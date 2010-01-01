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  5. Дверь М 5 Без отделки ПО СТ-"Кристалл" 200*80
М5 Под покраску
0,0
10 472

Дверь межкомнатная из Массива сосны без отделки «М5» сатинато бронзовое художественное

Этот товар смотрят 7 человек
Дверь М 5 Без отделки ПО СТ-"Кристалл" 200*80
Изображение может немного отличаться от оригинала.
Арт. 46775
Этот товар смотрят 33 человека

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С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев
За полотно
10 472
За комплект
Состав комплекта:
Межкомнатные двери 10 472 ₽
Коробка 560 ₽ x 3 шт.
Наличник 294 ₽ x 5 шт.
Изменить
13 622
Комплект состоит из коробки, полотна и наличников с двух сторон.
1 746 х 6 месяцев в рассрочку
Этот товар купили 24 раза
Хочу скидку
Комплектация:
Артикул
Наименование
Артикул / Наименование / Цена
 Цена
Количество
Кол-во
Стоимость
Стоим.
025-0327 Коробка "Т" Без отделки ЛВЛ/М 2070*70*32 (у,п)
025-0327 ⋅ 560 ₽
 560
1 680
025-0329 Наличник "Т" Без отделки М Тип-0 2150*70*12 (20*3)
025-0329 ⋅ 294 ₽
 294
1 470
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Дверь межкомнатная из Массива сосны без отделки «М5» сатинато бронзовое художественное
Размер полотна, см:
200x80
200x60
200x70
200x80
200x90
Как сделать замеры
Цвет: Под покраску
Дверь М 5 Т-04 (Медовый) ПО СТ-"Кристалл" 200*80 Дверь М 5 Т-05 (Светлый Лак) ПО СТ-"Кристалл" 200*80
Дверь М 5 Без отделки ПО СТ-"Кристалл" 200*80

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Установка дверей Вызвать замерщика (Бесплатно)

Информация о доставке:

Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев

О товаре

  • Размер (ВхШ), см:
    200 x 80
  • Толщина, мм:
    40
  • Страна происхождения:
    Беларусь
  • Бренд:
    Bravo
  • Коллекция:
    Без отделки

Характеристики

  • Система открывания:
    Раздвижная, Классическая
  • Конструкция двери:
    Царговая
  • Цвет:
    Под покраску
  • Общий цвет:
    Бежевый
  • Стекло:
    Сатинат бронза художественный
  • Вес, кг:
    24.7
  • Кромка:
    Изготовлена по бескромочной технологии
  • Уровень шумоизоляции:
    Высокий ( от 32 дБ)
  • Объём, м. куб.:
    0.064
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Возможные типы открывания:

Распашная
Распашная двустворчатая
Рото дверь
Дверь-купе

Вам могут понадобиться

Ручки раздельные
Накладки
Замки для межкомнатных дверей
Петли
Ручки-защелки
Для дверей-купе
Упоры торцевые

Описание

Дверь поставляется без отделки, что дает широкий простор для творчества. Вы можете самостоятельно окрасить или тонировать дверь, нанести любой художественный рисунок
Отделка
под окраску
Материал
100% массив сосны

Характеристики

  • Система открывания:
    Раздвижная, Классическая
  • Конструкция двери:
    Царговая
  • Цвет:
    Под покраску
  • Общий цвет:
    Бежевый
  • Стекло:
    Сатинат бронза художественный
  • Вес, кг:
    24.7
  • Кромка:
    Изготовлена по бескромочной технологии
  • Уровень шумоизоляции:
    Высокий ( от 32 дБ)
  • Объём, м. куб.:
    0.064

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