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  5. Дверь входная Сити Макс ПП 182/164 mirror Белый софт/Белый софт, с зеркалом, 2 замка, с ночной задвижкой
Дверь входная Сити Макс ПП 182/164 mirror Белый софт/Белый софт, с зеркалом, 2 замка, с ночной задвижкой
Дверь входная Сити Макс ПП 182/164 mirror Белый софт/Белый софт, с зеркалом, 2 замка, с ночной задвижкой
5,0
63 694

Дверь входная Сити Макс ПП 182/164 mirror Белый софт/Белый софт, с зеркалом, 2 замка, с ночной задвижкой

5,0
Этот товар смотрят 16 человек
Дверь входная Сити Макс ПП 182/164 mirror Белый софт/Белый софт, с зеркалом, 2 замка, с ночной задвижкой
Дверь входная Сити Макс ПП 182/164 mirror Белый софт/Белый софт, с зеркалом, 2 замка, с ночной задвижкой
Дверь входная Сити Макс ПП 182/164 mirror Белый софт/Белый софт, с зеркалом, 2 замка, с ночной задвижкой
Дверь входная Сити Макс ПП 182/164 mirror Белый софт/Белый софт, с зеркалом, 2 замка, с ночной задвижкой
Дверь входная Сити Макс ПП 182/164 mirror Белый софт/Белый софт, с зеркалом, 2 замка, с ночной задвижкой
Изображение может немного отличаться от оригинала.
Код товара: 624038
Этот товар смотрят 21 человек

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5,0
2 отзыва

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев
63 694
Этот товар купили 72 раза
Этот товар купили 72 раза
Дверь входная Сити Макс ПП 182/164 mirror Белый софт/Белый софт, с зеркалом, 2 замка, с ночной задвижкой
Направление открывания:
Левое
Левое
Правое
Размер дверного блока (ВхШ), см:
205×88
205×88
205×96
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Информация о доставке:

Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев

О товаре

  • Размер (ВхШ), см:
    205 x 88 Левое
  • Страна:
    Россия
  • Бренд:
    Мастино
  • Цвет снаружи:
    Белый софт
  • Цвет внутри:
    Белый софт
  • Отделка снаружи:
    МДФ
  • Отделка внутри:
    МДФ

Характеристики

  • Артикул:
    Б03-5129
  • Длина, см:
    205
  • Ширина, см:
    88
  • Страна:
    Россия
  • Бренд:
    Мастино
  • Цвет снаружи:
    Белый софт
  • Цвет внутри:
    Белый софт
  • Модель:
    Сити Макс ПП
  • Открывание:
    Левое
  • Открывание (˚):
    180
  • Исполнение:
    Панель-панель
  • Марка стали:
    Новолипецкий металлургический завод, завод Северсталь; РФ
  • Отделка снаружи:
    Белый софт, 182
  • Отделка внутри:
    Белый софт, 164 mirror
  • Окраска:
    Черный муар металлик
  • Толщина полотна/коробки, мм:
    90/115
  • Толщина стали короба, мм:
    1.4
  • Толщина стали полотна (снаружи/внутри), мм:
    1.4
  • Ширина наличника:
    70
  • Эксцентрик:
    есть
  • Тип коробки:
    открытый
  • Уплотнитель:
    3 контура: 2 контура полиуретановых V-образных , 1контур - магнитный
  • Усиление:
    Цельногнутая конструкция полотна и короба, гибы жесткости в коробе и полотне
  • Утепление:
    Пенополистирол+ базальтовая плита
  • Утепление коробки:
    Мин вата
  • Крепление:
    Анкерные болты
  • Петли:
    3 петли
  • Верхний замок:
    Guardian 3201, цилиндровый, KALE 252/R (цилиндровый, 4кл)
  • Нижний замок:
    KALE 257/L (сувальдный, 3кл), Автоматический электронный замок Z7 + врезной замок исполнительный механизм Guardian 3225
  • Класс замка:
    4 класс
  • Класс шумоизоляции:
    1 класс (более 32 дБ)
  • Цилиндр:
    Цилиндровый механизм 55х(шток)
  • Накладка цилиндровая наружная:
    нет
  • Накладка цилиндровая внутренняя:
    нет
  • Накладка сувальдная наружная:
    декоративная накладка черная
  • Накладка сувальдная внутренняя:
    декоративная накладка черная
  • Ручка:
    Fuaro Red Line
  • Ночная задвижка:
    Есть
  • Поворотник для ночной задвижки:
    нет
  • Глазок:
    Да
  • Вертушка цилиндровая:
    Есть
  • Комплектующие:
    Ручка, накладки, задвижка
  • Цвет:
    Белый софт/Белый софт
  • Качество:
    ГОСТ 31173-2016
  • Вес, кг:
    90
  • Стекло:
    Зеркало
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Описание

Особенности
Подходит для установки в квартире (внутри подъезда)

Характеристики

  • Артикул:
    Б03-5129
  • Длина, см:
    205
  • Ширина, см:
    88
  • Страна:
    Россия
  • Бренд:
    Мастино
  • Цвет снаружи:
    Белый софт
  • Цвет внутри:
    Белый софт
  • Модель:
    Сити Макс ПП
  • Открывание:
    Левое
  • Открывание (˚):
    180
  • Исполнение:
    Панель-панель
  • Марка стали:
    Новолипецкий металлургический завод, завод Северсталь; РФ
  • Отделка снаружи:
    Белый софт, 182
  • Отделка внутри:
    Белый софт, 164 mirror
  • Окраска:
    Черный муар металлик
  • Толщина полотна/коробки, мм:
    90/115
  • Толщина стали короба, мм:
    1.4
  • Толщина стали полотна (снаружи/внутри), мм:
    1.4
  • Ширина наличника:
    70
  • Эксцентрик:
    есть
  • Тип коробки:
    открытый
  • Уплотнитель:
    3 контура: 2 контура полиуретановых V-образных , 1контур - магнитный
  • Усиление:
    Цельногнутая конструкция полотна и короба, гибы жесткости в коробе и полотне
  • Утепление:
    Пенополистирол+ базальтовая плита
  • Утепление коробки:
    Мин вата
  • Крепление:
    Анкерные болты
  • Петли:
    3 петли
  • Верхний замок:
    Guardian 3201, цилиндровый, KALE 252/R (цилиндровый, 4кл)
  • Нижний замок:
    KALE 257/L (сувальдный, 3кл), Автоматический электронный замок Z7 + врезной замок исполнительный механизм Guardian 3225
  • Класс замка:
    4 класс
  • Класс шумоизоляции:
    1 класс (более 32 дБ)
  • Цилиндр:
    Цилиндровый механизм 55х(шток)
  • Накладка цилиндровая наружная:
    нет
  • Накладка цилиндровая внутренняя:
    нет
  • Накладка сувальдная наружная:
    декоративная накладка черная
  • Накладка сувальдная внутренняя:
    декоративная накладка черная
  • Ручка:
    Fuaro Red Line
  • Ночная задвижка:
    Есть
  • Поворотник для ночной задвижки:
    нет
  • Глазок:
    Да
  • Вертушка цилиндровая:
    Есть
  • Комплектующие:
    Ручка, накладки, задвижка
  • Цвет:
    Белый софт/Белый софт
  • Качество:
    ГОСТ 31173-2016
  • Вес, кг:
    90
  • Стекло:
    Зеркало
Паспорт. Стальные двери Мастино.pdf Дверь входная Фэмели Эко МП E-136 Задвижка Шоколад букле/Бьянко ларче, 2 замка, с ночной задвижкой (документация) 2 (pdf)

Отзывы и вопросы о товаре

2
5.0 / 5На основе 2 оценок
По умолчанию
  • По умолчанию
  • Сначала полезные
  • Сначала новые
  • Сначала с высокой оценкой
  • Сначала с низкой оценкой
М
М Марина
04 декабря 2024
5
Комментарий
Такой большой выбор. Радует качество, цена. Быстро оформили заказ, с доставкой и установкой. Сайт работает быстро, можно просматривать и сразу заказывать. Отличный вариант под наш дизайн. Надёжный, качественный, красивый вариант. Буду обращаться еще и всем рекомендую.
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А
А Анна
02 декабря 2024
5
Комментарий
Купила дверь из серии "City Prime" для своего дома. Процесс покупки и доставки прошёл гладко, сотрудники компании были внимательны и вежливы. Дверь прибыла в оговорённые сроки, и меня порадовало качество и внешний вид. Прочная, стильная, идеально мне подошла. Очень довольна своей покупкой.
Вам помог этот отзыв?
5.0 / 5 (На основе 2 оценок)
5 звезд
2
4 звезды
0
3 звезды
0
2 звезды
0
1 звезда
0

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