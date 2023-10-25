Среди многообразия отделочных материалов, предлагаемых сегодня производителями, рейки занимают особое место. В России эта мода появилась сравнительно недавно, но быстро набирает популярность.

Плюсы и минусы реечного декора стен

У реечной отделки много привлекательных преимуществ, которые объясняют успех и неослабевающий спрос на такое оформление интерьеров.

Это всегда стильное решение.

Декор рейками универсален, подходит для любого помещения, органичен в любом современном стиле.

Рейками можно подкорректировать геометрию помещения.

С помощью реек можно создать уникальный дизайн и легко обновить интерьер.

Рейки в основном легко заменяемы и ремонтнопригодны.

За рейками можно спрятать провода, коммуникации, а также замаскировать небольшие неровности стены.

Рейки не утяжеляют интерьер, расставляют эффектные акценты.

Хороший уровень тепло- и звукоизоляции.

Экологическая чистота и теплота деревянных реек создают в помещении благотворную ауру.

Такой декор интересен и доступен и по цене, и по исполнению, его можно выполнить своими руками.

Плюсов достаточно, но и минусы тоже имеются, такие, как:

Такой декор впишется не во все интерьеры, например, в классическом и исторических стилях он не уместен.

В небольших комнатах, где на счету каждый сантиметр, объёмная конструкция из реек – не самое удачное решение.

Отделка требует особого ухода, поскольку между ламелями скапливается пыль и грязь. Убирать придётся чаще.

Если вы декорируете деревянными рейками, то вам придётся учитывать все недостатки этого материала: горючесть, уязвимость перед насекомыми и микроорганизмами, низкая влагостойкость.

Особенности дизайна, долговечность и даже особенности монтажа такого декора зависят от материала, из которого сделаны рейки.

Из каких материалов выбрать рейки для крепления на стену

Материал изготовления – первая отличительная черта реечного декора. Сегодня рейки производят из массива дерева, шпонированного МДФ, ЛДСП, а также из металла и пластика.

Но поподробнее. Деревянные рейки заслуживают особого разговора, поскольку это самый востребованный материал, а его эксплуатационные характеристики зависят от породы дерева.

1. Сосна

Cосновые ламели наиболее популярны, потому что это хороший выбор по соотношению цена-качество.

Несмотря на не высокую стоимость, древесина сосны обладает:

Прочностью.

Хорошей сопротивляемостью к грибкам и гниению.

Её не очень любят насекомые.

Достаточной долговечностью.

Однако, древесина сосны мягкая, значит появление сколов и царапин практически неизбежно.

2. Ель, ясень, лиственница

Тоже бюджетные варианты, встречаются они реже, смотрятся в интерьере хорошо, но прочность их не высока.

3. Бук

Дороже сосны, но гораздо прочнее и твёрже её. Твёрдость бука сопоставима с твёрдостью дуба.

Другие его достоинства:

Привлекательный внешний вид – буковые рейки смотрятся дорого.

Долгий срок службы.

Устойчивость к механическим повреждениям. Из-за твёрдой текстуры бук практически не боится царапин.

Однако бук как губка впитывает влагу, поэтому буковые ламели требуют специальной обработки, которая предохранит их от гниения и деформации.

4. Дуб

Обладает всеми достоинствами бука, но свободен от его недостатков. Можно сказать, что это оптимальный выбор и с практической, и с эстетической точек зрения.

Судите сами, дубовые рейки:

Не боятся негативного воздействия внешней среды – сырости, ярких солнечных лучей.

Очень прочные и твёрдые.

Шикарно смотрятся в любом интерьере.

Минусом может быть высокая цена, но она оправдывается долгим сроком службы.

5. Экзотика

Если вы не ограничены в финансах, то можете позволить себе рейки из экзотических пород, таких как сандал, самшит, падук, амарант и так далее. С помощью подобного декора вы сможете создать совершенно эксклюзивный и роскошный интерьер.

Изделия из массива дерева в любом варианте - всё же достаточно дорогое удовольствие, а учитывая специфику материала ещё и капризное. Но можно обойтись «меньшей кровью» и декорировать стены планками из МДФ или ЛДСП.

6. Ламели из МДФ

Декорируют натуральным шпоном, то есть тонким срезом дерева. Таким образом достигается имитация массива. Шпонированные МДФ-баффели вполне могут «притвориться» редкими элитными сортами.

Конечно, это чисто визуальный эффект, но такой вариант заслуживает внимания не только из-за более приемлемой цены.

Рейки из МДФ:

Устойчивы к деформации.

Не растрескиваются при температурных колебаниях.

Не боятся влажности.

Хорошо поддаются обработке.

И хотя по экологической чистоте и прочности уступают деревянным, в интерьере выглядят ничуть не хуже последних.

7. Ламинированная ДСП

Самый бюджетный вариант. Прессованные из древесной стружки плиты тоже не лишены определённых достоинств. Эти рейки, помимо невысокой цены, обладают очень однородной структурой и большой твёрдостью.

Однако, поскольку в производстве используются смолы, при выборе материала для жилого помещения надо обращать внимание на класс экологической безопасности. Такие рейки совершенно точно не следует использовать в помещениях с повышенной влажностью.

8. Металлические рейки

Чаще всего используется алюминий.

Плюсы этого выбора:

Максимально прочный вариант.

Не боятся ни воды, ни огня.

Легки в уходе и монтаже.

Полые внутри позволяют спрятать провода и другие коммуникации.

Долго служат.

Минусом является высокая цена, они могут быть дороже деревянных, и стилевая ограниченность.

Если деревянные рейки вписываются не во всякий интерьер, то область применения металлических ещё уже. Они подходят для стилей минимализм, хай-тек, лофт, модерн, индастриал. Металлические рейки можно покрыть защитным составом, покрасить или придать им вид деревянных, покрыв ПВХ-плёнкой.

9. Пластиковые рейки

Чаще всего применяются для потолочных покрытий. Также это идеальный вариант для помещений с повышенной влажностью. Они дёшевы, просты в монтаже и уходе, но в жилых помещениях их лучше не использовать: очень упрощают обстановку и легко деформируются.

Размеры декоративных реек для отделки стен

Помимо материала, рейки различаются по размеру. Длина, ширина, толщина ламелей выбирается в соответствии с габаритами вашей комнаты, выбранным стилем и характером декора. Помните, чем меньше размер помещения, тем тоньше должны быть рейки.

Отделывайте рейками либо одну стену, либо две смежных, либо две противоположных. Ни в коем случае не покрывайте рейками всё пространство – это перегрузит интерьер, и находиться в таком помещении вам будет психологически тяжело.

Как выбрать рейки для декора стен

При выборе реек обращаем внимание на:

Количество глазков от веток. Чем их больше, тем ниже надёжность материала.

Нет ли на них сквозных трещин.

Наличие гнили совершенно не допустимо.

При выборе деревянных реек отдавайте предпочтение склеенным из частей, это исключит возможность деформации.

Способы монтажа реек на стену с инструкциями

Ну а мы сейчас поговорим о тонкостях монтажа ламелей на стену.

Есть несколько способов. Технологию, достоинства и недостатки каждого мы сейчас и разберём.

1. Фиксация на шканты

Шканты – деревянный крепёжный элемент, который, впрочем, можно заменить металлическими шпильками.

На стене просверливают отверстия, такие же – на ламелях. Эти отверстия должны идеально совпасть.

Эти отверстия заполняются клеем, вставляются шканты и на них надевается рейка.

Это трудоёмкий процесс, главная сложность которого в том, что отверстия в стене и в ламелях должны идеально совпасть. Такой вариант подходит для небольших реек.

2. Сквозное крепление

Простой и грубый способ. Рейки крепятся на дюбели и саморезы. Для этого в них и в стене сверлятся сквозные отверстия.

Насколько это удачный способ, судите сами:

Нарушается целостность отделочного материала.

Возникает необходимость сверлить отверстие в стене.

Шляпки гвоздей и саморезов приходится закрывать заглушками, которые подобрать точно в тон трудно, к тому же заглушки со временем отклеиваются.

Крепёж виден даже через заглушки, что не прибавляет эстетичности интерьеру.

3. Следующий вариант - самый простой: рейки просто крепятся к стене на жидкие гвозди (клей).

Вот как это делается:

Стену необходимо подготовить – выровнять. Такой крепёж требует ровного основания.

На обратную сторону рейки наносится двусторонний скотч, а на него сверху – клей.

Далее рейки сажаются прямо на стену. Таким способом можно крепить рейки с небольшим сечением. Более массивные могут отвалиться под тяжестью своего веса.

И второе условие: на рейки, посаженные только на клей, нельзя будет повесить полку, телевизор или что-либо ещё: конструкция не выдержит.

Можно не выравнивать стену, а подготовить для реек ровное основание. Это может быть лист фанеры, зафиксированный на стене, деревянные бруски или те же рейки.

Основу для декора прикрепляют к стене с помощью клея и саморезов, и уже на неё фиксируют декоративные рейки.

Все вышеперечисленные методы – вчерашний день. Вместе с ростом популярности реечного декора появляются и новые более совершенные способы его крепления.

4. Фиксация реек с монтажным пазом

Такой декор состоит из двух элементов: ламели с пазами и закладная с просверленными отверстиями под крепёж.

У такого способа есть следующие преимущества:

монтируется быстро и удобно,

крепёж не виден.

Закладной брус крепится к стене, на него надевают декоративную рейку. Быстро и просто. Для большей надёжности места крепления можно дополнительно промазать клеем, но в этом случае демонтаж становится проблематичным.

5. Фиксация реек клипсами

Такая система содержит металлические направляющие, клипсы и рейки с пазами. Самое главное в этом случае – правильно установить направляющие. На них крепятся клипсы.

Рейка с пазом совмещается с клипсой, раздаётся щелчок, который обозначает, что ламель надёжно зафиксирован. Прелесть этого метода в том, что при необходимости он позволяет быстро демонтировать отделку.

Крепить на клипсы можно и без направляющих, прямо к стене. Это наиболее простой и самый современный способ монтажа реек. Он надёжен и почти безупречен, если бы не высокая цена, которая пока препятствует быстрому росту популярности этого метода.