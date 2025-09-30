За полотно
6 053₽
8 070 ₽
9 473₽
За комплект
Состав комплекта:
|Межкомнатные двери
|
6 053 ₽
|Коробка
|
675 ₽
x 3 шт.
|Наличник
|
465 ₽
x 3 шт.
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Комплект состоит из коробки, полотна и наличников с одной стороны.
1 009 ₽ х 6 месяцев в рассрочку
Доставим завтра
Этот товар купили 24 раза
Комплектация:
|Артикул
|
Наименование
Артикул / Наименование / Цена
|Цена
|
Количество
Кол-во
|
Стоимость
Стоим.
|031-1158
|
Коробка "Т" ЭКО Riviera Ice МДФ 2070*70*32 (у,п) M
031-1158 ⋅ 675 ₽
|675 ₽
|
|2 025 ₽
|031-1159
|
Наличник "Т" ЭКО Riviera Ice МДФ Тип-0 2150*70*8 (20*3) M
031-1159 ⋅ 465 ₽
|465 ₽
|
|1 395 ₽
Дверь межкомнатная Неоклассик-30 Экошпон Riviera Ice, глухая, кромка нет, филенчатая
Доставка вовремя
от 690 ₽
-
Размер (ВхШ), см:
200 x 80
-
Тип:
Межкомнатные двери
-
Толщина, мм:
36
-
Страна происхождения:
Россия
-
Бренд:
Bravo
-
Коллекция:
Neoclassic
-
Материал:
Экошпон
-
Артикул:
153-7449
-
Тип:
Межкомнатные двери
-
Высота, см:
200
-
Ширина, см:
80
-
Толщина, мм:
36
-
Страна происхождения:
Россия
-
Бренд:
Bravo
-
Коллекция:
Neoclassic
-
Стиль:
Неоклассика
-
Тип двери:
Глухая
-
Система открывания:
Классическая, Раздвижная
-
Конструкция двери:
Филенчатая
-
Цвет:
Riviera Ice
-
Общий цвет:
Серый
-
Вес, кг:
26.5
-
Кромка:
Нет
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Поверхность:
Структурный материал с защитным лаком. Репродукция натуральных материалов
-
Уровень шумоизоляции:
Средний ( 26-31 дБ)
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Фрезеровка под замок:
Нет
-
Фрезеровка под петли:
Нет
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Подходит под двухстворчатый проём:
Да
-
Гарантия (лет):
1.6
-
Материал:
Композитный мебельный щит на основе высококачественного соснового бруса и древесных плит.
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В наличии:
6 товаров
-
Образец:
в 1 магазинах
Возможные типы открывания:
Яндекс Сплит - оплата частями
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