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  5. Дверь М 7 Т-05 (Светлый Лак) ПО СТ-Сатинато 200*90
М7 Т-05 (Светлый Лак)
0,0
10 332

Дверь межкомнатная из Массива сосны "М7" Светлый лак остекление Сатинато белое

Этот товар смотрят 7 человек
Дверь М 7 Т-05 (Светлый Лак) ПО СТ-Сатинато 200*90
Доставим завтра
Изображение может немного отличаться от оригинала.
Арт. 32964
Этот товар смотрят 10 человек

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С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев
За полотно
10 332
За комплект
Состав комплекта:
Межкомнатные двери 10 332 ₽
Коробка 742 ₽ x 3 шт.
Наличник 448 ₽ x 5 шт.
Изменить
14 798
Комплект состоит из коробки, полотна и наличников с двух сторон.
1 722 х 6 месяцев в рассрочку
Доставим завтра
Хочу скидку
Комплектация:
Артикул
Наименование
Артикул / Наименование / Цена
 Цена
Количество
Кол-во
Стоимость
Стоим.
025-0080 Коробка М Т-05 (Светлый Лак) 2060*70*40
025-0080 ⋅ 742 ₽
 742
2 226
025-0081 Наличник М Т-05 (Светлый Лак) 2150*70*13
025-0081 ⋅ 448 ₽
 448
2 240
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Дверь межкомнатная из Массива сосны "М7" Светлый лак остекление Сатинато белое
Размер полотна, см:
200x90
200x60в наличии
200x70в наличии
200x80
200x90в наличии
Как сделать замеры
Цвет: Т-05 (Светлый Лак)
Дверь М 7 Т-05 (Светлый Лак) ПО СТ-Сатинато 200*90
Дверь М 7 Т-04 (Медовый) ПО СТ-Сатинато 200*90 Дверь М 7 Без отделки ПО СТ-Сатинато 200*90

Закажите услугу:

Установка дверей Вызвать замерщика (Бесплатно)

Информация о доставке:

Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев

О товаре

  • Размер (ВхШ), см:
    200 x 90
  • Толщина, мм:
    40
  • Страна происхождения:
    Беларусь
  • Бренд:
    Bravo
  • Коллекция:
    Классика

Характеристики

  • Система открывания:
    Раздвижная, Классическая
  • Конструкция двери:
    Царговая
  • Цвет:
    Т-05 (Светлый Лак)
  • Общий цвет:
    Коричневый
  • Стекло:
    Сатинат белый
  • Вес, кг:
    23.5
  • Кромка:
    Изготовлена по бескромочной технологии
  • Уровень шумоизоляции:
    Высокий ( от 32 дБ)
  • Объём, м. куб.:
    0.089
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Возможные типы открывания:

Распашная
Распашная двустворчатая
Рото дверь
Дверь-купе

Вам могут понадобиться

Ручки раздельные
Накладки
Замки для межкомнатных дверей
Петли
Ручки-защелки
Для дверей-купе
Упоры торцевые

Описание

Дверь поставляется без отделки, что дает широкий простор для творчества. Вы можете самостоятельно окрасить или тонировать дверь, нанести любой художественный рисунок
Отделка
двухкомпонентный полиуретановый лак
Материал
100% массив сосны

Характеристики

  • Система открывания:
    Раздвижная, Классическая
  • Конструкция двери:
    Царговая
  • Цвет:
    Т-05 (Светлый Лак)
  • Общий цвет:
    Коричневый
  • Стекло:
    Сатинат белый
  • Вес, кг:
    23.5
  • Кромка:
    Изготовлена по бескромочной технологии
  • Уровень шумоизоляции:
    Высокий ( от 32 дБ)
  • Объём, м. куб.:
    0.089

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Отзывы и вопросы о товаре

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