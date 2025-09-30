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  5. ДП ЭКО Неоклассик-30 Riviera Ice 200*80
ДП ЭКО Неоклассик-30 Riviera Ice 200*80
Дверь межкомнатная Неоклассик-30 Экошпон Riviera Ice, глухая, кромка нет, филенчатая
5,0
6 053 8 070

Дверь межкомнатная Неоклассик-30 Экошпон Riviera Ice, глухая, кромка нет, филенчатая

5,0
Этот товар смотрят 13 человек
ДП ЭКО Неоклассик-30 Riviera Ice 200*80
ДП ЭКО Неоклассик-30 Riviera Ice 200*80
ДП ЭКО Неоклассик-30 Riviera Ice 200*80
ДП ЭКО Неоклассик-30 Riviera Ice 200*80
ДП ЭКО Неоклассик-30 Riviera Ice 200*80
ДП ЭКО Неоклассик-30 Riviera Ice 200*80
ДП ЭКО Неоклассик-30 Riviera Ice 200*80
ДП ЭКО Неоклассик-30 Riviera Ice 200*80
ДП ЭКО Неоклассик-30 Riviera Ice 200*80
ДП ЭКО Неоклассик-30 Riviera Ice 200*80
ДП ЭКО Неоклассик-30 Riviera Ice 200*80
ДП ЭКО Неоклассик-30 Riviera Ice 200*80
Изображение может немного отличаться от оригинала.
Код товара: 1018818
Этот товар смотрят 24 человека

Фотографии покупателей

5,0
2 отзыва
Фото из отзыва
Фото из отзыва
Фото из отзыва
Фото из отзыва

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев
За полотно
6 053 8 070
За комплект
Состав комплекта:
Межкомнатные двери 6 053 ₽
Коробка 675 ₽ x 3 шт.
Наличник 465 ₽ x 3 шт.
Изменить
9 473
Комплект состоит из коробки, полотна и наличников с одной стороны.
1 009 х 6 месяцев в рассрочку
Доставим завтра
Этот товар купили 24 раза
Комплектация:
Артикул
Наименование
Артикул / Наименование / Цена
 Цена
Количество
Кол-во
Стоимость
Стоим.
031-1158 Коробка "Т" ЭКО Riviera Ice МДФ 2070*70*32 (у,п) M
031-1158 ⋅ 675 ₽
 675
2 025
031-1159 Наличник "Т" ЭКО Riviera Ice МДФ Тип-0 2150*70*8 (20*3) M
031-1159 ⋅ 465 ₽
 465
1 395
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Дверь межкомнатная Неоклассик-30 Экошпон Riviera Ice, глухая, кромка нет, филенчатая
Размер полотна (ВхШ), см:
200×80
200×90
Как сделать замеры
Цвет: Riviera Ice
ДП ЭКО Неоклассик-30 Riviera Ice 200*80
ДП ЭКО Неоклассик-30 Nordic Oak 200*80 ДП ЭКО Неоклассик-30 Bianco Melinga 200*80 ДП ЭКО Неоклассик-30 Cappuccino Melinga 200*80 ДП ЭКО Неоклассик-30 Original Oak 200*80

Закажите услугу:

Установка дверей Вызвать замерщика (Бесплатно)

Информация о доставке:

Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев

О товаре

  • Размер (ВхШ), см:
    200 x 80
  • Тип:
    Межкомнатные двери
  • Толщина, мм:
    36
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Bravo
  • Коллекция:
    Neoclassic
  • Материал:
    Экошпон

Характеристики

  • Артикул:
    153-7449
  • Тип:
    Межкомнатные двери
  • Высота, см:
    200
  • Ширина, см:
    80
  • Толщина, мм:
    36
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Bravo
  • Коллекция:
    Neoclassic
  • Стиль:
    Неоклассика
  • Тип двери:
    Глухая
  • Система открывания:
    Классическая, Раздвижная
  • Конструкция двери:
    Филенчатая
  • Цвет:
    Riviera Ice
  • Общий цвет:
    Серый
  • Вес, кг:
    26.5
  • Кромка:
    Нет
  • Поверхность:
    Структурный материал с защитным лаком. Репродукция натуральных материалов
  • Уровень шумоизоляции:
    Средний ( 26-31 дБ)
  • Фрезеровка под замок:
    Нет
  • Фрезеровка под петли:
    Нет
  • Подходит под двухстворчатый проём:
    Да
  • Гарантия (лет):
    1.6
  • Материал:
    Композитный мебельный щит на основе высококачественного соснового бруса и древесных плит.
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Дополнительно:

  • В наличии:
    6 товаров
  • Образец:
    в 1 магазинах

Возможные типы открывания:

Распашная
Распашная двустворчатая
Рото дверь
Дверь-купе
Яндекс Сплит - оплата частями

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Для дверей-купе
Упоры торцевые
Упоры торцевые
Ламинат
Ламинат
Плинтус
Плинтус

Описание

Отделка
Эко Шпон — структурный материал с защитным слоем оверлея (Южная Корея)

Характеристики

  • Артикул:
    153-7449
  • Тип:
    Межкомнатные двери
  • Высота, см:
    200
  • Ширина, см:
    80
  • Толщина, мм:
    36
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Bravo
  • Коллекция:
    Neoclassic
  • Стиль:
    Неоклассика
  • Тип двери:
    Глухая
  • Система открывания:
    Классическая, Раздвижная
  • Конструкция двери:
    Филенчатая
  • Цвет:
    Riviera Ice
  • Общий цвет:
    Серый
  • Вес, кг:
    26.5
  • Кромка:
    Нет
  • Поверхность:
    Структурный материал с защитным лаком. Репродукция натуральных материалов
  • Уровень шумоизоляции:
    Средний ( 26-31 дБ)
  • Фрезеровка под замок:
    Нет
  • Фрезеровка под петли:
    Нет
  • Подходит под двухстворчатый проём:
    Да
  • Гарантия (лет):
    1.6
  • Материал:
    Композитный мебельный щит на основе высококачественного соснового бруса и древесных плит.

Отзывы и вопросы о товаре

2
Фото из отзыва
Фото из отзыва
Фото из отзыва
Фото из отзыва
5.0 / 5На основе 2 оценок
По умолчанию
  • По умолчанию
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  • Сначала новые
  • Сначала с высокой оценкой
  • Сначала с низкой оценкой
П
П Покупатель
30 сентября 2025
5
Вам помог этот отзыв?
П
П Покупатель
30 сентября 2025
5
Вам помог этот отзыв?
5.0 / 5 (На основе 2 оценок)
5 звезд
2
4 звезды
0
3 звезды
0
2 звезды
0
1 звезда
0

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