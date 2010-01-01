Документы для заключения договора
Для совершения сделки необходимо предоставить следующий пакет документов (копии):
Для юридических лиц:
- Свидетельство о государственной регистрации юридического лица.
- Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации.
- Устав с изменениями и дополнениями (нотариально заверенная копия).
- Карточку с реквизитами компании с указанием фактического и юридического адреса, ОГРН, ИНН, КПП, ОКПО, банковских реквизитов, контактной информации, контактных лиц.
- Документы, подтверждающие полномочия руководителя: решение (протокол) об избрании или приказ о назначении.
- В случае подписания документов иным должностным лицом клиента, кроме документов, подтверждающих полномочия руководителя, документы, подтверждающие право подписи данного лица (приказ, доверенность).
Для индивидуальных предпринимателей:
- Свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя.
- Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе физического лица по месту жительства на территории Российской Федерации.
- Копию паспорта (разворот первого и второго листа - с фотографией, лист с указанием адреса постоянной регистрации).
- Письмо с реквизитами с указанием адреса прописки, ИНН, ОГРНИП, банковских реквизитов, контактной информации.