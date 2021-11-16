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  6. Дверь Ш Соната Ф-15 (Макоре) ПО СТ-121 200*80
Соната Ф-15-макоре
4,2
9 212

Дверь межкомнатная шпонированная «Соната» Макоре (Шпон файн-лайн) остекление Бронза

4,2
Этот товар смотрят 6 человек
Дверь Ш Соната Ф-15 (Макоре) ПО СТ-121 200*80
Изображение может немного отличаться от оригинала.
Арт. 905
Этот товар смотрят 21 человек

Фотографии покупателей

4,2
3 отзыва

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев
За полотно
9 212
За комплект
Состав комплекта:
Межкомнатные двери 9 212 ₽
Наличник 406 ₽ x 5 шт.
Коробка 798 ₽ x 3 шт.
Изменить
13 636
Комплект состоит из коробки, полотна и наличников с двух сторон.
1 536 х 6 месяцев в рассрочку
Этот товар купили 84 раза
Хочу скидку
Комплектация:
Артикул
Наименование
Артикул / Наименование / Цена
 Цена
Количество
Кол-во
Стоимость
Стоим.
029-0292 Наличник Ш Ф-15 (Макоре) МДФ 2100*70*10
029-0292 ⋅ 406 ₽
 406
2 030
029-0687 Коробка Ш Ф-15 (Макоре) Сосна 2100*70*35 Ч-40 (у,п)
029-0687 ⋅ 798 ₽
 798
2 394
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Дверь межкомнатная шпонированная «Соната» Макоре (Шпон файн-лайн) остекление Бронза
Размер полотна, см:
200x80
200x60
200x70
200x80
200x90
Как сделать замеры
Цвет: Ф-15-макоре
Дверь Ш Соната Ф-11 (Орех) ПО СТ-121 200*80
Дверь Ш Соната Ф-15 (Макоре) ПО СТ-121 200*80

Закажите услугу:

Установка дверей Вызвать замерщика (Бесплатно)

Информация о доставке:

Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев

О товаре

  • Размер (ВхШ), см:
    200 x 80
  • Толщина, мм:
    40
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Bravo
  • Коллекция:
    Шпон Стандарт

Характеристики

  • Система открывания:
    Классическая, Раздвижная
  • Конструкция двери:
    Филенчатая
  • Цвет:
    Ф-15-макоре
  • Общий цвет:
    Коричневый
  • Стекло:
    Сатинат бронза художественный
  • Вес, кг:
    30
  • Кромка:
    Изготовлена по бескромочной технологии
  • Уровень шумоизоляции:
    Средний ( 26-31 дБ)
  • Объём, м. куб.:
    0.06
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Возможные типы открывания:

Распашная
Распашная двустворчатая
Рото дверь
Дверь-купе

Вам могут понадобиться

Ручки раздельные
Накладки
Замки для межкомнатных дверей
Петли
Ручки-защелки
Для дверей-купе
Упоры торцевые

Описание

Межкомнатная дверь серии Standard с отделкой шпоном файн-лайн
Отделка
файн-лайн шпон, двухкомпонентный полиуретановый лак
Материал
брус хвойных пород, МДФ, жесткий сотовый наполнитель

Характеристики

  • Система открывания:
    Классическая, Раздвижная
  • Конструкция двери:
    Филенчатая
  • Цвет:
    Ф-15-макоре
  • Общий цвет:
    Коричневый
  • Стекло:
    Сатинат бронза художественный
  • Вес, кг:
    30
  • Кромка:
    Изготовлена по бескромочной технологии
  • Уровень шумоизоляции:
    Средний ( 26-31 дБ)
  • Объём, м. куб.:
    0.06

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Отзывы и вопросы о товаре

13
4.2 / 5 На основе 3 оценок
Сначала полезные
  • Сначала полезные
  • Сначала новые
  • Сначала с высокой оценкой
  • Сначала с низкой оценкой
Л
16 ноября 2021
4
Достоинства
Стильные, качественные, скорость установки
Комментарий
коммуникация с сотрудниками просто уникальная и отличная, монтаж выполнен качественно и хорошо. Общее впечатление о покупке межкомнатных дверей- буду рекомендовать знакомым!!Сами будем заказывать только в этой компании если придется еще заказать!
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Е
31 октября 2021
4
Достоинства
оригинальная расцветка - каждый цвет гармонично сочетается с элементами и техникой
Недостатки
Нет
Комментарий
Добрый день! Ну что тут скажешь, хорошие двери у вас! Прочные и главное красивые. Там, как мне объяснил менеджер, лучше брать влагоустойчивую дверь. Особенно нравится фурнитура! По поводу работников, доставки и качества нет никаких претензий. Цена конечно не для всех, но есть и более простые варианты.
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С
06 сентября 2021
4
Достоинства
Изящные и качественные, красота
Недостатки
нет
Комментарий
Приехал мастер по установке, сразу видно что опытный, из за некоторых технических моментов установка проходила в течении трех дней (но конечно не по целому дню), это для того чтобы пена не выдавила окосячку. Мастер все вымерял, подрезал, в ванной даже кафель не задел, стыки помазывал краской, чтобы было не заметно. Дал советы по эксплуатации. Установка прошла отлично, остались довольны.
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4.2 / 5 (На основе 13 оценок)
5 звезд
0
4 звезды
3
3 звезды
0
2 звезды
0
1 звезда
0

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