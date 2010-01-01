Появившись на рынке сравнительно недавно, кварц-винил стремительно завоевал симпатии владельцев квартир, домов, коммерческих предприятий. Этот уникальный материал выдерживает нагрузки до 9 тонн на 1 м2, оставаясь таким же ровным, как в день укладки. В нашем магазине «169.ru» собрана коллекция качественной виниловой плитки для частного использования, офисов, общественных центров и заведений.

Какие особенности у виниловой плитки?

Декоративная плитка из ПВХ формой напоминает прямоугольные пластины ламината, квадратную керамическую плитку или причудливые многоугольники. Виниловая плитка состоит из нескольких слоев, обеспечивающих отличную устойчивость к механическим нагрузкам, хорошую жесткость и гибкость, эффектный вид. В качестве армирующего компонента ПВХ-плитки используют безопасные компоненты: кварцевую крошку или стекловолокно.

Ее плюсы несомненны:

работы по укладке плитки из кварц-винила можно произвести самостоятельно, без привлечения наемных мастеров. Продуманная конструкция и одинаковые размеры позволяют монтировать ламели быстро, аккуратно и с самыми простыми инструментами;

ПВХ плитка слегка пружинит под ногами и служит отличным изоляционным материалом. Получается теплое покрытие, не имеющее выраженных швов. Для такого пола не требуется дополнительный утеплитель;

современный материал ПВХ-плитки абсолютно безопасен для здоровья. Синтетические компоненты не выделяют опасных веществ даже при установке теплых полов. На них не размножаются болезнетворные бактерии и грибки. А насекомые-вредители и грызуны обходят стороной;

прочный защитный слой виниловой плитки отлично выдерживает механические воздействия. Это оберегает покрытие от царапин, повреждений;

виниловые полы, при правильной укладке с применением герметика, абсолютно не боятся влаги. Их можно использовать в «мокрых зонах» – в ванных, рядом с бассейнами, на кухнях, в прихожих;

даже при длительном воздействии (ножки шкафа, дивана, другой массивной мебели), на поверхности ПВХ-плитки не остается некрасивых вмятин;

виниловое покрытие не нарушает покой. Оно не издает гулкого шума при ходьбе на каблуках с набойками, не клацает под когтями домашних любимцев, не скрипит;

поверхность антистатична, не электризуется, не собирает на себя пыль, волоски;

декоративный слой виниловой плитки радует разными рисунками и цветами. Производители предлагают варианты с узорами, одноцветные, покрытые орнаментом. С имитацией натуральных природных материалов – мрамора, гранита, дерева. Можно приобрести покрытие «под наборный паркет» или имитацию керамической плитки;

виниловая плитка практична. Такой пол не нуждается в особом уходе, с него легко удаляется пыль, грязь, шерсть домашних любимцев. Кроме того, покрытие позволяет использовать любые бытовые средства для полов, чистящие и дезинфицирующие составы;

у полов из кварц-винила один из лучших показателей долговечности. При соблюдении инструкций компании-производителя, они верно служат по 25 лет и дольше. При этом покрытие не теряет презентабельный, нарядный внешний вид.

Одно из основных преимуществ ПВХ-плитки – это цена. Эксплуатационные качества и длительный срок службы виниловых полов сравнимы с лучшими сортами керамики или натурального камня, а их стоимость невысока.

Как правильно уложить виниловый пол

Требуется ровное, сухое основание, без перепадов высот и трещин. Подходят бетон, кафель, дерево и древесно-стружечные материалы.

Напольное покрытие должно согреться до температуры не ниже +150. Если на улице мороз, плитку оставляют в обогреваемом помещении на сутки и более.

Самый простой вариант монтажа – на клеевую основу. По окончании процесса плитку обрабатывают специальным средством от остатков клея.

Готовый пол должен отстояться в течение 24 часов. В это время по нему нельзя ходить или переносить мебель, тяжелые вещи.

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