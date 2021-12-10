Каталог
Войти
Сравнение
Избранное
Корзина
  1. Главная
  2. Межкомнатные двери
  3. Массив
  4. Без отделки
  5. Дверь М 7 Без отделки ПО СТ-Сатинато 200*80
М7 Под покраску
4,7
8 232

Дверь межкомнатная из Массива сосны без отделки «М7» остекление Сатинато белое

4,7
Этот товар смотрят 32 человека
Дверь М 7 Без отделки ПО СТ-Сатинато 200*80
Изображение может немного отличаться от оригинала.
Арт. 32979
Этот товар смотрят 13 человек

Фотографии покупателей

4,7
3 отзыва

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев
За полотно
8 232
За комплект
Состав комплекта:
Межкомнатные двери 8 232 ₽
Коробка 560 ₽ x 3 шт.
Наличник 294 ₽ x 5 шт.
Изменить
11 382
Комплект состоит из коробки, полотна и наличников с двух сторон.
1 372 х 6 месяцев в рассрочку
Этот товар купили 132 раза
Хочу скидку
Комплектация:
Артикул
Наименование
Артикул / Наименование / Цена
 Цена
Количество
Кол-во
Стоимость
Стоим.
025-0327 Коробка "Т" Без отделки ЛВЛ/М 2070*70*32 (у,п)
025-0327 ⋅ 560 ₽
 560
1 680
025-0329 Наличник "Т" Без отделки М Тип-0 2150*70*12 (20*3)
025-0329 ⋅ 294 ₽
 294
1 470
Показать ещё
Дверь межкомнатная из Массива сосны без отделки «М7» остекление Сатинато белое
Размер полотна, см:
200x80
200x60
200x70
200x80
200x90
Как сделать замеры
Цвет: Под покраску
Дверь М 7 Т-04 (Медовый) ПО СТ-Сатинато 200*80 Дверь М 7 Т-05 (Светлый Лак) ПО СТ-Сатинато 200*80
Дверь М 7 Без отделки ПО СТ-Сатинато 200*80

Закажите услугу:

Установка дверей Вызвать замерщика (Бесплатно)

Информация о доставке:

Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев

О товаре

  • Размер (ВхШ), см:
    200 x 80
  • Толщина, мм:
    40
  • Страна происхождения:
    Беларусь
  • Бренд:
    Bravo
  • Коллекция:
    Без отделки

Характеристики

  • Система открывания:
    Классическая, Раздвижная
  • Конструкция двери:
    Царговая
  • Цвет:
    Под покраску
  • Общий цвет:
    Бежевый
  • Стекло:
    Сатинат белый
  • Вес, кг:
    22
  • Кромка:
    Изготовлена по бескромочной технологии
  • Уровень шумоизоляции:
    Высокий ( от 32 дБ)
  • Объём, м. куб.:
    0.06
Развернуть Свернуть

Возможные типы открывания:

Распашная
Распашная двустворчатая
Рото дверь
Дверь-купе

Вам могут понадобиться

Ручки раздельные
Накладки
Замки для межкомнатных дверей
Петли
Ручки-защелки
Для дверей-купе
Упоры торцевые

Описание

Дверь поставляется без отделки, что дает широкий простор для творчества. Вы можете самостоятельно окрасить или тонировать дверь, нанести любой художественный рисунок
Отделка
под окраску
Материал
100% массив сосны

Характеристики

  • Система открывания:
    Классическая, Раздвижная
  • Конструкция двери:
    Царговая
  • Цвет:
    Под покраску
  • Общий цвет:
    Бежевый
  • Стекло:
    Сатинат белый
  • Вес, кг:
    22
  • Кромка:
    Изготовлена по бескромочной технологии
  • Уровень шумоизоляции:
    Высокий ( от 32 дБ)
  • Объём, м. куб.:
    0.06

Популярные подборки

Межкомнатные двери ПВХ Межкомнатные двери Итальянский орех ламинированные Двери Браво Венге Белые межкомнатные двери с английской решеткой Межкомнатные двери из массива без отделки Межкомнатные двери цвета Светлый лен Межкомнатные двери в детскую Высокие межкомнатные двери Межкомнатные двери в Теплом стане Межкомнатные двери цвета Дуб серена белый кристалл

Отзывы и вопросы о товаре

27
4.7 / 5 На основе 3 оценок
Сначала полезные
  • Сначала полезные
  • Сначала новые
  • Сначала с высокой оценкой
  • Сначала с низкой оценкой
К
10 декабря 2021
5
Комментарий
Добрый день, уже месяца так три используем с семьёй данные межкомнатные двери. Ничего за это время не поломалось, все я думаю будет долго ещё в хорошем состоянии, довольна своей покупкой. Так как двери мы купили ещё и по скидке. Спасибо огромное данному магазину, будем советовать вас знакомым!!!
Вам помог этот отзыв?
С
09 ноября 2021
5
Комментарий
Здравствуйте, данная модель приглянулась мне за счёт своего изумительного внешнего вида. Для меня как для женщины было очень важно, чтобы все элементу в интерьере сочетались, поэтому я долго выбирала дизайн, хорошо что здесь есть что посмотреть. Определилась с вариантом и выбрала данную модель, цена на неё достаточно приемлемая по сравнению с другими магазинами, не могу нарадоваться своей покупке.
Вам помог этот отзыв?
П
23 июня 2021
4
Комментарий
Спасибо большое вашему магазину за данные межкомнатные двери, мне очень нравится то, как они выглядят в сочетании с мебелью, они просто отличносэ смотрятся в целом. Даже не ожидал, что найду двери по такой приятной цене и нормального качества, но в этом магазине были двери на любой вкус и кошелёк, так что советую
Вам помог этот отзыв?
4.7 / 5 (На основе 27 оценок)
5 звезд
2
4 звезды
1
3 звезды
0
2 звезды
0
1 звезда
0

Другие предложения из раздела "Без отделки"

Дверь межкомнатная из Массива сосны без отделки «М5» глухая
Доставим завтра
М5 Под покраску
 
7 672
Дверь межкомнатная из Массива сосны без отделки «М5» сатинато бронзовое художественное
М5 Под покраску
10 472
Дверь межкомнатная из Массива сосны без отделки «М7» глухая
Доставим завтра
М7 Под покраску
 
6 972
Дверь межкомнатная из Массива сосны без отделки «Классико-13» остекление Сатинато белое художественное
Классико-13 Под покраску
 
9 212
Дверь межкомнатная из Массива сосны без отделки «Классико-12» глухая
Классико-12 Под покраску
 
8 750
Дверь межкомнатная из Массива сосны без отделки «Порта-22» остекление Сатинато белое
Доставим завтра
Порта-22 Под покраску
 
6 132
Дверь межкомнатная из Массива сосны без отделки «Порта-21» глухая
Доставим завтра
Порта-21 Под покраску
 
6 132
Дверь межкомнатная из Массива сосны без отделки «Порта-23» остекление Сатинато белое
Доставим завтра
Порта-23 Под покраску
 
6 132

Межкомнатные двери бежевого цвета

Дверь межкомнатная шпонированная «Рондо» Беленый дуб (Шпон файн-лайн) остекление Сатинато белое, витраж
Рондо Ф-22 (БелДуб)
 
9 632
Дверь межкомнатная из эко шпона «Неоклассик-33» Nordic Oak остекление White Сrystal
Неоклассик-33 Nordic Oak
8 232
Дверь межкомнатная шпонированная «Греция» Дуб (Шпон файн-лайн) глухая
Лучшая цена
Греция Дуб
1 450 7 252 ₽ -80%
Ламинированная межкомнатная дверь "2С" Беленый дуб остекление белое матовое
Доставим завтра
2С Л-21 (БелДуб)
 
3 472
Ламинированная межкомнатная дверь "2Г" Беленый дуб глухая
Доставим завтра
2Г Л-21 (БелДуб)
 
2 884
Дверь межкомнатная из Массива сосны без отделки «М7» глухая
Доставим завтра
М7 Под покраску
 
6 972
Дверь межкомнатная шпонированная «Статус-12» Дуб Ф-01 (Шпон файн-лайн) глухая
Лучшая цена
Статус-12 Дуб-ф-01
 
1 506 7 532 ₽ -80%
Дверь межкомнатная из Массива сосны без отделки «М5» глухая
Доставим завтра
М5 Под покраску
 
7 672
Дверь межкомнатная "Future-701" глухая Дуб Винчестер Светлый, кромка-ABS
Future-701 кромка ABS Дуб Винчестер светлый
12 180
Дверь межкомнатная шпонированная «Эксклюзив» Дуб (Шпон файн-лайн) остекление Бронза
Лучшая цена
Эксклюзив Дуб-ф-01
 
1 786 8 932 ₽ -80%
Дверь межкомнатная «Прима-3» Alaska остекление White Сrystal
Прима-3 Alaska
 
6 138 7 672 ₽ -20%
Дверь межкомнатная «Браво-29» Alaska остекление Magic Fog
Доставим завтра
Браво-29 Alaska
 
5 572
Установим с гарантией входные и межкомнатные двери
Специалисты установят двери качественно и в срок
Нажимая кнопку «Отправить» вы соглашаетесь с условиями обработки персональных данных.
Развернуть Свернуть