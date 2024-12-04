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Надёжный, качественный, красивый вариант. Буду обращаться еще и всем рекомендую.
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А
ААнна
02 декабря 2024
5
Комментарий
Купила дверь из серии "City Prime" для своего дома. Процесс покупки и доставки прошёл гладко, сотрудники компании были внимательны и вежливы. Дверь прибыла в оговорённые сроки, и меня порадовало качество и внешний вид. Прочная, стильная, идеально мне подошла. Очень довольна своей покупкой.
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