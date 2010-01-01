Способы оплаты

Оплата картой онлайн — это один из самых удобных способов расчётов. Вы можете совершать покупки в любое время суток, не выходя из дома. Оплата происходит через сервис ЮKassa. ЮKassa — это проверенный сервис, который используется миллионами пользователей по всему миру. Он обеспечивает высокую степень надежности и защиты ваших данных во время онлайн-транзакций. Используя этот сервис, вы можете быть уверены в безопасности своих финансовых операций. Через ЮKassa можно оплатить следующими способами: банковскими картами, SberPay, ЮMoney и СБП.
Оплата онлайн проходит только, если товар есть в наличии на складе
По умолчанию к оплате принимаются карты, выпущенные в России:
- Visa (в том числе Electron)
- Masterсard и Maestro
- Мир
- JCB
Из зарубежных карт принимаются:
- АПРА (Абхазия)
- БЕЛКАРТ (Беларусь)
- Корти Милли, Express Pay (Таджикистан)
- Мир