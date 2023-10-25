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8 советов для выбора цвета межкомнатных дверей

#Межкомнатные двери #Дизайн #Двери #Советы эксперта

Межкомнатные двери – это традиционный элемент планировки дома, квартиры, коммерческих зданий, наряду с окнами и входными дверями

Они выполняют ряд важных функций:

  • служат естественной границей помещения;
  • обеспечивают уединение, защищая от нескромных взглядов и нежелательных визитеров;
  • изолируют комнату от внешнего шума, сквозняков;
  • в случае с кухней или мастерской – не выпускают в остальную часть здания запахи, копоть, частицы пыли.

Кроме чисто практических характеристик дверей, есть еще одна, не менее важная – эстетическая. Правильно подобранные еще на этапе планирования межкомнатные двери способны разительно изменить облик комнаты и коридора, дополнить выбранный интерьерный стиль очаровательным акцентом.

Как выбрать подходящий цвет межкомнатной двери

Сегодня производители предлагают сотни моделей на любой, самый взыскательный вкус. Они отличаются не только сырьем, из которого изготавливают дверное полотно, но и наличием фигурных стеклянных вставок, дизайном и оттенками. 

Неподготовленный человек просто теряется в этом изобилии, ведь каждая модель красива по-своему, безупречно выполняет свои функции, снабжена изящными ручками и великолепными декоративными элементами.

Даже определившись с материалом, покупатели останавливаются в мучительном раздумье: какой цвет идеально подойдет к интерьеру? Ведь от обилия расцветок и моделей просто разбегаются глаза. 

Обычно дизайнеры советуют подбирать межкомнатные двери к цвету напольного покрытия или отделке стен. А если хочется чего-то оригинального? Или понравилась определенная модель, которая не сочетается с паркетом и обоями? Делать очередной капитальный ремонт? Или можно обойтись без дополнительных затрат? 

Выход есть! Современные тенденции интерьерного дизайна вполне допускают монтаж межкомнатных дверей особенного оттенка, отличающегося по цвету от остальной отделки. Предлагаем несколько практичных советов, которые могут пригодиться.

Дверь межкомнатная "Gloss-701" Белый глянец глухая, кромка-матовый хром
Gloss-701 кромка Матовый хром Белый глянец
27 120
Дверь межкомнатная "А3 ALU" Белая стекло Лакобель белый
А3 ALU Белый
22 811
Дверь межкомнатная "Платина-7"  Crystall White вставка Сильвер грей кромка-чёрная матовая
Платина-7 кромка Чёрная матовая Crystall White
34 850
Дверь межкомнатная "Concept-703" Белоснежно матовый стекло Лакобель белый, кромка-матовый хром
Concept-703 кромка Матовый хром Белоснежно матовый
22 310
Дверь межкомнатная "Future-709" Мелинга белая глухая, кромка-матовый хром
Future-709 кромка Матовый хром Мелинга белая
23 240
Дверь межкомнатная "Concept-710" Белоснежно матовый глухая, кромка-чёрная матовая
Concept-710 кромка Чёрная матовая Белоснежно матовый
32 968

 

Цвет межкомнатной двери и стиль помещения

Основным ориентиром при выборе окраски межкомнатных дверей является интерьерное направление, в котором оформлены помещения. Для каждого стиля характерна определенная палитра. Если владельцы желают обустроить квартиру или дом в едином, гармоничном стиле, необходимо подбирать двери в тон.

Белый цвет универсален. Он подходит к любому интерьеру, и при этом не перегружает его, не отвлекает внимание на себя. Гармонично сочетается с любыми, самыми смелыми расцветками. Кроме того, даже тесное помещение выглядит просторнее с белоснежными элементами.

  • Светлое дерево, с его неповторимым узором, пастельные тона (бежевый, золотистый, кремовый, сероватый, очень светлые, невесомые оттенки розового, персикового, зеленого, голубого) наполняют помещения светом, зрительно раздвигают пространство. 

Также психологи давно выяснили, что теплые цвета дарят чувство комфорта и хорошее настроение. Это универсальный вариант практически для любого интерьера. Идеально подходят для скандинавского, французского прованса, кантри, сельских и эко-направлений.

Дверь межкомнатная из эко шпона «Браво-27» Wenge Melinga остекление Mirox Grey
Браво-27 Wenge Melinga
5 152
Дверь межкомнатная из эко шпона «Прима-2» Wenge Melinga глухая
Доставим завтра
Прима-2 Wenge Melinga
5 572
Дверь межкомнатная из ПВХ "Скинни-32" П-33 (Венге) глухая
Доставим завтра
Скинни-32 П-33 (Венге)
890 4 452 ₽ -80%
Дверь Bravo ЭКО Браво-21 Wenge Melinga 200*80
Доставим завтра
Браво-21 Wenge Melinga
 
4 032

 

  • Для современных стилей лофт, минимализм, хай-тек подходят лаконичные дверные полотна серебристого, черного или темно-шоколадного цвета, стеклянные, хромированные или зеркальные, из массива дуба или венге, или с отделкой соответствующим шпоном.

  • Теплое светлое дерево, яркие вставки из цветного стекла, пластика отлично подчеркнут обстановку в стиле эклектика или модерн.

  • Благородные темные породы древесины из венге, мербау, ореха или тика выглядят шикарно. Такие двери гармонично смотрятся в классическом интерьере, барокко, ампир. Не лишними будут фигурные вставки из стекла, вычурные элементы декора.

  • Душа просит ярких цветов? Стили бохо, поп-арт и модерн позволяют выбирать двери самых причудливых оттенков и форм, с картинами и контрастными узорами.

Если в доме несколько комнат, и каждая оформлена в собственном, уникальном стиле, потребуется компромисс. В этом случае обычно ориентируются на цветовую гамму того помещения, в которое выходят эти двери. Это может быть холл, коридор, проходной зал.

 

Цвет дверей и напольное покрытие

Один из самых простых способов выбрать оттенок межкомнатных дверей – по цвету напольного покрытия. Обычно выбирают изделия на 1-2 тона светлее. Для светлого ламината отлично подойдут бук, ясень, слоновая кость, ольха. 

Если виниловая плитка или паркетная доска имеют красноватый оттенок, стоит приобрести полотна с отделкой под красное дерево – тик, красный сандал, мербау, вишня.

Цвет дверей и расцветка мебели

Не хочется идти проторенной дорогой? Двери вполне можно подобрать к цвету мебельных фасадов или обивки дивана и кресел. 

Однако здесь важно соблюсти определенные правила:

  • окрас дверного полотна может быть на пару тонов светлее и темнее;
  • для роскошных интерьеров подбирают двери с витражами или стеклянными вставками;
  • допустимо подобрать двери под цвет деревянных деталей мягкой мебели – ножек, подлокотников, изголовий.

Ориентир в виде мебельного гарнитура уместен лишь в том случае, если владельцы не собираются в ближайшие годы заменять его.

Дверь межкомнатная "Design-703" Дарк блю стекло Лакобель белый, кромка-чёрная матовая
Design-703 кромка Чёрная матовая Дарк блю
26 470
Дверь межкомнатная "Design-710" Дарк блю глухая, кромка-черная матовая
Design-710 кромка Чёрная матовая Дарк блю
32 040
Дверь межкомнатная "Design-704" Дарк блю, вставка Лакобель черный, кромка-чёрная матовая
Design-704 кромка Чёрная матовая Дарк блю
28 040
Дверь межкомнатная "Design-705" Дарк блю глухая, кромка-чёрная матовая
Design-705 кромка Чёрная матовая Дарк блю
28 040
Дверь межкомнатная "Design-706" Дарк блю глухая, кромка-матовый хром
Design-706 кромка Матовый хром Дарк блю
30 444
Дверь межкомнатная "Design-656" Дарк блю глухая
Design-656 Дарк блю
21 180

 

Цвет межкомнатных дверей и отделка стен

Двери подбирают в цвет стен в следующих случаях:

  • когда отделка выполнена в одном цвете;
  • если имеется преобладающий фон с узорами. При этом двери могут быть окрашены либо по основному оттенку, либо по второстепенному

Цвет напольного покрытия выбирают контрастный. В большинстве случаев это дерево различных пород.

 

Цвет дверей и оконных рам

Если не устраивает ни одна из широко распространенных комбинаций, можно подобрать двери к оконным рамам, сделанным из массива дерева или с цветным полимерным покрытием.

Это может быть как светлая, так и темная древесина, вплоть до бордово-коричневых и черных цветов. Получается очень интересный эффект.

 

Цвет дверей и плинтусов

Если в доме используются различные напольные покрытия, от керамической плитки в коридоре и ванной комнате, до наборного паркета и ламината, можно использовать нестандартное решение. 

Например, подобрать дверное полотно в тон плитки, а наличники – под цвет плинтусов, или наоборот – двери к плинтусам, а окантовку к основному оттенку пола. Получаются двери, обрамленные контрастной рамкой. 

Дверь межкомнатная крашенная «Браво-0» Whitey (Эмаль) глухая
Доставим завтра
Браво-0 Whitey
 
6 412
Дверь межкомнатная крашенная «Граффити-4» Whitey (Эмаль) глухая
Доставим завтра
Граффити-4 Whitey
 
5 754 7 672 ₽ -25%
Дверь межкомнатная «Браво-22» Alaska черный окрашенный lacobel
Браво-22 Alaska
 
3 898 4 872 ₽ -20%

 

Цвет межкомнатных дверей и домашнего текстиля

Не менее интересен вариант с межкомнатными дверями, подобранными в однотонной гамме со шторами, покрывалами, ковром. Причем в данном случае есть возможность поступить наоборот: сначала установить двери, а потом подобрать текстильные изделия.

Цвет дверей и стеклянные вставки, витражи

Как поступить в случае, если цветовые решения комнат сильно отличаются друг от друга, а приобретать двери компромиссного цвета нет желания? Разномастные изделия в одном коридоре или гостиной нарушают гармонию. 

Ведь одна дверь может быть из светло-золотистого ореха, для другой использовали темный мореный дуб, а третья блистает кремовым лаковым покрытием. Помогут цветные витражи в едином стиле, или фигурные вставки из стекла, а также одинаковая фурнитура.

Дверь межкомнатная «Венеция АК Тип-S» Матовый кремовый остекление Сатинато
Венеция АК Тип-S Матовый кремовый
14 258
Дверь межкомнатная "Concept-583" Шелл грей, стекло Лакобель чёрное, Зеркало
Concept-583 Шелл грей
14 168
Дверь межкомнатная "Future-704" Дуб винчестер трюфель, стекло Лакобель черное, кромка-черная матовая
Future-704 кромка Чёрная матовая Дуб Винчестер трюфель
34 671
Дверь межкомнатная "Future-655" Дуб серена белый кристалл, стекло Лакобель черное
Future-655 Дуб серена белый кристалл
15 280
Дверь межкомнатная "Concept-502" Шелл грей стекло Лакобель чёрное
Доставим завтра
Concept-502 высота 230 Шелл грей
2 110 10 552 ₽ -80%

 

Советы по выбору оттенка межкомнатных дверей

  • Если комната и коридор оформлены по-разному, отличным решением будут двери с двусторонним дизайном, сделанные по индивидуальному заказу. Такие изделия имеют разную отделку и окраску снаружи и изнутри, одна сторона может быть снабжена зеркалом.
  • Также для двух разных комнат подойдут двери из светлого дерева нейтральных, прохладных оттенков – дуба, ореха, бука.
  • В помещении много изделий и стоек из хромированного металла, матового или зеркального стекла? Выбирайте светло-серые двери.
  • Монохромная гамма всегда в тренде. Идеально подобранный к оттенку стен или пола цвет дверного полотна создает ощущение единого пространства с плавными переходами.
  • Яркие двери с нарисованными или наклеенными принтами, фотообоями, картинами смотрятся оригинально. Но выбирать их следует с осторожностью, учитывая вкусы всех членов семьи, а также остальной декор в помещении.

Дверь межкомнатная "Future-703" Бетон темно-серый стекло Лакобель чёрный, кромка-матовый хром
Future-703 кромка Матовый хром Бетон тёмно-серый
18 590
Дверь межкомнатная "Future-703" Бетон темно-серый стекло Лакобель белый, кромка-чёрная матовая
Future-703 кромка Чёрная матовая Бетон тёмно-серый
20 900
Дверь межкомнатная "Future-608" Бетон тёмно-серый, Зеркало
Future-608 Бетон тёмно-серый
9 740
Дверь межкомнатная "Future-602" Бетон темно-серый, стекло Лакобель черное
Future-602 Бетон тёмно-серый
12 495
Дверь межкомнатная "Future-705" Дуб Серена каменно-серый глухая, кромка-матовый хром
Future-705 кромка Матовый хром Дуб Серена каменно-серый
22 310
Дверь межкомнатная "Future-706" Бетон темно-серый глухая, кромка-матовый хром
Future-706 кромка Матовый хром Бетон тёмно-серый
22 310
Дверь межкомнатная "Future-706" Бетон темно-серый глухая, кромка-чёрная матовая
Future-706 кромка Чёрная матовая Бетон тёмно-серый
25 360
Дверь межкомнатная "Concept-707" Медиум грей, вставка Лайт грей, кромка-матовый хром
Concept-707 кромка Матовый хром Медиум грей
22 310

 

Особенности цветового решения межкомнатных дверей

  • Лаконичный дизайн помещения с минимумом декора буквально просит поставить двери с интересными фигурными вставками из стекла, пластика, рельефными узорами.
  • Очень эффектно выглядит светло-серый или золотистый пол в сочетании с шоколадными, коричнево-красными дверями.
  • Если отделка стен имеет оливковый или бежевый цвет, коричневое дверное полотно отлично впишется в такой дизайн.
  • Для тесных помещений, комнат с недостатком естественного освещения выбирают максимально светлые оттенки, стеклянные и зеркальные вставки – они зрительно увеличивают пространство, добавляют так необходимый свет.
  • Дизайнеры предлагают сначала определиться с отделкой стен и пола, а затем уже приступать к выбору дверей. А еще лучше – начинать капитальный ремонт или финальную отделку с продуманного до мелочей дизайн-проекта.

Приступая к выбору межкомнатных дверей, необходимо окинуть квартиру или дом критичным взглядом, мысленно представить, какой именно цвет будет смотреться наиболее гармонично. Можно пойти еще дальше – использовать специализированные программы, позволяющие создавать великолепные дизайн-проекты, играть с цветами элементов обстановки и декора.

Дверь межкомнатная из Массива сосны без отделки «М7» остекление Сатинато белое
М7 Под покраску
 
8 232
Дверь межкомнатная из Массива сосны без отделки «М7» глухая
Доставим завтра
М7 Под покраску
 
6 972
Дверь межкомнатная из Массива сосны без отделки «М5» глухая
Доставим завтра
М5 Под покраску
 
7 672
Дверь межкомнатная из Массива сосны без отделки «Порта-21» глухая
Доставим завтра
Порта-21 Под покраску
 
6 132
Дверь межкомнатная из Массива сосны без отделки «Порта-23» остекление Сатинато белое
Доставим завтра
Порта-23 Под покраску
 
6 132
Дверь межкомнатная из Массива сосны без отделки «М5» сатинато бронзовое художественное
М5 Под покраску
10 472

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