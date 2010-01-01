Каталог
  1. Главная
  2. Межкомнатные двери
  3. Двери Ecoline
  4. Серия Future
  5. ДП "Future-586" Дуб патина золото 200*70
Дверь межкомнатная Future-586 ПВХ Дуб патина золото, глухая, кромка нет, царговая
0,0
8 306

Дверь межкомнатная Future-586 ПВХ Дуб патина золото, глухая, кромка нет, царговая

tumb
tumb
ДП "Future-586" Дуб патина золото 200*70
Изображение может немного отличаться от оригинала.
Арт. 412762
Фотографии покупателей

0,0
0 отзывов

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев
За полотно
8 306
За комплект
Состав комплекта:
Межкомнатные двери 8 306 ₽
Наличник 610 ₽ x 5 шт.
Коробка 1 160 ₽ x 3 шт.
Изменить
14 836
Комплект состоит из коробки, полотна и наличников с одной стороны.
1 385 х 6 месяцев в рассрочку
Хочу скидку
Комплектация:
Артикул
Наименование
Артикул / Наименование / Цена
 Цена
Количество
Кол-во
Стоимость
Стоим.
FDT016003 Наличник Т "ПВХ"10х75x2150 мм, Дуб патина золото
FDT016003 ⋅ 610 ₽
 610
3 050
FDT016007 Коробка Т "ПВХ" (с уплотнителем) 32х75x2070 мм, Дуб патина золото
FDT016007 ⋅ 1 160 ₽
 1 160
3 480
Показать ещё
Дверь межкомнатная Future-586 ПВХ Дуб патина золото, глухая, кромка нет, царговая
Размер полотна (ВхШ), см:
200x70
200x70
Как сделать замеры
Цвет: Дуб патина золото
ДП "Future-586" Дуб патина золото 200*70
ДП "Future-586" Дуб Винчестер светлый 200*70 ДП "Future-586" Дуб Серена каменно-серый 200*70 ДП "Future-586" Дуб патина серый 200*70
+5

Закажите услугу:

Установка дверей Вызвать замерщика (Бесплатно)

Информация о доставке:

Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно

О товаре

  • Размер (ВхШ), см:
    200 x 70
  • Тип:
    Межкомнатные двери
  • Толщина, мм:
    36
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Triadoors
  • Коллекция:
    Future
  • Материал:
    ПВХ

Характеристики

  • Артикул:
    FD5861060
  • Тип:
    Межкомнатные двери
  • Высота, см:
    200
  • Ширина, см:
    70
  • Толщина, мм:
    36
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Triadoors
  • Коллекция:
    Future
  • Стиль:
    Современный
  • Тип двери:
    Глухая
  • Система открывания:
    Раздвижная, Классическая
  • Конструкция двери:
    Царговая
  • Цвет:
    Дуб патина золото
  • Общий цвет:
    Белый
  • Вес, кг:
    24
  • Размер упаковки:
    201* 61 *4,6
  • Тип коробки:
    с уплотнителем
  • Тип погонажных изделий:
    Телескопический, компланарный
  • Кромка:
    Нет
  • Поверхность:
    Гладкая, матовая
  • Возможность покраски:
    Нет
  • Для влажных помещений:
    Да
  • Наличие притвора:
    Нет
  • Принадлежности, необходимые для установки (не входит в комплект):
    Дверная коробка, наличники, ручки. Опционально: доборы, порог, ответная планка, защелка
  • Степень влагостойкости:
    Высокая
  • Уровень шумоизоляции:
    Высокий ( 32дБ)
  • Фрезеровка под замок:
    Нет
  • Фрезеровка под петли:
    Нет
  • Износостойкость:
    Умеренное использование
  • Пропускает свет:
    Нет
  • Подходит под двухстворчатый проём:
    Да
  • Гарантия (лет):
    1.6
  • Материал:
    Композитный мебельный щит на основе высококачественного соснового бруса и MDF.
Развернуть Свернуть

Дополнительно:

  • Образец:
    в 1 магазинах

Возможные типы открывания:

Распашная
Распашная двустворчатая
Рото дверь
Дверь-купе

Описание

Отделка
ПВХ

Отзывы и вопросы о товаре

0
Отзывов ещё нет — будет здорово, если вы напишете свои впечатления о товаре

