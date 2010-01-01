Описание

Отделка

двухкомпонентный полиуретановый лак

Материал

100% массив сосны

Дверь поставляется без отделки, что дает широкий простор для творчества. Вы можете самостоятельно окрасить или тонировать дверь, нанести любой художественный рисунок