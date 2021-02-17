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Азалия Ф-15-макоре
4,8
7 392

Дверь межкомнатная шпонированная «Азалия» Макоре (Шпон файн-лайн) глухая

4,8
Этот товар смотрят 15 человек
Дверь Ш Азалия Ф-15 (Макоре) ПГ 200*80
Изображение может немного отличаться от оригинала.
Арт. 5518
Этот товар смотрят 29 человек

Фотографии покупателей

4,8
3 отзыва

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев
За полотно
7 392
За комплект
Состав комплекта:
Межкомнатные двери 7 392 ₽
Наличник 406 ₽ x 5 шт.
Коробка 798 ₽ x 3 шт.
Изменить
11 816
Комплект состоит из коробки, полотна и наличников с двух сторон.
1 232 х 6 месяцев в рассрочку
Этот товар купили 60 раз
Хочу скидку
Комплектация:
Артикул
Наименование
Артикул / Наименование / Цена
 Цена
Количество
Кол-во
Стоимость
Стоим.
029-0292 Наличник Ш Ф-15 (Макоре) МДФ 2100*70*10
029-0292 ⋅ 406 ₽
 406
2 030
029-0687 Коробка Ш Ф-15 (Макоре) Сосна 2100*70*35 Ч-40 (у,п)
029-0687 ⋅ 798 ₽
 798
2 394
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Дверь межкомнатная шпонированная «Азалия» Макоре (Шпон файн-лайн) глухая
Размер полотна, см:
200x80
190x55
190x60
200x60
200x70
200x80
Как сделать замеры
Цвет: Ф-15-макоре
Дверь Ш Азалия Ф-15 (Макоре) ПГ 200*80
Дверь Ш Азалия Ф-05 (Дуб) ПГ 200*80 Дверь Ш Азалия Ф-11 (Орех) ПГ 200*80

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Установка дверей Вызвать замерщика (Бесплатно)

Информация о доставке:

Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев

О товаре

  • Размер (ВхШ), см:
    200 x 80
  • Толщина, мм:
    40
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Bravo
  • Коллекция:
    Шпон Стандарт

Характеристики

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Возможные типы открывания:

Распашная
Распашная двустворчатая
Рото дверь
Дверь-купе

Вам могут понадобиться

Ручки раздельные
Накладки
Замки для межкомнатных дверей
Петли
Ручки-защелки
Для дверей-купе
Упоры торцевые

Описание

Межкомнатная дверь серии Standard с отделкой шпоном файн-лайн
Отделка
файн-лайн шпон, двухкомпонентный полиуретановый лак
Материал
брус хвойных пород, МДФ, жесткий сотовый наполнитель

Характеристики

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Отзывы и вопросы о товаре

4
4.8 / 5 На основе 3 оценок
Сначала полезные
  • Сначала полезные
  • Сначала новые
  • Сначала с высокой оценкой
  • Сначала с низкой оценкой
Э
17 февраля 2021
4
Комментарий
Дверь оказалась качественная и соответствовала всем описаниям на сайте. Смотрю на свою дверь и не нарадуюсь. При просмотре описания было написано, что возможно изготовление нестандартных размеров как по высоте, так и по ширине, что тоже радует. Соседи строят дачу и у них дверные проемы нестандартные, обязательно порекомендую эту компанию своим знакомым.
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В
26 ноября 2020
5
Комментарий
Благодаря этой шикарной двери комната стала уютнее. Дизайн мне очень понравился: стильный, приятный цвет. Собирали сами, инструкция лёгкая в освоении. Недостатков найти не смогли) Все супер! Большое вам спасибо!
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Е
09 мая 2020
5
Комментарий
Добрый день! После ремонта в доме решили приобрести новую мебель. Остановила свой выбор на новой двери. Недорогая ,красивая , в тот же момент качественная. Покупкой довольна!
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4.8 / 5 (На основе 4 оценок)
5 звезд
2
4 звезды
1
3 звезды
0
2 звезды
0
1 звезда
0

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