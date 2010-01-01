Сотрудничество с дизайнерами и архитекторами
Компания 169.ru предлагает сотрудничество специалистам, занимающимся дизайнером интерьеров и профессиональным архитекторам.
У нас вы сможете найти любую мебель для разных стилей интерьера, а также входные и межкомнатные двери для реализации вашего проекта. Купите все в одном из трех наших магазинов, либо сделайте заказ онлайн прямо на сайте!
Преимущества Дизайн Клуба 169.ru:
Широкий ассортимент
Возможность подбора мебели для проекта «под ключ»
Лучшая цена
Многолетняя работа с поставщиками напрямую, обеспечивающая низкую цену
Всегда в наличии
Вся мебель в магазине всегда в наличии на собственном складе в Москве
4 шоу-рума в Москве
Посмотрите мебель вживую, в любом удобном для вас магазине
Резерв мебели
С вами будет работать персональный менеджер
Резерв мебели
Возможность зарезервировать товар на любой срок
Доставка и самовывоз
Возможность привезти заказ, либо забрать его самим в день заказа
PR-сотрудничество
Размещение проектов в нашем блоге и социальных сетях
Особые привелегии
ВCпециальные коммерческие условия для специалистов в сфере дизайна интерьеров