня.

Характеристика противопожарных дверей

Главное отличие огнеупорных дверей от обычных металлических – это сдерживание огня максимально возможное количество времени. Для этого разработаны специальные конструкции и наполнители, позволяющие не пропускать огонь в помещение. Задачи, которые должна выполнять пожарная дверь:

преградить путь огню в помещение;

защитить от проникновения дыма;

устоять до приезда пожарных.

Конструкции, выполненные по всем правилам ГОСТа, обеспечат успешную эвакуацию людей из горящего помещения, помогут блокировать пожар и не дадут распространиться огню по всей территории.Все противопожарные двери соответствуют требованиям и имеют сертификат соответствия. Для этого они проходят тщательную проверку службами МЧС и Росстройнадзора.

Требования к огнеупорным дверям

Все требования регламентируются соответствующими нормативными актами, в которых прописаны показатели, которыми должна обладать защитная входная конструкция. Главным документом для производителей становится «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». К критериям пожарной безопасности, касающихся дверей, относятся:

уровень огнестойкости строительных материалов;

требования к противопожарным стеклам;

степень возможности конструкции к сдерживанию и нераспространению огня.

Здесь же прописаны способы испытаний огнеупорных дверей и стекол, которые неукоснительно должны выполняться. Основной производитель – фабрика Браво – полностью соблюдает инструкции, поэтому ее изделия пользуются наибольшей популярностью среди крупных заказчиков и рядовых граждан.

Цены на противопожарные двери Тип Стоимость Однопольные от 10 850 Р Полуторные от 20 930 Р Двупольные от 25 312 Р Серии Bravo от 15 792 Р С сертификатом El-60 от 15 540 Р С сертификатом El-90 от 18 480 Р С частичным остеклением от 22 932 Р С остеклением от 25 544 Р

Технический паспорт

Для характеристики противопожарных металлических дверей используются специальные обозначения, по которым легко определить степень надежности. Имея на руках полную расшифровку, можно самостоятельно выбрать подходящую по всем параметрам дверь. В техническом паспорте указывается:

показатель Е, обозначающий время, в течение которого будет сдерживаться огонь, для этого рядом с буквой прописывается цифра, это и есть время в минутах;

для указания промежутка, в течение которого в помещении не станет слишком жарко благодаря двери, применяется обозначение I;

естественно, что конструкция с одной стороны принимает на себя всю силу огня, и критерий W покажет, сколько времени полотно сможет его выдержать;

и еще один важный символ – S, указывающий на дымоизоляцию, что позволит максимально обезопасить себя от отравления продуктами горения.

Конструкция и наполнители

От типа конструкции зависит и безопасность, и стоимость. Наиболее дорогим вариантом станет дверь, способная удерживать огонь не менее 90 минут. Такое изделие считается наиболее надежным. Вторая категория – сдерживание пожара в течение часа, что является также высоким показателем. Возможно, для небольшого помещения, где одновременно находится маленькое количество людей, будет достаточно пожарной двери с показателями стойкости до получаса.



Особенности функциональности противопожарной металлической двери предполагают, что в конструкции отсутствуют легко воспламеняемые и выделяющие едкий запах материалы. В нее входят элементы, которых нет в обычных входных полотнах:

термоэластопласт, т.е. лента для уплотнителя, которая под воздействием высоких температур расширяется и обеспечивает полную изоляцию от дыма и запаха;

негорючий наполнитель - базальтоволокнистая или минераловатная плита высокой плотности;

система «антипаника», позволяющая легко выйти, даже если снаружи заперто на ключ.

Дверной проём.

Рама, сталь 1,5 мм

Крепёжный анкер

Уплотнитель (ТЭП-термоэластопласт)

Стальной наличник

Внутренний стальной лист, сталь 1 мм

Негорючая минераловатная плита высокой плотности (130кг/м²)

Наружный стальной лист, сталь 1мм

Петля на упорном подшипнике

Материалы

Несмотря на то, что безопасность должна стоять на первом месте, тем не менее, внешний вид противопожарной двери тоже играет немаловажную роль. Производители предлагают варианты из дерева, пропитанного специальными огнеупорными растворами, а также из стекла с жаропрочными характеристиками. Но наиболее распространенными материалами являются сталь и алюминий.



Очень высокая огнестойкость стального полотна – это главное достоинство противопожарных дверей. Но при этом есть недостаток – сталь сильно нагревается. Для этого изготовители используют дополнительные элементы, снижающие нагрев, – теплоизоляционные прослойки в качестве наполнителя.



К преимуществам алюминия, кроме пожаростойкости, относят пластичность, что позволяет выполнить очень привлекательные по дизайну конструкции.

В каких помещениях устанавливают и как заказать

Применение противопожарных входных конструкций широко. Их заказывают как для частных владений, так и для общественных мест: подъездов, лестничных площадок, складов, офисов, лифтов, больниц, учебных заведений, увеселительных заведений, производственных цехов и т.д.

В ассортименте интернет-магазина Мебель 169 представлены одно- и двустворчатые противопожарные модели, выполненные из металла. В некоторые из них добавлены небольшие стеклянные вставки из жаропрочного стекла. Купить по очень выгодной цене можно, самостоятельно выбрав нужный размер и дизайн. Каждое изделие наделено техническим паспортом, в котором до мельчайших подробностей указаны все критерии и параметры. Кроме того, если вы находитесь в Москве, есть бесплатные услуги замерщика и консультации специалистов.