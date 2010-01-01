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  5. ДП Future-701 Дуб Винчестер Светлый 200*70, кромка-ABS
Future-701 кромка ABS Дуб Винчестер светлый
0,0
14 070

Дверь межкомнатная "Future-701" глухая Дуб Винчестер Светлый, кромка-ABS

Этот товар смотрят 6 человек
ДП Future-701 Дуб Винчестер Светлый 200*70, кромка-ABS
Изображение может немного отличаться от оригинала.
Арт. 294010
Этот товар смотрят 9 человек

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С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев
За полотно
14 070
За комплект
Состав комплекта:
Межкомнатные двери 14 070 ₽
Наличник 610 ₽ x 5 шт.
Коробка 1 160 ₽ x 2 шт.
Изменить
19 440
Комплект состоит из коробки, полотна и наличников с двух сторон.
2 345 х 6 месяцев в рассрочку
Хочу скидку
Комплектация:
Артикул
Наименование
Артикул / Наименование / Цена
 Цена
Количество
Кол-во
Стоимость
Стоим.
FDT200003 Наличник Т "ПВХ"10х75x2150 мм, Дуб винчестер светлый
FDT200003 ⋅ 610 ₽
 610
3 050
FDT200044 Коробка Т "ПВХ" для каркаса (с уплотнит.) без зарезки 40х80x2070 мм, Дуб винчестер светлый
FDT200044 ⋅ 1 160 ₽
 1 160
2 320
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Дверь межкомнатная "Future-701" глухая Дуб Винчестер Светлый, кромка-ABS
Размер полотна, см:
200x70
190x25в наличии
200x60
200x70
200x80
240x80
Как сделать замеры
Цвет: Дуб Винчестер светлый
ДП Future-701 Дуб Винчестер Светлый 200*70, кромка-ABS
ДП Future-701 Дуб Винчестер Трюфель 200*70, кромка-ABS

Закажите услугу:

Установка дверей Вызвать замерщика (Бесплатно)

Информация о доставке:

Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев

О товаре

  • Размер (ВхШ), см:
    200 x 70
  • Толщина, мм:
    40
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Triadoors
  • Коллекция:
    Future

Характеристики

  • Тип погонажных изделий:
    теллескопический, кампланарный
  • Кромка:
    ABS
  • Поверхность:
    гладкая, глянецевая
  • Возможность покраски:
    Нет
  • Для влажных помещений:
    Да
  • Наличие притвора:
    нет
  • Принадлежности, необходимые для установки (не входит в комплект):
    Дверная коробка, наличники, ручки. Опционально: доборы, порог, ответная планка, защелка
  • Степень влагостойкости:
    Высокая
  • Уровень шумоизоляции:
    Средний ( 26дБ)
  • Фрезеровка под замок:
    Да
  • Фрезеровка под петли:
    Да
  • Износостойкость:
    Умеренное использование
  • Пропускает свет:
    нет
  • Подходит под двухстворчатый проём:
    Да
  • Гарантия (лет):
    1.6
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Возможные типы открывания:

Распашная
Распашная двустворчатая
Рото дверь
Дверь-купе

Вам могут понадобиться

Ручки раздельные
Накладки
Замки для межкомнатных дверей
Петли
Ручки-защелки
Для дверей-купе
Упоры торцевые

Описание

Отделка
ПВХ
Материал
Композитный мебельный щит на основе высококачественного соснового бруса и MDF.

Характеристики

  • Тип погонажных изделий:
    теллескопический, кампланарный
  • Кромка:
    ABS
  • Поверхность:
    гладкая, глянецевая
  • Возможность покраски:
    Нет
  • Для влажных помещений:
    Да
  • Наличие притвора:
    нет
  • Принадлежности, необходимые для установки (не входит в комплект):
    Дверная коробка, наличники, ручки. Опционально: доборы, порог, ответная планка, защелка
  • Степень влагостойкости:
    Высокая
  • Уровень шумоизоляции:
    Средний ( 26дБ)
  • Фрезеровка под замок:
    Да
  • Фрезеровка под петли:
    Да
  • Износостойкость:
    Умеренное использование
  • Пропускает свет:
    нет
  • Подходит под двухстворчатый проём:
    Да
  • Гарантия (лет):
    1.6

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