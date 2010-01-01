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М7 Т-04 (Медовый)
0,0
8 652

Дверь межкомнатная из Массива сосны «М7» Т-04 (Медовый) глухая

Этот товар смотрят 17 человек
Дверь М 7 Т-04 (Медовый) ПГ 200*80
Доставим завтра
Изображение может немного отличаться от оригинала.
Арт. 290177
Этот товар смотрят 26 человек

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С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев
За полотно
8 652
За комплект
Состав комплекта:
Межкомнатные двери 8 652 ₽
Коробка 742 ₽ x 3 шт.
Наличник 448 ₽ x 5 шт.
Изменить
13 118
Комплект состоит из коробки, полотна и наличников с двух сторон.
1 442 х 6 месяцев в рассрочку
Доставим завтра
Этот товар купили 180 раз
Хочу скидку
Комплектация:
Артикул
Наименование
Артикул / Наименование / Цена
 Цена
Количество
Кол-во
Стоимость
Стоим.
025-0346 Коробка М Т-04 (Медовый) 2060*70*40
025-0346 ⋅ 742 ₽
 742
2 226
025-0347 Наличник М Т-04 (Медовый) 2150*70*13
025-0347 ⋅ 448 ₽
 448
2 240
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Дверь межкомнатная из Массива сосны «М7» Т-04 (Медовый) глухая
Размер полотна, см:
200x80
200x60в наличии
200x70в наличии
200x80в наличии
200x90
Как сделать замеры
Цвет: Т-04 (Медовый)
Дверь М 7 Т-04 (Медовый) ПГ 200*80
Дверь М 7 Т-05 (Светлый Лак) ПГ 200*80 Дверь М 7 Без отделки ПГ 200*80

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Установка дверей Вызвать замерщика (Бесплатно)

Информация о доставке:

Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев

О товаре

  • Размер (ВхШ), см:
    200 x 80
  • Толщина, мм:
    40
  • Страна происхождения:
    Беларусь
  • Бренд:
    Bravo
  • Коллекция:
    Классика

Характеристики

  • Артикул:
    165-0252
  • Высота, см:
    200
  • Ширина, см:
    80
  • Толщина, мм:
    40
  • Страна происхождения:
    Беларусь
  • Бренд:
    Bravo
  • Коллекция:
    Классика
  • Стиль:
    Классика
  • Тип двери:
    Глухая
  • Система открывания:
    Классическая, Раздвижная
  • Конструкция двери:
    Царговая
  • Цвет:
    Т-04 (Медовый)
  • Общий цвет:
    Коричневый
  • Вес, кг:
    23.5
  • Кромка:
    Изготовлена по бескромочной технологии
  • Уровень шумоизоляции:
    Высокий ( от 32 дБ)
  • Объём, м. куб.:
    0.079
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Возможные типы открывания:

Распашная
Распашная двустворчатая
Рото дверь
Дверь-купе

Вам могут понадобиться

Ручки раздельные
Накладки
Замки для межкомнатных дверей
Петли
Ручки-защелки
Для дверей-купе
Упоры торцевые

Описание

Отделка
Двухкомпонентный полиуретановый лак.
Материал
100% массив сосны.

Характеристики

  • Артикул:
    165-0252
  • Высота, см:
    200
  • Ширина, см:
    80
  • Толщина, мм:
    40
  • Страна происхождения:
    Беларусь
  • Бренд:
    Bravo
  • Коллекция:
    Классика
  • Стиль:
    Классика
  • Тип двери:
    Глухая
  • Система открывания:
    Классическая, Раздвижная
  • Конструкция двери:
    Царговая
  • Цвет:
    Т-04 (Медовый)
  • Общий цвет:
    Коричневый
  • Вес, кг:
    23.5
  • Кромка:
    Изготовлена по бескромочной технологии
  • Уровень шумоизоляции:
    Высокий ( от 32 дБ)
  • Объём, м. куб.:
    0.079

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Отзывы и вопросы о товаре

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