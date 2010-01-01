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Элитные входные двери

58 товаров
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Дверь входная Porta M-3 П50/50 Rocky Road/Silk Road, 2 замка, с ночной задвижкой
Распродажа
Дверь входная Porta M-3 П50/50 Rocky Road/Silk Road, 2 замка, с ночной задвижкой
 
48 089
Размер:
205x88Правое
+1
Дверь входная Лайнер-3 (33/В13) Total Black/Off-white, с зеркалом, 2 замка, с ночной задвижкой
Доставим завтра
Дверь входная Лайнер-3 (33/В13) Total Black/Off-white, с зеркалом, 2 замка, с ночной задвижкой
 
42 570
Размер:
205x86Левое
Дверь входная City Max IQ PP 10SM-161/10SM-161 Чёрный матовый/Белый матовый, 2 замка
Под заказ
Дверь входная City Max IQ PP 10SM-161/10SM-161 Чёрный матовый/Белый матовый, 2 замка
82 185
Размер:
205x86Левое
Дверь входная Porta M-3 8/Л28 White Stark/Virgin, с зеркалом, 2 замка, с ночной задвижкой
Распродажа
Дверь входная Porta M-3 8/Л28 White Stark/Virgin, с зеркалом, 2 замка, с ночной задвижкой
 
35 854 43 197 ₽ -17%
Размер:
205x88Левое
Дверь входная City Max PP 9BD-1/9BD-1 Чёрный матовый/Белый матовый, 2 замка, с ночной задвижкой
Дверь входная City Max PP 9BD-1/9BD-1 Чёрный матовый/Белый матовый, 2 замка, с ночной задвижкой
56 500
Размер:
205x86Правое
Дверь входная Лайнер-3 (33/Г5) Total Black/Off-white, с зеркалом, 2 замка, с ночной задвижкой
Дверь входная Лайнер-3 (33/Г5) Total Black/Off-white, с зеркалом, 2 замка, с ночной задвижкой
 
44 352
Размер:
205x86Правое
Дверь входная Porta M-3 15.15 Grey Art/Snow Art, 2 замка, с ночной задвижкой
Распродажа
Дверь входная Porta M-3 15.15 Grey Art/Snow Art, 2 замка, с ночной задвижкой
 
48 089
Размер:
205x88Левое
Дверь входная City Max IQ PP 161 CSmart/164 CSmart (чёрная фурнитура) Эмаль белоснежная/Эмаль белоснежная, 2 замка
Под заказ
Дверь входная City Max IQ PP 161 CSmart/164 CSmart (чёрная фурнитура) Эмаль белоснежная/Эмаль белоснежная, 2 замка
95 271
Размер:
205x96Левое
Дверь входная City Max PP 191/2 (чёрная фурнитура) Эмаль светло-серая/Белый матовый, 2 замка, с ночной задвижкой
Дверь входная City Max PP 191/2 (чёрная фурнитура) Эмаль светло-серая/Белый матовый, 2 замка, с ночной задвижкой
56 500
Размер:
205x86Левое
Дверь входная City Max PP Si-2/160 Эмаль белоснежная/Белый софт, 2 замка, с ночной задвижкой
Дверь входная City Max PP Si-2/160 Эмаль белоснежная/Белый софт, 2 замка, с ночной задвижкой
56 500
Размер:
205x86Левое
Дверь входная Trust Mass PP 161-164 Черный матовый/Белый Софт, с зеркалом, 2 замка, с ночной задвижкой
Под заказ
Дверь входная Trust Mass PP 161-164 Черный матовый/Белый Софт, с зеркалом, 2 замка, с ночной задвижкой
44 818
Размер:
205x88Левое
Дверь входная City Max PP 1/164 (чёрная фурнитура) Верде/Эмаль белоснежная, с зеркалом, 2 замка, с ночной задвижкой
Дверь входная City Max PP 1/164 (чёрная фурнитура) Верде/Эмаль белоснежная, с зеркалом, 2 замка, с ночной задвижкой
62 445
Размер:
205x86Левое
Дверь входная City Max IQ PP 10SM-163 Эмаль капучино/Эмаль светло-серая, 2 замка
Под заказ
Дверь входная City Max IQ PP 10SM-163 Эмаль капучино/Эмаль светло-серая, 2 замка
92 776
Размер:
205x86Левое
Дверь входная City Max PP 184/173 (чёрная фурнитура) Верде/Белый матовый, 2 замка, с ночной задвижкой
Дверь входная City Max PP 184/173 (чёрная фурнитура) Верде/Белый матовый, 2 замка, с ночной задвижкой
56 500
Размер:
205x86Левое
Дверь входная City Max IQ PP 160 Сsmart/Si-4 Верде/Бетон серый, с зеркалом, 2 замка
Под заказ
Дверь входная City Max IQ PP 160 Сsmart/Si-4 Верде/Бетон серый, с зеркалом, 2 замка
92 776
Размер:
205x86Левое
Дверь входная City Max PP 159/159 (чёрная фурнитура) Верде/Эмаль белоснежная, 2 замка, с ночной задвижкой
Дверь входная City Max PP 159/159 (чёрная фурнитура) Верде/Эмаль белоснежная, 2 замка, с ночной задвижкой
56 500
Размер:
205x86Левое
Дверь входная City Max IQ PP 130 Csmart/130 Черный матовый/Бетон серый, 2 замка
Под заказ
Дверь входная City Max IQ PP 130 Csmart/130 Черный матовый/Бетон серый, 2 замка
92 776
Размер:
205x86Левое
Дверь входная City Max PP 195/195 (чёрная фурнитура) Черный матовый/Белый матовый, 2 замка, с ночной задвижкой
Дверь входная City Max PP 195/195 (чёрная фурнитура) Черный матовый/Белый матовый, 2 замка, с ночной задвижкой
56 500
Размер:
205x86Левое
Дверь входная City Max PP 173/164 (чёрная фурнитура) Оскуро/Роял дуб белый, с зеркалом, 2 замка, с ночной задвижкой
Дверь входная City Max PP 173/164 (чёрная фурнитура) Оскуро/Роял дуб белый, с зеркалом, 2 замка, с ночной задвижкой
62 445
Размер:
205x86Левое
Дверь входная Porta M-3 4.П23\4 Almon 28/Wenge Veralinga/Black Star, 2 замка, с ночной задвижкой
Распродажа
Дверь входная Porta M-3 4.П23\4 Almon 28/Wenge Veralinga/Black Star, 2 замка, с ночной задвижкой
42 077
Размер:
205x98Левое
Дверь входная City Max PP -160/Si-4 (чёрная фурнитура) Верде/Бетон серый, с зеркалом, 2 замка, с ночной задвижкой
Дверь входная City Max PP -160/Si-4 (чёрная фурнитура) Верде/Бетон серый, с зеркалом, 2 замка, с ночной задвижкой
56 500
Размер:
205x86Левое
Дверь входная City Max PP 192/192 (чёрная фурнитура) Оскуро/Белый софт, 2 замка, с ночной задвижкой
Дверь входная City Max PP 192/192 (чёрная фурнитура) Оскуро/Белый софт, 2 замка, с ночной задвижкой
56 500
Размер:
205x86Левое
Дверь входная City Max IQ PP 9B-161/9B-184 Чёрный матовый/Белый матовый, 2 замка
Под заказ
Дверь входная City Max IQ PP 9B-161/9B-184 Чёрный матовый/Белый матовый, 2 замка
92 776
Размер:
205x86Левое
Дверь входная City Max IQ PP 1/1D Эмаль капучино/Эмаль белоснежная, 2 замка
Под заказ
Дверь входная City Max IQ PP 1/1D Эмаль капучино/Эмаль белоснежная, 2 замка
92 776
Размер:
205x86Левое
Дверь входная City Max MP D-16/100 Букле шоколад/Ясень ривьера крем, 2 замка, с ночной задвижкой
Дверь входная City Max MP D-16/100 Букле шоколад/Ясень ривьера крем, 2 замка, с ночной задвижкой
51 167
Размер:
205x86Левое
Дверь входная City Max IQ PP 100/136 Дуб Галифакс медовый/Дуб шале натуральный, 2 замка
Под заказ
Дверь входная City Max IQ PP 100/136 Дуб Галифакс медовый/Дуб шале натуральный, 2 замка
92 776
Размер:
205x86Левое
Дверь входная City Max IQ PP 100/163 Белый матовый/Орех пепельный, 2 замка
Под заказ
Дверь входная City Max IQ PP 100/163 Белый матовый/Орех пепельный, 2 замка
85 792
Размер:
205x86Левое
Дверь входная City Max PP 2/140 Дуб коньяк/Дуб выбеленный, с зеркалом, 2 замка, с ночной задвижкой
Дверь входная City Max PP 2/140 Дуб коньяк/Дуб выбеленный, с зеркалом, 2 замка, с ночной задвижкой
57 482
Размер:
205x86Левое
Дверь входная City Max IQ MP D5/130 Черный муар металлик/Бетон серый, 2 замка
Под заказ
Дверь входная City Max IQ MP D5/130 Черный муар металлик/Бетон серый, 2 замка
86 470
Размер:
205x86Левое
Дверь входная City Max IQ PP 159 Сsmart/159 Верде/Эмаль белоснежная, 2 замка
Под заказ
Дверь входная City Max IQ PP 159 Сsmart/159 Верде/Эмаль белоснежная, 2 замка
92 776
Размер:
205x86Левое
Дверь входная City Max PP 184/130 Бетон серый/Эмаль белоснежная, 2 замка, с ночной задвижкой
Дверь входная City Max PP 184/130 Бетон серый/Эмаль белоснежная, 2 замка, с ночной задвижкой
56 500
Размер:
205x86Левое
Дверь входная City Max PP 183/183 (чёрная фурнитура) Гриджио/Гриджио, 2 замка, с ночной задвижкой
Дверь входная City Max PP 183/183 (чёрная фурнитура) Гриджио/Гриджио, 2 замка, с ночной задвижкой
56 500
Размер:
205x86Левое
Дверь входная City Max IQ PP 173 Сsmart/164 Оскуро/Роял дуб белый, с зеркалом, 2 замка
Под заказ
Дверь входная City Max IQ PP 173 Сsmart/164 Оскуро/Роял дуб белый, с зеркалом, 2 замка
92 776
Размер:
205x86Левое
Дверь входная City Max IQ PP 184 Сsmart/173 Верде/Белый матовый, 2 замка
Под заказ
Дверь входная City Max IQ PP 184 Сsmart/173 Верде/Белый матовый, 2 замка
92 776
Размер:
205x86Левое
Дверь входная City Max IQ PP 191 Сsmart/2 Эмаль светло-серая/Белый матовый, 2 замка
Под заказ
Дверь входная City Max IQ PP 191 Сsmart/2 Эмаль светло-серая/Белый матовый, 2 замка
92 776
Размер:
205x86Левое
Дверь входная City Max IQ PP 195 Сsmart/164 Дуб кофейный матовый/Эмаль белоснежная, с зеркалом, 2 замка
Под заказ
Дверь входная City Max IQ PP 195 Сsmart/164 Дуб кофейный матовый/Эмаль белоснежная, с зеркалом, 2 замка
92 776
Размер:
205x86Левое
Дверь входная City Max IQ PP 6 СSmart/164 СSmart (чёрная фурнитура) Графит софт/Графит софт, 2 замка
Под заказ
Дверь входная City Max IQ PP 6 СSmart/164 СSmart (чёрная фурнитура) Графит софт/Графит софт, 2 замка
92 776
Размер:
205x88Левое
Дверь входная City Max IQ PP 163/164 (чёрная фурнитура) Бетон темный/Белый матовый, с зеркалом, 1 замок
Под заказ
Дверь входная City Max IQ PP 163/164 (чёрная фурнитура) Бетон темный/Белый матовый, с зеркалом, 1 замок
99 575
Размер:
205x96Левое
Дверь входная City Max PP 183/183 (чёрная фурнитура) Авокадо/Эмаль светло-серая, 2 замка, с ночной задвижкой
Дверь входная City Max PP 183/183 (чёрная фурнитура) Авокадо/Эмаль светло-серая, 2 замка, с ночной задвижкой
56 500
Размер:
205x86Левое
Дверь входная City Max IQ PP 195 Сsmart/195 Черный матовый/Белый матовый, 2 замка
Дверь входная City Max IQ PP 195 Сsmart/195 Черный матовый/Белый матовый, 2 замка
92 776
Размер:
205x86Левое
Дверь входная City Max PP 182/164 (чёрная фурнитура) Белый софт/Белый софт, с зеркалом, 2 замка, с ночной задвижкой
Дверь входная City Max PP 182/164 (чёрная фурнитура) Белый софт/Белый софт, с зеркалом, 2 замка, с ночной задвижкой
62 445
Размер:
205x86Левое
Дверь входная City Max PP 190/164 (чёрная фурнитура) Бетон серый/Белый матовый, с зеркалом, 2 замка, с ночной задвижкой
Дверь входная City Max PP 190/164 (чёрная фурнитура) Бетон серый/Белый матовый, с зеркалом, 2 замка, с ночной задвижкой
62 445
Размер:
205x86Левое
Дверь входная City Max IQ PP 6/6 Шоколад ларче/Дуб коньяк, 2 замка
Под заказ
Дверь входная City Max IQ PP 6/6 Шоколад ларче/Дуб коньяк, 2 замка
92 776
Размер:
205x86Левое
Дверь входная City Max IQ PP 136/161 Дуб коньяк/Дуб коньяк, 2 замка
Под заказ
Дверь входная City Max IQ PP 136/161 Дуб коньяк/Дуб коньяк, 2 замка
92 776
Размер:
205x86Левое
Дверь входная City Max IQ PP 182/164 Чёрный матовый/Белый софт, с зеркалом, 2 замка
Под заказ
Дверь входная City Max IQ PP 182/164 Чёрный матовый/Белый софт, с зеркалом, 2 замка
92 776
Размер:
205x86Левое
Дверь входная City Max MP D-16/137 Черный муар металлик/Графит софт, 2 замка, с ночной задвижкой
Дверь входная City Max MP D-16/137 Черный муар металлик/Графит софт, 2 замка, с ночной задвижкой
51 167
Размер:
205x86Левое
Дверь входная City Max IQ PP 9В-161/9ВD-1 Чёрный матовый/Белый матовый, 2 замка
Под заказ
Дверь входная City Max IQ PP 9В-161/9ВD-1 Чёрный матовый/Белый матовый, 2 замка
92 776
Размер:
205x86Левое
Дверь входная City Max IQ PP 181 Сsmart/Si-4 Чёрный матовый/Белый софт, с зеркалом, 2 замка
Под заказ
Дверь входная City Max IQ PP 181 Сsmart/Si-4 Чёрный матовый/Белый софт, с зеркалом, 2 замка
92 776
Размер:
205x86Левое
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Элитные входные двери

Интернет-магазин «169.ru» представляет металлические элитные входные двери для владельцев частной и коммерческой недвижимости. Низкие цены на все типы входных дверей, и высокое качество – основные принципы нашей работы.

Почему покупать у нас – выгодно?

  • Элитные двери служат достойным декором для частного коттеджа или здания, принадлежащего солидной фирме. Многослойная конструкция надежно защищает от взлома, шума, пыли, а цена ненамного выше, чем у обычных металлических изделий.
  • Бонус для наших клиентов – бесплатный замер дверного проема и консультация квалифицированного мастера.
  • Выбранная модель доставляется прямо в квартиру. По желанию заказчика производится демонтаж старой двери.

Цены на установку элитных входных дверей мастерами компании начинаются от 3500 рублей.

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