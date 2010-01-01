Элитные входные двери

Интернет-магазин «169.ru» представляет металлические элитные входные двери для владельцев частной и коммерческой недвижимости. Низкие цены на все типы входных дверей, и высокое качество – основные принципы нашей работы.

Почему покупать у нас – выгодно?

Элитные двери служат достойным декором для частного коттеджа или здания, принадлежащего солидной фирме. Многослойная конструкция надежно защищает от взлома, шума, пыли, а цена ненамного выше, чем у обычных металлических изделий.

Бонус для наших клиентов – бесплатный замер дверного проема и консультация квалифицированного мастера.

Выбранная модель доставляется прямо в квартиру. По желанию заказчика производится демонтаж старой двери.

Цены на установку элитных входных дверей мастерами компании начинаются от 3500 рублей.