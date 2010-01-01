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Способы оплаты
По QR-коду через СБП

Система Быстрых Платежей (СБП) — это платёжная система в России, которая позволяет пользователям осуществлять переводы и оплачивать товары и услуги в режиме реального времени с помощью мобильных приложений банков.

Вы можете узнать, подключен ли ваш банк к системе, посетив официальный сайт СБП

Как оплатить заказ на сайте

  • Выберите товары и добавьте их в корзину.
  • Перейдите в раздел Корзина и нажмите Перейти к оформлению
  • Укажите ваши данные. Если вы не авторизованы, авторизуйтесь с помощью номера телефона или почты
  • Выберите способ доставки и укажите адрес
  • Выберите способ оплаты и нажмите «По QR-коду через СБП»
  • Оплатите заказ

Безопасность переводов в системе СБП гарантируется за счёт современных защитных технологий на уровне банков, Банка России и НСПК. Система полностью соответствует актуальным стандартам информационной безопасности.

Если вы возвращаете товар, оплаченный через СБП, деньги также будут возвращены с использованием этой же системы.

Картой онлайн

Оплата картой онлайн — это один из самых удобных способов расчётов. Вы можете совершать покупки в любое время суток, не выходя из дома. Оплата происходит через сервис ЮKassa. ЮKassa — это проверенный сервис, который используется миллионами пользователей по всему миру. Он обеспечивает высокую степень надежности и защиты ваших данных во время онлайн-транзакций. Используя этот сервис, вы можете быть уверены в безопасности своих финансовых операций. Через ЮKassa можно оплатить следующими способами: банковскими картами, SberPay, ЮMoney и СБП.

Оплата онлайн проходит только, если товар есть в наличии на складе

По умолчанию к оплате принимаются карты, выпущенные в России:

  • Visa (в том числе Electron)
  • Masterсard и Maestro
  • Мир
  • JCB

Из зарубежных карт принимаются:

  • АПРА (Абхазия)
  • БЕЛКАРТ (Беларусь)
  • Корти Милли, Express Pay (Таджикистан)
  • Мир
Наличными/картой при получении

Если вы решили оплатить наличными, пожалуйста, подготовьте нужную сумму заранее. Это поможет ускорить процесс получения заказа и сделает его более комфортным для вас. Если вы предпочитаете оплатить картой, наш курьер предоставит вам специальную ссылку или QR-код для онлайн-оплаты через систему СБП. Это позволит вам удобно и безопасно завершить транзакцию прямо на месте.

Рассрочка и кредит

Приобретайте товары в рассрочку через платформу «POS-Credit» в интернет-магазине «169.ru». Всё очень просто: вы получаете товар сейчас, а платите позже, когда у вас будут деньги! Рассрочка оформляется на прямую у банков-партнеров.

Условия:

  • Рассрочка на весь товар до 6 месяцев
  • Лимит на кредит и рассрочку 3 000-3 000 000 ₽
  • Без первоначального взноса
  • Кредит 3-36 месяцев
  • От 18 и до 75 лет

Банки-партнеры: