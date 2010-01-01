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Документы для заключения договора

Для совершения сделки необходимо предоставить следующий пакет документов (копии):

Для юридических лиц:

  • Свидетельство о государственной регистрации юридического лица.
  • Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации.
  • Устав с изменениями и дополнениями (нотариально заверенная копия).
  • Карточку с реквизитами компании с указанием фактического и юридического адреса, ОГРН, ИНН, КПП, ОКПО, банковских реквизитов, контактной информации, контактных лиц.
  • Документы, подтверждающие полномочия руководителя: решение (протокол) об избрании или приказ о назначении.
  • В случае подписания документов иным должностным лицом клиента, кроме документов, подтверждающих полномочия руководителя, документы, подтверждающие право подписи данного лица (приказ, доверенность).

Для индивидуальных предпринимателей:

  • Свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя.
  • Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе физического лица по месту жительства на территории Российской Федерации.
  • Копию паспорта (разворот первого и второго листа - с фотографией, лист с указанием адреса постоянной регистрации).
  • Письмо с реквизитами с указанием адреса прописки, ИНН, ОГРНИП, банковских реквизитов, контактной информации.