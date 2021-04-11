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  6. Дверь Ш Греция Ф-11 (Орех) ПО СТ-121 200*80
Греция Ф-11 (Орех)
4,6
8 372

Дверь межкомнатная шпонированная «Греция» Орех (Шпон файн-лайн) остекление Бронза

4,6
Этот товар смотрят 35 человек
Дверь Ш Греция Ф-11 (Орех) ПО СТ-121 200*80
Изображение может немного отличаться от оригинала.
Арт. 5125
Этот товар смотрят 11 человек

Фотографии покупателей

4,6
3 отзыва

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев
За полотно
8 372
За комплект
Состав комплекта:
Межкомнатные двери 8 372 ₽
Коробка 798 ₽ x 3 шт.
Наличник 406 ₽ x 5 шт.
Изменить
12 796
Комплект состоит из коробки, полотна и наличников с двух сторон.
1 396 х 6 месяцев в рассрочку
Этот товар купили 84 раза
Хочу скидку
Комплектация:
Артикул
Наименование
Артикул / Наименование / Цена
 Цена
Количество
Кол-во
Стоимость
Стоим.
029-0023 Коробка Ш Ф-11 (Орех) Сосна 2100*70*35 (у,п)
029-0023 ⋅ 798 ₽
 798
2 394
029-0363 Наличник Ш Ф-11 (Орех) МДФ 2100*70*10
029-0363 ⋅ 406 ₽
 406
2 030
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Дверь межкомнатная шпонированная «Греция» Орех (Шпон файн-лайн) остекление Бронза
Размер полотна, см:
200x80
200x70
200x80
200x90
Как сделать замеры

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Установка дверей Вызвать замерщика (Бесплатно)

Информация о доставке:

Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев

О товаре

  • Размер (ВхШ), см:
    200 x 80
  • Толщина, мм:
    40
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Bravo
  • Коллекция:
    Шпон Стандарт

Характеристики

  • Система открывания:
    Классическая, Раздвижная
  • Конструкция двери:
    Филенчатая
  • Цвет:
    Ф-11 (Орех)
  • Общий цвет:
    Коричневый
  • Стекло:
    Сатинат бронза художественный
  • Вес, кг:
    26
  • Кромка:
    Изготовлена по бескромочной технологии
  • Уровень шумоизоляции:
    Средний ( 26-31 дБ)
  • Объём, м. куб.:
    0.06
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Возможные типы открывания:

Распашная
Распашная двустворчатая
Рото дверь
Дверь-купе

Вам могут понадобиться

Ручки раздельные
Накладки
Замки для межкомнатных дверей
Петли
Ручки-защелки
Для дверей-купе
Упоры торцевые

Описание

Межкомнатная дверь серии Standard с отделкой шпоном файн-лайн
Отделка
файн-лайн шпон, двухкомпонентный полиуретановый лак
Материал
брус хвойных пород, МДФ, жесткий сотовый наполнитель

Характеристики

  • Система открывания:
    Классическая, Раздвижная
  • Конструкция двери:
    Филенчатая
  • Цвет:
    Ф-11 (Орех)
  • Общий цвет:
    Коричневый
  • Стекло:
    Сатинат бронза художественный
  • Вес, кг:
    26
  • Кромка:
    Изготовлена по бескромочной технологии
  • Уровень шумоизоляции:
    Средний ( 26-31 дБ)
  • Объём, м. куб.:
    0.06

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Отзывы и вопросы о товаре

10
4.6 / 5 На основе 3 оценок
Сначала полезные
  • Сначала полезные
  • Сначала новые
  • Сначала с высокой оценкой
  • Сначала с низкой оценкой
Э
11 апреля 2021
5
Достоинства
Хорошая дверь за свою цену
Недостатки
Нет
Комментарий
Большой выбор , очень вежливый персонал!)) а ещё цена-качество и это круто !)) меня все устроило!!! Спасибо огромное вашему магазину. Наши двери привезли через 1,5 недели в целости и сохранности как и обещали. Дверями очень довольны, недочетов не нашли
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А
14 марта 2021
4
Комментарий
Здравствуйте купили у вас шпонированные двери. Сразу заказали установку. Дверь доставили через одну неделю. При установке возникли небольшие трудности, мастер опоздал к назначенному времени. Ничего страшного главное что монтаж выполнена качественно
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А
02 ноября 2020
5
Достоинства
все устраивает
Недостатки
Нет
Комментарий
фурнитура качественная, установили хорошо. Дальше время покажет насчет качества, моментально оценивать трудно, надеюсь, всё будет хорошо.В перспективе, входные двери. Наверно, сюда же обращусь.Мне понравилось оперативность и серьезное отношение к своей работе сотрудников этой фирмы. Оценка "хорошо".Советую.
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4.6 / 5 (На основе 10 оценок)
5 звезд
2
4 звезды
1
3 звезды
0
2 звезды
0
1 звезда
0

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