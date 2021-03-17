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  5. Дверь М 7 Без отделки ПГ 200*80
М7 Под покраску
4,9
6 972

Дверь межкомнатная из Массива сосны без отделки «М7» глухая

4,9
Этот товар смотрят 12 человек
Дверь М 7 Без отделки ПГ 200*80
Доставим завтра
Изображение может немного отличаться от оригинала.
Арт. 32976
Этот товар смотрят 24 человека

Фотографии покупателей

4,9
3 отзыва

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев
За полотно
6 972
За комплект
Состав комплекта:
Межкомнатные двери 6 972 ₽
Коробка 560 ₽ x 3 шт.
Наличник 294 ₽ x 5 шт.
Изменить
10 122
Комплект состоит из коробки, полотна и наличников с двух сторон.
1 162 х 6 месяцев в рассрочку
Доставим завтра
Этот товар купили 312 раз
Хочу скидку
Комплектация:
Артикул
Наименование
Артикул / Наименование / Цена
 Цена
Количество
Кол-во
Стоимость
Стоим.
025-0327 Коробка "Т" Без отделки ЛВЛ/М 2070*70*32 (у,п)
025-0327 ⋅ 560 ₽
 560
1 680
025-0329 Наличник "Т" Без отделки М Тип-0 2150*70*12 (20*3)
025-0329 ⋅ 294 ₽
 294
1 470
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Дверь межкомнатная из Массива сосны без отделки «М7» глухая
Размер полотна, см:
200x80
200x60в наличии
200x70в наличии
200x80в наличии
200x90
Как сделать замеры
Цвет: Под покраску
Дверь М 7 Т-04 (Медовый) ПГ 200*80 Дверь М 7 Т-05 (Светлый Лак) ПГ 200*80
Дверь М 7 Без отделки ПГ 200*80

Закажите услугу:

Установка дверей Вызвать замерщика (Бесплатно)

Информация о доставке:

Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев

О товаре

  • Размер (ВхШ), см:
    200 x 80
  • Толщина, мм:
    40
  • Страна происхождения:
    Беларусь
  • Бренд:
    Bravo
  • Коллекция:
    Без отделки

Характеристики

  • Система открывания:
    Классическая, Раздвижная
  • Конструкция двери:
    Царговая
  • Цвет:
    Под покраску
  • Общий цвет:
    Бежевый
  • Вес, кг:
    21.1
  • Кромка:
    Изготовлена по бескромочной технологии
  • Уровень шумоизоляции:
    Высокий ( от 32 дБ)
  • Объём, м. куб.:
    0.064
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Возможные типы открывания:

Распашная
Распашная двустворчатая
Рото дверь
Дверь-купе

Вам могут понадобиться

Ручки раздельные
Накладки
Замки для межкомнатных дверей
Петли
Ручки-защелки
Для дверей-купе
Упоры торцевые

Описание

Межкомнатная дверь из отборного клееного массива сосны - отличное решение для вашей дачи или загородного дома
Отделка
под окраску
Материал
100% массив сосны

Характеристики

  • Система открывания:
    Классическая, Раздвижная
  • Конструкция двери:
    Царговая
  • Цвет:
    Под покраску
  • Общий цвет:
    Бежевый
  • Вес, кг:
    21.1
  • Кромка:
    Изготовлена по бескромочной технологии
  • Уровень шумоизоляции:
    Высокий ( от 32 дБ)
  • Объём, м. куб.:
    0.064

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Отзывы и вопросы о товаре

13
4.9 / 5 На основе 3 оценок
Сначала полезные
  • Сначала полезные
  • Сначала новые
  • Сначала с высокой оценкой
  • Сначала с низкой оценкой
Д
17 марта 2021
5
Комментарий
Двери устанавливал сам, встали в дверную коробку хорошо. Полотно качественное. Я доволен.
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В
23 октября 2020
5
Комментарий
Двери пришли, а установили их спустя месяц. Очень переживала что цвет не будет таким как на сайте) но оказалось зря переживала. Цвет светлый соответсвует тому, что на рекламных картинках. Текстура у материала очень приятная, слегка шершавая на ощупь. Прочная, качество отлично
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Н
21 сентября 2020
5
Комментарий
Двери отличные. привезли в сроки которые оговаривали, нам очень понравилось, сложность была подобрать одну дверь к входной, но подобрали. Двери установили довольно быстро и хорошо.
Вам помог этот отзыв?
4.9 / 5 (На основе 13 оценок)
5 звезд
3
4 звезды
0
3 звезды
0
2 звезды
0
1 звезда
0

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