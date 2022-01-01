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  6. Дверь Ш Статус-15 Ф-01 (Дуб) ПО СТ-Худ. 200*80
Статус-15 Дуб
4,5
9 492

Дверь межкомнатная шпонированная «Статус-15» Дуб Ф-01 (Шпон файн-лайн) остекление Сатинато белое

4,5
Этот товар смотрят 9 человек
Дверь Ш Статус-15 Ф-01 (Дуб) ПО СТ-Худ. 200*80
Изображение может немного отличаться от оригинала.
Арт. 41430
Этот товар смотрят 33 человека

Фотографии покупателей

4,5
3 отзыва

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев
За полотно
9 492
За комплект
Состав комплекта:
Межкомнатные двери 9 492 ₽
Наличник 305 ₽ x 5 шт.
Коробка 599 ₽ x 3 шт.
Изменить
12 814
Комплект состоит из коробки, полотна и наличников с двух сторон.
1 582 х 6 месяцев в рассрочку
Этот товар купили 72 раза
Хочу скидку
Комплектация:
Артикул
Наименование
Артикул / Наименование / Цена
 Цена
Количество
Кол-во
Стоимость
Стоим.
029-0288 Наличник Ш Ф-01 (Дуб) МДФ 2100*70*10
029-0288 ⋅ 305 ₽
 305
1 525
029-0686 Коробка Ш Ф-01 (Дуб) Сосна 2100*70*35 Ч-40 (у,п)
029-0686 ⋅ 599 ₽
 599
1 797
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Дверь межкомнатная шпонированная «Статус-15» Дуб Ф-01 (Шпон файн-лайн) остекление Сатинато белое
Размер полотна, см:
200x80
200x60
200x70
200x80
200x90
Как сделать замеры
Цвет: Дуб
Дверь Ш Статус-15 Ф-01 (Дуб) ПО СТ-Худ. 200*80
Дверь Ш Статус-15 Ф-11 (Орех) ПО СТ-Худ. 200*80

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Установка дверей Вызвать замерщика (Бесплатно)

Информация о доставке:

Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев

О товаре

  • Размер (ВхШ), см:
    200 x 80
  • Толщина, мм:
    39
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Bravo
  • Коллекция:
    Skinny

Характеристики

  • Система открывания:
    Раздвижная, Классическая
  • Конструкция двери:
    Филенчатая
  • Цвет:
    Дуб
  • Общий цвет:
    Бежевый
  • Стекло:
    Сатинат белый
  • Вес, кг:
    20
  • Кромка:
    Изготовлена по бескромочной технологии
  • Уровень шумоизоляции:
    Средний ( 26-31 дБ)
  • Объём, м. куб.:
    0.073
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Возможные типы открывания:

Распашная
Распашная двустворчатая
Рото дверь
Дверь-купе

Вам могут понадобиться

Ручки раздельные
Накладки
Замки для межкомнатных дверей
Петли
Ручки-защелки
Для дверей-купе
Упоры торцевые

Описание

Межкомнатная дверь серии Skinny с отделкой шпоном файн-лайн
Отделка
файн-лайн шпон, двухкомпонентный полиуретановый лак
Материал
брус хвойных пород, МДФ, сотовый наполнитель

Характеристики

  • Система открывания:
    Раздвижная, Классическая
  • Конструкция двери:
    Филенчатая
  • Цвет:
    Дуб
  • Общий цвет:
    Бежевый
  • Стекло:
    Сатинат белый
  • Вес, кг:
    20
  • Кромка:
    Изготовлена по бескромочной технологии
  • Уровень шумоизоляции:
    Средний ( 26-31 дБ)
  • Объём, м. куб.:
    0.073

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Отзывы и вопросы о товаре

11
4.5 / 5 На основе 3 оценок
Сначала полезные
  • Сначала полезные
  • Сначала новые
  • Сначала с высокой оценкой
  • Сначала с низкой оценкой
Л
01 января 2022
5
Достоинства
Топ за свои деньги
Недостатки
Нет
Комментарий
Красивые двери хорошего качества. Аккуратно выполненные, но не очень дорогие, шпонированные. Обратились в компанию "Мебель 169". хороший ассортимент моделей и цветовой гаммы полотна. Двери аккуратно и качественно сделаны, красивые и современные. Меня все устраивает, рекомендую
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Ю
13 сентября 2021
4
Достоинства
Цена качество
Недостатки
Нет
Комментарий
Красивые двери. Отличное качество, по отличной цене. Нашла данную компанию, заказала. Получила вовремя. Наличники у дверей телескопические, что очень удобно, пользуюсь дверьми уже 1,5 года, и качество их меня полностью устраивает, нигде ничего не поцарапалось, поверхность очень прочная. Рекомендую к покупке
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Л
15 августа 2021
4
Достоинства
Топ за свои деньги
Недостатки
Нет
Комментарий
Красивые двери хорошего качества. Аккуратно выполненные, но не очень дорогие, шпонированные. Обратились в компанию "Мебель 169". хороший ассортимент моделей и цветовой гаммы полотна. Двери аккуратно и качественно сделаны, красивые и современные. Меня все устраивает, рекомендую
Вам помог этот отзыв?
4.5 / 5 (На основе 11 оценок)
5 звезд
1
4 звезды
2
3 звезды
0
2 звезды
0
1 звезда
0

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