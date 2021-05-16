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  5. Дверь М 7 Т-05 (Светлый Лак) ПО СТ-Сатинато 200*80
М7 Т-05 (Светлый Лак)
4,5
9 912

Дверь межкомнатная из Массива сосны "М7" Светлый лак остекление Сатинато белое

4,5
Этот товар смотрят 33 человека
Дверь М 7 Т-05 (Светлый Лак) ПО СТ-Сатинато 200*80
Изображение может немного отличаться от оригинала.
Арт. 32963
Этот товар смотрят 18 человек

Фотографии покупателей

4,5
3 отзыва

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев
За полотно
9 912
За комплект
Состав комплекта:
Межкомнатные двери 9 912 ₽
Коробка 742 ₽ x 3 шт.
Наличник 448 ₽ x 5 шт.
Изменить
14 378
Комплект состоит из коробки, полотна и наличников с двух сторон.
1 652 х 6 месяцев в рассрочку
Этот товар купили 60 раз
Хочу скидку
Комплектация:
Артикул
Наименование
Артикул / Наименование / Цена
 Цена
Количество
Кол-во
Стоимость
Стоим.
025-0080 Коробка М Т-05 (Светлый Лак) 2060*70*40
025-0080 ⋅ 742 ₽
 742
2 226
025-0081 Наличник М Т-05 (Светлый Лак) 2150*70*13
025-0081 ⋅ 448 ₽
 448
2 240
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Дверь межкомнатная из Массива сосны "М7" Светлый лак остекление Сатинато белое
Размер полотна, см:
200x80
200x60в наличии
200x70в наличии
200x80
200x90в наличии
Как сделать замеры
Цвет: Т-05 (Светлый Лак)
Дверь М 7 Т-04 (Медовый) ПО СТ-Сатинато 200*80
Дверь М 7 Т-05 (Светлый Лак) ПО СТ-Сатинато 200*80
Дверь М 7 Без отделки ПО СТ-Сатинато 200*80

Закажите услугу:

Установка дверей Вызвать замерщика (Бесплатно)

Информация о доставке:

Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев

О товаре

  • Размер (ВхШ), см:
    200 x 80
  • Толщина, мм:
    40
  • Страна происхождения:
    Беларусь
  • Бренд:
    Bravo
  • Коллекция:
    Классика

Характеристики

  • Система открывания:
    Классическая, Раздвижная
  • Конструкция двери:
    Царговая
  • Цвет:
    Т-05 (Светлый Лак)
  • Общий цвет:
    Коричневый
  • Стекло:
    Сатинат белый
  • Вес, кг:
    22
  • Кромка:
    Изготовлена по бескромочной технологии
  • Уровень шумоизоляции:
    Высокий ( от 32 дБ)
  • Объём, м. куб.:
    0.08
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Возможные типы открывания:

Распашная
Распашная двустворчатая
Рото дверь
Дверь-купе

Вам могут понадобиться

Ручки раздельные
Накладки
Замки для межкомнатных дверей
Петли
Ручки-защелки
Для дверей-купе
Упоры торцевые

Описание

Дверь поставляется без отделки, что дает широкий простор для творчества. Вы можете самостоятельно окрасить или тонировать дверь, нанести любой художественный рисунок
Отделка
двухкомпонентный полиуретановый лак
Материал
100% массив сосны

Характеристики

  • Система открывания:
    Классическая, Раздвижная
  • Конструкция двери:
    Царговая
  • Цвет:
    Т-05 (Светлый Лак)
  • Общий цвет:
    Коричневый
  • Стекло:
    Сатинат белый
  • Вес, кг:
    22
  • Кромка:
    Изготовлена по бескромочной технологии
  • Уровень шумоизоляции:
    Высокий ( от 32 дБ)
  • Объём, м. куб.:
    0.08

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Отзывы и вопросы о товаре

12
4.5 / 5 На основе 3 оценок
Сначала полезные
  • Сначала полезные
  • Сначала новые
  • Сначала с высокой оценкой
  • Сначала с низкой оценкой
Л
16 мая 2021
5
Комментарий
Менеджер ответила на все интересующие нас вопросы, дала подсказки по фурнитуре. В итоге заключили договор и сделали заказ всего на 7 дверей хард Флекс. Что касается сроков выполнения заказа, всё было выполнено так, как и оговаривалось. Предварительные замеры и установку - всё заказывали в этой же компании. Двери привезли в срок, устанавливали нам их 2,5 дня. Хочу отметить насколько аккуратно и профессионально работали установщики! В итоге мы стали счастливыми обладателями прекрасных дверей и очень довольны результатом! Все гости обращают внимание на двери и делают комплименты :) А мы со своей стороны хотим сказать большое спасибо за качество и грамотную, слаженную работу всего коллектива!
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В
24 апреля 2021
5
Комментарий
В сентября подошли к окончанию ремонта, и необходимо было завершить и связать все в единый цвет и придать яркость интерьеру. У остальных производителей двери сильно унылые, яркие двери только у итальянских производителей, но их цена может быть до десяти раз больше. На предыдущей квартире были двери со шпоном красного дерева от этой компании, уже 5 лет прошло, без изменений, только в ванной комнате и туалете в меньшей степени требовалась покраска лаком. Поставка новых дверей составила 2 месяца, эти двери хард Флекс. В эксплуатации с ноября, без изменений, в ванной и туалете водяной теплый пол и вентиляция, плюс держим приоткрытой дверь в ванной, так что выглядят как были. Закрывание и открывание отличное, уплотнение стабильное. Ручки тоже без изменений и отличные. Большое разнообразие у этой модели декоративных элементов, также установленный портал не дает пыли садиться на дверь.
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С
06 февраля 2021
5
Достоинства
Качество, цена
Недостатки
Нет
Комментарий
Недавно купил двери хард Флекс в магазине «Мебель 169», остался очень довольным качеством дверей. Приобретал для своей новой квартиры, очень стильные, прекрасный дизайн. Доставка быстрая и аккуратная!
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4.5 / 5 (На основе 12 оценок)
5 звезд
3
4 звезды
0
3 звезды
0
2 звезды
0
1 звезда
0

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