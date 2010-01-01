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Применение технических дверей

Металлические технические двери применяются в нежилых помещениях, например для:

подвалов, технических этажей, запасных выходов и подсобных помещений;

складов;

служебных входов в офисные и торговые центры;

производственных помещений (цехов, павильонов).

Основным предназначением входных технических дверей является защита от проникновения. Их конструкция обеспечивает надежную работу механизмов, выдерживает многократные нагрузки и удобна в использовании. Кроме того, двери технических помещений пожароустойчивы. Материалы не поддерживают горение, а минимальные зазоры и качественные уплотнители не дают огню и продуктам горения проникать за другую сторону входной двери. Полотно имеет многослойную конструкцию, усиленную ребрами жесткости. Вся фурнитура и механизмы замков имеют высокую степень устойчивости ко взлому.

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