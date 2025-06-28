Дверь межкомнатная Concept-640 ПВХ Шелл грей, остекленная, сатинат белый, царговая
0,0
500 ₽ 9 419 ₽ -95%
Дверь межкомнатная Concept-640 ПВХ Шелл грей, остекленная, сатинат белый, царговая
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Изображение может немного отличаться от оригинала.
Арт. 503646
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Комплектация:
|Артикул
|
Наименование
Артикул / Наименование / Цена
|Цена
|
Количество
Кол-во
|
Стоимость
Стоим.
|FDT400003
|
Наличник Т "ПВХ"10х75x2150 мм, Шелл Грей
FDT400003 ⋅ 580 ₽
|580 ₽
|
|2 900 ₽
|FDT400007
|
Коробка "Т" ПВХ МДФ 2070х75х32 (у.п).Шелл грей
FDT400007 ⋅ 1 160 ₽
|1 160 ₽
|
|3 480 ₽
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Дверь межкомнатная Concept-640 ПВХ Шелл грей, остекленная, сатинат белый, царговая
Размер полотна (ВхШ), см:
В наличии: 1 товар
Информация о доставке:
Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно
С заботой о клиентах
О товаре
-
Размер (ВхШ), см:200 x 60
-
Тип:Межкомнатные двери
-
Толщина, мм:36
-
Страна происхождения:Россия
-
Бренд:Triadoors
-
Коллекция:Concept
-
Материал:ПВХ
Характеристики
-
Артикул:FD6400435
-
Тип:Межкомнатные двери
-
Высота, см:200
-
Ширина, см:60
-
Толщина, мм:36
-
Страна происхождения:Россия
-
Бренд:Triadoors
-
Коллекция:Concept
-
Стиль:Современный
-
Тип двери:Остекленная
-
Система открывания:Раздвижная, Классическая
-
Конструкция двери:Царговая
-
Цвет:Шелл грей
-
Общий цвет:Серый
-
Стекло:Сатинат белый
-
Вес, кг:23
-
Размер упаковки:201* 61 *4,6
-
Тип коробки:С уплотнителем
-
Тип погонажных изделий:Телескопический, компланарный
-
Кромка:Изготовлена по бескромочной технологии
-
Поверхность:Гладкая, матовая
-
Возможность покраски:Нет
-
Для влажных помещений:Да
-
Наличие притвора:нет
-
Принадлежности, необходимые для установки (не входит в комплект):Дверная коробка, наличники, ручки. Опционально: доборы, порог, ответная планка, защелка
-
Степень влагостойкости:Высокая
-
Уровень шумоизоляции:Высокий ( 32дБ)
-
Фрезеровка под замок:Нет
-
Фрезеровка под петли:нет
-
Износостойкость:Умеренное использование
-
Объём, м. куб.:0.046
-
Подходит под двухстворчатый проём:Да
-
Гарантия (лет):1.6
-
Материал:Композитный мебельный щит на основе высококачественного соснового бруса и MDF.
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Возможные типы открывания:
Распашная
Распашная двустворчатая
Рото дверь
Дверь-купе
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Описание
Отделка
ПВХ
Характеристики
-
Артикул:FD6400435
-
Тип:Межкомнатные двери
-
Высота, см:200
-
Ширина, см:60
-
Толщина, мм:36
-
Страна происхождения:Россия
-
Бренд:Triadoors
-
Коллекция:Concept
-
Стиль:Современный
-
Тип двери:Остекленная
-
Система открывания:Раздвижная, Классическая
-
Конструкция двери:Царговая
-
Цвет:Шелл грей
-
Общий цвет:Серый
-
Стекло:Сатинат белый
-
Вес, кг:23
-
Размер упаковки:201* 61 *4,6
-
Тип коробки:С уплотнителем
-
Тип погонажных изделий:Телескопический, компланарный
-
Кромка:Изготовлена по бескромочной технологии
-
Поверхность:Гладкая, матовая
-
Возможность покраски:Нет
-
Для влажных помещений:Да
-
Наличие притвора:нет
-
Принадлежности, необходимые для установки (не входит в комплект):Дверная коробка, наличники, ручки. Опционально: доборы, порог, ответная планка, защелка
-
Степень влагостойкости:Высокая
-
Уровень шумоизоляции:Высокий ( 32дБ)
-
Фрезеровка под замок:Нет
-
Фрезеровка под петли:нет
-
Износостойкость:Умеренное использование
-
Объём, м. куб.:0.046
-
Подходит под двухстворчатый проём:Да
-
Гарантия (лет):1.6
-
Материал:Композитный мебельный щит на основе высококачественного соснового бруса и MDF.
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