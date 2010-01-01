Двери Полипропилен Monochrome Porta

Представляем вашему вниманию серию дверей Porta, выполненную в монохроме из серых оттенков. Эта коллекция универсальна в использовании для любого интерьера. Жилое или офисное пространство станет уютным и стильным с дверными полотнами Порта.

Характеристики серии Porta

Коллекция выполнена из высококачественного соснового бруса и МДФ. Покрытие на основе полипропилена имитирует эмаль, делая поверхность гладкой и приятной на ощупь. Модели отличаются экологичностью, устойчивостью к повреждениям и не выцветают со временем. Основные характеристики:

Безопасность. Используются только чистые и натуральные материалы, не оказывающие вреда для здоровья. Износостойкость. За счет полипропилена покрытие остается стойким к мелким повреждениям. Светонепропускаемость. Глухая конструкция полотна не дает ненужному свету просочиться в помещение. Влагостойкость. Покрытие выдержит контакт с водой, не вздуется и не потеряет своих свойств. Можно устанавливать в помещения с повышенной влажностью. Качество. Полотно изготавливается из прочных и проверенных временем материалов.

Серые оттенки в квартире

Такие оттенки делают пространство гармоничным, спокойным и умиротворенным. Они расслабляют и снижают уровень стресса. Серый цвет обладает универсальной сочетаемостью практически со всей цветовой палитрой. Выбирая дверь, стоит учесть предназначение и особенности каждой комнаты.

Спальня. В такой цветовой гамме место для сна будет способствовать расслаблению и отдыху. Не стоит выбирать слишком темные модели, если только они не дополняют общий дизайн.

Гостиная. Светлые тона создадут уют и визуально увеличат пространство, а темные сохранят благородство и дорогой стиль интерьера.

Кухня. В обитель готовки и семейных ужинов серый цвет хорошо подойдет как в темных, так и светлых тонах.

Санузел. Серый цвет гармонично вписывается в ванную и туалет, стильно смотрится с плиткой разных фактур и цветов. Сочетание с керамическими и акриловыми изделиями создаст современный дизайн.

Гардероб. Любой оттенок будет уместен, главное чтобы он лаконично вписался в общий стиль.

Детская. Лучше выбирать светло-серые оттенки, чтобы не сделать депрессивную комнату. Дизайн полотна может также добавить изюминку, чтобы интерьер не казался скучным.

Для серых красок очень важно соблюсти правильное освещение. Не обойтись без широких окон или ярких светильников, иначе место может выглядеть мрачно. При выборе дверей стоит учесть все преимущества и сложности серых цветов, чтобы помещение смотрелось гармонично и стильно.

Преимущества монохрома в общем пространстве

Монохромный интерьер создает ощущение спокойного и уравновешенного пространства вокруг. В нем нет ярких и отвлекающих внимание элементов. Общая сочетаемость всех деталей придает легкость и воздушность обустраиваемому интерьеру. Двери в монохромном стиле дополняют дизайн помещения, создавая образ цельной картины.

Цветовое сочетание — создается визуально гармоничный стиль.

Расширение пространства — однообразный цвет создает иллюзию продолжения помещения.

Простота обустройства — не будет возникать затруднений с подбором новых предметов мебели, поскольку все в единой цветовой гамме.

Скрытие недостатков — получается обыграть неудачные решения, планировку и низкие потолки.

Отсутствие визуального шума — входя в помещение, глаза не разбегаются, а наоборот приятно отдыхают.