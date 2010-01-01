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Межкомнатные двери цвета Коньяк

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На странице:
Дверь межкомнатная шпонированная «Статус-14» Орех Ф-11 (Шпон файн-лайн) глухая
Статус-14 Ф-11 (Орех)
 
7 532
Дверь межкомнатная шпонированная «Афина» Орех Ф-11 (Шпон файн-лайн) глухая
Афина Ф-11 (Орех)
 
7 532
Дверь межкомнатная из ПВХ "Скинни-33" Italiano Vero остекление художественное
Скинни-33 Italiano Vero
 
6 972
Дверь межкомнатная шпонированная «Стиль» Орех (Шпон файн-лайн) остекление художественное
Доставим завтра
Стиль Орех
 
9 352
Дверь межкомнатная шпонированная «Азалия» Макоре (Шпон файн-лайн) глухая
Азалия Ф-15-макоре
 
7 392
Дверь межкомнатная шпонированная «Статус-12» Орех Ф-11 (Шпон файн-лайн) глухая
Доставим завтра
Статус-12 Ф-11 (Орех)
 
7 532
Дверь межкомнатная шпонированная «Азалия» Макоре (Шпон файн-лайн) остекление Сатинато белое
Азалия Ф-15-макоре
 
9 072
Дверь межкомнатная из ПВХ "Скинни-32" Italiano Vero глухая
Доставим завтра
Скинни-32 Italiano Vero
 
4 592
Дверь межкомнатная из эко шпона «Неоклассик-32» Original Oak глухая
Доставим завтра
Неоклассик-32 Original Oak
 
7 532
Дверь межкомнатная шпонированная «Статус-15» Орех Ф-11 (Шпон файн-лайн) остекление Сатинато белое
Доставим завтра
Статус-15 Орех
 
9 492
Дверь межкомнатная из эко шпона складная «Порта-21» Anegri Veralinga глухая
Порта-21 Anegri Veralinga
3 920 4 900 ₽ -20%
Ламинированная межкомнатная дверь "Палитра" Итальянский орех остекление белое рифленое
Палитра Л-11 (ИталОрех)
4 172
Дверь межкомнатная шпонированная «Лилия» Орех (Шпон файн-лайн) глухая
Лилия Ф-11 (Орех)
 
7 392
Дверь межкомнатная шпонированная «Эксклюзив» Дуб (Шпон файн-лайн) остекление Бронза
Лучшая цена
Эксклюзив Дуб-ф-01
 
1 786 8 932 ₽ -80%
Дверь межкомнатная шпонированная «Греция» Орех (Шпон файн-лайн) остекление Бронза
Греция Ф-11 (Орех)
 
8 372
Дверь межкомнатная шпонированная «Греция» Дуб (Шпон файн-лайн) глухая
Лучшая цена
Греция Дуб
1 450 7 252 ₽ -80%
Дверь межкомнатная шпонированная «Соната» Макоре (Шпон файн-лайн) глухая
Соната Ф-15-макоре
 
7 252
Дверь межкомнатная шпонированная «Статус-12» Дуб Ф-01 (Шпон файн-лайн) глухая
Лучшая цена
Статус-12 Дуб-ф-01
 
1 506 7 532 ₽ -80%
Дверь межкомнатная шпонированная «Соната» Макоре (Шпон файн-лайн) остекление Бронза
Соната Ф-15-макоре
 
9 212
Дверь межкомнатная из эко шпона «Неоклассик-33» Original Oak остекление White Сrystal
Неоклассик-33 Original Oak
8 232
Дверь межкомнатная шпонированная «Азалия» Орех (Шпон файн-лайн) глухая
Азалия Ф-11 (Орех)
 
7 392
Дверь межкомнатная шпонированная «Лилия» Орех (Шпон файн-лайн) остекление Сатинато белое
Лилия Ф-11 (Орех)
 
9 352
Дверь межкомнатная шпонированная «Статус-15» Дуб Ф-01 (Шпон файн-лайн) остекление Сатинато белое
Статус-15 Дуб
 
9 492
Дверь межкомнатная шпонированная «Соната» Орех (Шпон файн-лайн) глухая
Соната Орех-ф-11
 
7 252
Дверь межкомнатная шпонированная «Азалия» Орех (Шпон файн-лайн) остекление Сатинато белое
Азалия Орех
 
9 072
Дверь межкомнатная шпонированная «Афина» Орех Ф-11 (Шпон файн-лайн) остекление Сатинато белое
Афина Ф-11 (Орех)
 
9 492
Дверь межкомнатная шпонированная «Статус-13» Орех Ф-11 (Шпон файн-лайн) остекление Сатинато белое
Статус-13 Орех-ф-11
 
9 492
Дверь межкомнатная шпонированная «Эксклюзив» Макоре (Шпон файн-лайн) остекление Бронза
Эксклюзив Ф-15-макоре
 
8 932
Дверь межкомнатная шпонированная «Стиль» Орех (Шпон файн-лайн) глухая
Стиль Ф-11 (Орех)
 
7 392
Дверь межкомнатная шпонированная «Греция» Орех (Шпон файн-лайн) глухая
Греция Ф-11 (Орех)
 
7 252
Дверь межкомнатная шпонированная «Эксклюзив» Макоре (Шпон файн-лайн) глухая
Эксклюзив Ф-15-макоре
 
7 252
Дверь межкомнатная шпонированная «Соната» Орех (Шпон файн-лайн) остекление Бронза
Соната Ф-11 (Орех)
 
9 212
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Двери в цвете коньяк выглядят точно как бутылка одноимённого алкогольного напитка - тёплый коричневый цвет, приятные линии и шикарный внешний вид. У нас представлены как глухие модели, так и со вставками декоративного стекла. 

Основной материал, который используется для отделки это МДФ. Цвет коньяк очень любят дизайнеры интерьеров за универсальность, ведь подходит он и для больших, и для маленьких комнат с разным освещением.