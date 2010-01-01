Элитные входные двери58 товаров
48 089 ₽
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42 570 ₽
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82 185 ₽
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35 854 ₽ 43 197 ₽ -17%
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56 500 ₽
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44 352 ₽
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48 089 ₽
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Дверь входная City Max IQ PP 161 CSmart/164 CSmart (чёрная фурнитура) Эмаль белоснежная/Эмаль белоснежная, 2 замка
95 271 ₽
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Дверь входная City Max PP 191/2 (чёрная фурнитура) Эмаль светло-серая/Белый матовый, 2 замка, с ночной задвижкой
56 500 ₽
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56 500 ₽
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Дверь входная Trust Mass PP 161-164 Черный матовый/Белый Софт, с зеркалом, 2 замка, с ночной задвижкой
44 818 ₽
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Дверь входная City Max PP 1/164 (чёрная фурнитура) Верде/Эмаль белоснежная, с зеркалом, 2 замка, с ночной задвижкой
62 445 ₽
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92 776 ₽
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Дверь входная City Max PP 184/173 (чёрная фурнитура) Верде/Белый матовый, 2 замка, с ночной задвижкой
56 500 ₽
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92 776 ₽
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Дверь входная City Max PP 159/159 (чёрная фурнитура) Верде/Эмаль белоснежная, 2 замка, с ночной задвижкой
56 500 ₽
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92 776 ₽
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Дверь входная City Max PP 195/195 (чёрная фурнитура) Черный матовый/Белый матовый, 2 замка, с ночной задвижкой
56 500 ₽
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Дверь входная City Max PP 173/164 (чёрная фурнитура) Оскуро/Роял дуб белый, с зеркалом, 2 замка, с ночной задвижкой
62 445 ₽
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42 077 ₽
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Дверь входная City Max PP -160/Si-4 (чёрная фурнитура) Верде/Бетон серый, с зеркалом, 2 замка, с ночной задвижкой
56 500 ₽
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56 500 ₽
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92 776 ₽
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92 776 ₽
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51 167 ₽
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92 776 ₽
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85 792 ₽
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57 482 ₽
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86 470 ₽
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92 776 ₽
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56 500 ₽
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56 500 ₽
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92 776 ₽
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92 776 ₽
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92 776 ₽
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Дверь входная City Max IQ PP 195 Сsmart/164 Дуб кофейный матовый/Эмаль белоснежная, с зеркалом, 2 замка
92 776 ₽
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Дверь входная City Max IQ PP 6 СSmart/164 СSmart (чёрная фурнитура) Графит софт/Графит софт, 2 замка
92 776 ₽
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Дверь входная City Max IQ PP 163/164 (чёрная фурнитура) Бетон темный/Белый матовый, с зеркалом, 1 замок
99 575 ₽
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Дверь входная City Max PP 183/183 (чёрная фурнитура) Авокадо/Эмаль светло-серая, 2 замка, с ночной задвижкой
56 500 ₽
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92 776 ₽
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205x86Левое
Дверь входная City Max PP 182/164 (чёрная фурнитура) Белый софт/Белый софт, с зеркалом, 2 замка, с ночной задвижкой
62 445 ₽
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205x86Левое
92 776 ₽
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205x86Левое
92 776 ₽
Размер:
205x86Левое
92 776 ₽
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205x86Левое
51 167 ₽
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92 776 ₽
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92 776 ₽
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Приезжайте в наши магазины
Кунцевская (магазин) Москва, Кутузовский проспект, д. 88 пн-вс: с 9:00 до 21:00
Медведково (магазин) Москва, ул. Осташковская, д. 22 пн-вс: с 9:00 до 21:00
Новокосино (магазин) Реутов, Носовихинское шоссе, д. 5 пн-вс: с 9:00 до 21:00
Бульвар Адмирала Ушакова (магазин) Москва, ул. Венёвская, д. 4 пн-вс: с 9:00 до 21:00
Элитные входные двери
Интернет-магазин «169.ru» представляет металлические элитные входные двери для владельцев частной и коммерческой недвижимости. Низкие цены на все типы входных дверей, и высокое качество – основные принципы нашей работы.
Почему покупать у нас – выгодно?
- Элитные двери служат достойным декором для частного коттеджа или здания, принадлежащего солидной фирме. Многослойная конструкция надежно защищает от взлома, шума, пыли, а цена ненамного выше, чем у обычных металлических изделий.
- Бонус для наших клиентов – бесплатный замер дверного проема и консультация квалифицированного мастера.
- Выбранная модель доставляется прямо в квартиру. По желанию заказчика производится демонтаж старой двери.
Цены на установку элитных входных дверей мастерами компании начинаются от 3500 рублей.
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