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Неоклассик-33 Nordic Oak
0,0
8 232

Дверь межкомнатная из эко шпона «Неоклассик-33» Nordic Oak остекление White Сrystal

Этот товар смотрят 9 человек
ДП ЭКО Неоклассик-33 Nordic Oak White Сrystal 200*80
Изображение может немного отличаться от оригинала.
Арт. 230011
Этот товар смотрят 5 человек

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Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев
За полотно
8 232
За комплект
Состав комплекта:
Межкомнатные двери 8 232 ₽
Коробка 700 ₽ x 3 шт.
Наличник 378 ₽ x 5 шт.
Изменить
12 222
Комплект состоит из коробки, полотна и наличников с двух сторон.
1 372 х 6 месяцев в рассрочку
Этот товар купили 60 раз
Хочу скидку
Комплектация:
Артикул
Наименование
Артикул / Наименование / Цена
 Цена
Количество
Кол-во
Стоимость
Стоим.
031-1134 Коробка "Т" ЭКО Nordic Oak МДФ 2070*70*32 (у,п) M
031-1134 ⋅ 700 ₽
 700
2 100
031-1135 Наличник "Т" ЭКО Nordic Oak МДФ Тип-0 2150*70*8 (20*3) M
031-1135 ⋅ 378 ₽
 378
1 890
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Дверь межкомнатная из эко шпона «Неоклассик-33» Nordic Oak остекление White Сrystal
Размер полотна, см:
200x80
200x60
200x70
200x80
200x90
Как сделать замеры
Цвет: Nordic Oak
ДП ЭКО Неоклассик-33 Original Oak White Сrystal 200*80 ДП ЭКО Неоклассик-33 White Wood White Сrystal 200*80
ДП ЭКО Неоклассик-33 Nordic Oak White Сrystal 200*80
ДП ЭКО Неоклассик-33 Riviera Ice White Сrystal 200*80
+6

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Информация о доставке:

Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев

О товаре

  • Размеры, см:
    200 x 80
  • Толщина, мм:
    36
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Bravo
  • Коллекция:
    Neoclassic

Характеристики

  • Артикул:
    153-0871
  • Высота, см:
    200
  • Ширина, см:
    80
  • Толщина, мм:
    36
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Bravo
  • Коллекция:
    Neoclassic
  • Стиль:
    Неоклассика
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Возможные типы открывания:

Распашная
Распашная двустворчатая
Рото дверь
Дверь-купе

Вам могут понадобиться

Ручки раздельные
Накладки
Замки для межкомнатных дверей
Петли
Ручки-защелки
Для дверей-купе
Упоры торцевые

Описание

Без пустот, бескромочная технология производства, классическая объемная филенка, нижняя поперечина шириной 200 мм (у других производителей, как правило, не более 110 мм), крепеж из закаленной стали надежно фиксирует детали двери в 10 точках.
Отделка
Эко Шпон — структурный материал с защитным слоем оверлея (Южная Корея). Отличается высокой стойкостью к истиранию и механическим повреждениям в сравнении со схожими декоративными материалами. Репродукция натуральных материалов — Super Realistic. Отделка осуществляется с использованием PUR-клея необратимой полимеризации.
Материал
Композитный мебельный щит на основе высококачественного соснового бруса и MDF.
Комплектующие
Телескопические погонажные изделия для качественного регулируемого монтажа. Дверная коробка с TPE-уплотнителем для мягкого закрывания. Благодаря особой форме уплотнителя отсутствует закусывание со стороны петель.

Характеристики

  • Артикул:
    153-0871
  • Высота, см:
    200
  • Ширина, см:
    80
  • Толщина, мм:
    36
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Bravo
  • Коллекция:
    Neoclassic
  • Стиль:
    Неоклассика

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