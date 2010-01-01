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Дверь межкомнатная М7 Массив Т-04 (Медовый) Глухая Царговая
0,0
9 632

Дверь межкомнатная М7 Массив Т-04 (Медовый) Глухая Царговая 200x90

Этот товар смотрят 6 человек
Дверь М 7 Т-04 (Медовый) ПГ 200*90
Изображение может немного отличаться от оригинала.
Арт. 290178
Этот товар смотрят 23 человека

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С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев
За полотно
9 632
За комплект
Состав комплекта:
Межкомнатные двери 9 632 ₽
Коробка 770 ₽ x 3 шт.
Наличник 462 ₽ x 5 шт.
Изменить
14 252
Комплект состоит из коробки, полотна и наличников с двух сторон.
1 606 х 6 месяцев в рассрочку
Хочу скидку
Комплектация:
Артикул
Наименование
Артикул / Наименование / Цена
 Цена
Количество
Кол-во
Стоимость
Стоим.
025-0346 Коробка М Т-04 (Медовый) 2060*70*40
025-0346 ⋅ 770 ₽
 770
2 310
025-0347 Наличник М Т-04 (Медовый) 2150*70*13
025-0347 ⋅ 462 ₽
 462
2 310
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Дверь межкомнатная М7 Массив Т-04 (Медовый) Глухая Царговая 200x90
Размер полотна, см:
200x90
200x60в наличии
200x70в наличии
200x80в наличии
200x90
Как сделать замеры
Цвет: Т-04 (Медовый)
Дверь М 7 Т-05 (Светлый Лак) ПГ 200*90
Дверь М 7 Т-04 (Медовый) ПГ 200*90
Дверь М 7 Без отделки ПГ 200*90

Закажите услугу:

Установка дверей Вызвать замерщика (Бесплатно)

Информация о доставке:

Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев

О товаре

  • Размер (ВхШ), см:
    200 x 90
  • Толщина, мм:
    40
  • Страна происхождения:
    Беларусь
  • Бренд:
    Bravo
  • Коллекция:
    Классика

Характеристики

  • Артикул:
    165-0253
  • Высота, см:
    200
  • Ширина, см:
    90
  • Толщина, мм:
    40
  • Страна происхождения:
    Беларусь
  • Бренд:
    Bravo
  • Коллекция:
    Классика
  • Стиль:
    Классика
  • Тип двери:
    Глухая
  • Система открывания:
    Классическая, Раздвижная
  • Конструкция двери:
    Царговая
  • Цвет:
    Т-04 (Медовый)
  • Общий цвет:
    Коричневый
  • Вес, кг:
    26.5
  • Кромка:
    Изготовлена по бескромочной технологии
  • Уровень шумоизоляции:
    Высокий ( от 32 дБ)
  • Объём, м. куб.:
    0.113
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Возможные типы открывания:

Распашная
Распашная двустворчатая
Рото дверь
Дверь-купе

Вам могут понадобиться

Ручки раздельные
Накладки
Замки для межкомнатных дверей
Петли
Ручки-защелки
Для дверей-купе
Упоры торцевые

Описание

Отделка
Двухкомпонентный полиуретановый лак.
Материал
100% массив сосны.

Характеристики

  • Артикул:
    165-0253
  • Высота, см:
    200
  • Ширина, см:
    90
  • Толщина, мм:
    40
  • Страна происхождения:
    Беларусь
  • Бренд:
    Bravo
  • Коллекция:
    Классика
  • Стиль:
    Классика
  • Тип двери:
    Глухая
  • Система открывания:
    Классическая, Раздвижная
  • Конструкция двери:
    Царговая
  • Цвет:
    Т-04 (Медовый)
  • Общий цвет:
    Коричневый
  • Вес, кг:
    26.5
  • Кромка:
    Изготовлена по бескромочной технологии
  • Уровень шумоизоляции:
    Высокий ( от 32 дБ)
  • Объём, м. куб.:
    0.113

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