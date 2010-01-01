Способы оплаты

Система Быстрых Платежей (СБП) — это платёжная система в России, которая позволяет пользователям осуществлять переводы и оплачивать товары и услуги в режиме реального времени с помощью мобильных приложений банков.

Вы можете узнать, подключен ли ваш банк к системе, посетив официальный сайт СБП

Как оплатить заказ на сайте

Выберите товары и добавьте их в корзину.

Перейдите в раздел Корзина и нажмите Перейти к оформлению

и нажмите Укажите ваши данные. Если вы не авторизованы, авторизуйтесь с помощью номера телефона или почты

Выберите способ доставки и укажите адрес

Выберите способ оплаты и нажмите «По QR-коду через СБП»

Оплатите заказ

Безопасность переводов в системе СБП гарантируется за счёт современных защитных технологий на уровне банков, Банка России и НСПК. Система полностью соответствует актуальным стандартам информационной безопасности.

Если вы возвращаете товар, оплаченный через СБП, деньги также будут возвращены с использованием этой же системы.