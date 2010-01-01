Двери в цвете коньяк выглядят точно как бутылка одноимённого алкогольного напитка - тёплый коричневый цвет, приятные линии и шикарный внешний вид. У нас представлены как глухие модели, так и со вставками декоративного стекла.

Основной материал, который используется для отделки это МДФ. Цвет коньяк очень любят дизайнеры интерьеров за универсальность, ведь подходит он и для больших, и для маленьких комнат с разным освещением.