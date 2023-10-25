Межкомнатные двери – это традиционный элемент планировки дома, квартиры, коммерческих зданий, наряду с окнами и входными дверями.

Они выполняют ряд важных функций:

служат естественной границей помещения;

обеспечивают уединение, защищая от нескромных взглядов и нежелательных визитеров;

изолируют комнату от внешнего шума, сквозняков;

в случае с кухней или мастерской – не выпускают в остальную часть здания запахи, копоть, частицы пыли.

Кроме чисто практических характеристик дверей, есть еще одна, не менее важная – эстетическая. Правильно подобранные еще на этапе планирования межкомнатные двери способны разительно изменить облик комнаты и коридора, дополнить выбранный интерьерный стиль очаровательным акцентом.

Как выбрать подходящий цвет межкомнатной двери

Сегодня производители предлагают сотни моделей на любой, самый взыскательный вкус. Они отличаются не только сырьем, из которого изготавливают дверное полотно, но и наличием фигурных стеклянных вставок, дизайном и оттенками.

Неподготовленный человек просто теряется в этом изобилии, ведь каждая модель красива по-своему, безупречно выполняет свои функции, снабжена изящными ручками и великолепными декоративными элементами.

Даже определившись с материалом, покупатели останавливаются в мучительном раздумье: какой цвет идеально подойдет к интерьеру? Ведь от обилия расцветок и моделей просто разбегаются глаза.

Обычно дизайнеры советуют подбирать межкомнатные двери к цвету напольного покрытия или отделке стен. А если хочется чего-то оригинального? Или понравилась определенная модель, которая не сочетается с паркетом и обоями? Делать очередной капитальный ремонт? Или можно обойтись без дополнительных затрат?

Выход есть! Современные тенденции интерьерного дизайна вполне допускают монтаж межкомнатных дверей особенного оттенка, отличающегося по цвету от остальной отделки. Предлагаем несколько практичных советов, которые могут пригодиться.

Цвет межкомнатной двери и стиль помещения

Основным ориентиром при выборе окраски межкомнатных дверей является интерьерное направление, в котором оформлены помещения. Для каждого стиля характерна определенная палитра. Если владельцы желают обустроить квартиру или дом в едином, гармоничном стиле, необходимо подбирать двери в тон.

Белый цвет универсален. Он подходит к любому интерьеру, и при этом не перегружает его, не отвлекает внимание на себя. Гармонично сочетается с любыми, самыми смелыми расцветками. Кроме того, даже тесное помещение выглядит просторнее с белоснежными элементами.

Светлое дерево, с его неповторимым узором, пастельные тона (бежевый, золотистый, кремовый, сероватый, очень светлые, невесомые оттенки розового, персикового, зеленого, голубого) наполняют помещения светом, зрительно раздвигают пространство.

Также психологи давно выяснили, что теплые цвета дарят чувство комфорта и хорошее настроение. Это универсальный вариант практически для любого интерьера. Идеально подходят для скандинавского, французского прованса, кантри, сельских и эко-направлений.

Для современных стилей лофт, минимализм, хай-тек подходят лаконичные дверные полотна серебристого, черного или темно-шоколадного цвета, стеклянные, хромированные или зеркальные, из массива дуба или венге, или с отделкой соответствующим шпоном.

Теплое светлое дерево, яркие вставки из цветного стекла, пластика отлично подчеркнут обстановку в стиле эклектика или модерн.

Благородные темные породы древесины из венге, мербау, ореха или тика выглядят шикарно. Такие двери гармонично смотрятся в классическом интерьере, барокко, ампир. Не лишними будут фигурные вставки из стекла, вычурные элементы декора.

Душа просит ярких цветов? Стили бохо, поп-арт и модерн позволяют выбирать двери самых причудливых оттенков и форм, с картинами и контрастными узорами.

Если в доме несколько комнат, и каждая оформлена в собственном, уникальном стиле, потребуется компромисс. В этом случае обычно ориентируются на цветовую гамму того помещения, в которое выходят эти двери. Это может быть холл, коридор, проходной зал.

Цвет дверей и напольное покрытие

Один из самых простых способов выбрать оттенок межкомнатных дверей – по цвету напольного покрытия. Обычно выбирают изделия на 1-2 тона светлее. Для светлого ламината отлично подойдут бук, ясень, слоновая кость, ольха.

Если виниловая плитка или паркетная доска имеют красноватый оттенок, стоит приобрести полотна с отделкой под красное дерево – тик, красный сандал, мербау, вишня.

Цвет дверей и расцветка мебели

Не хочется идти проторенной дорогой? Двери вполне можно подобрать к цвету мебельных фасадов или обивки дивана и кресел.

Однако здесь важно соблюсти определенные правила:

окрас дверного полотна может быть на пару тонов светлее и темнее;

для роскошных интерьеров подбирают двери с витражами или стеклянными вставками;

допустимо подобрать двери под цвет деревянных деталей мягкой мебели – ножек, подлокотников, изголовий.

Ориентир в виде мебельного гарнитура уместен лишь в том случае, если владельцы не собираются в ближайшие годы заменять его.

Цвет межкомнатных дверей и отделка стен

Двери подбирают в цвет стен в следующих случаях:

когда отделка выполнена в одном цвете;

если имеется преобладающий фон с узорами. При этом двери могут быть окрашены либо по основному оттенку, либо по второстепенному

Цвет напольного покрытия выбирают контрастный. В большинстве случаев это дерево различных пород.

Цвет дверей и оконных рам

Если не устраивает ни одна из широко распространенных комбинаций, можно подобрать двери к оконным рамам, сделанным из массива дерева или с цветным полимерным покрытием.

Это может быть как светлая, так и темная древесина, вплоть до бордово-коричневых и черных цветов. Получается очень интересный эффект.

Цвет дверей и плинтусов

Если в доме используются различные напольные покрытия, от керамической плитки в коридоре и ванной комнате, до наборного паркета и ламината, можно использовать нестандартное решение.

Например, подобрать дверное полотно в тон плитки, а наличники – под цвет плинтусов, или наоборот – двери к плинтусам, а окантовку к основному оттенку пола. Получаются двери, обрамленные контрастной рамкой.

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Цвет межкомнатных дверей и домашнего текстиля

Не менее интересен вариант с межкомнатными дверями, подобранными в однотонной гамме со шторами, покрывалами, ковром. Причем в данном случае есть возможность поступить наоборот: сначала установить двери, а потом подобрать текстильные изделия.

Цвет дверей и стеклянные вставки, витражи

Как поступить в случае, если цветовые решения комнат сильно отличаются друг от друга, а приобретать двери компромиссного цвета нет желания? Разномастные изделия в одном коридоре или гостиной нарушают гармонию.

Ведь одна дверь может быть из светло-золотистого ореха, для другой использовали темный мореный дуб, а третья блистает кремовым лаковым покрытием. Помогут цветные витражи в едином стиле, или фигурные вставки из стекла, а также одинаковая фурнитура.

Советы по выбору оттенка межкомнатных дверей

Если комната и коридор оформлены по-разному, отличным решением будут двери с двусторонним дизайном, сделанные по индивидуальному заказу. Такие изделия имеют разную отделку и окраску снаружи и изнутри, одна сторона может быть снабжена зеркалом.

Также для двух разных комнат подойдут двери из светлого дерева нейтральных, прохладных оттенков – дуба, ореха, бука.

В помещении много изделий и стоек из хромированного металла, матового или зеркального стекла? Выбирайте светло-серые двери.

Монохромная гамма всегда в тренде. Идеально подобранный к оттенку стен или пола цвет дверного полотна создает ощущение единого пространства с плавными переходами.

Яркие двери с нарисованными или наклеенными принтами, фотообоями, картинами смотрятся оригинально. Но выбирать их следует с осторожностью, учитывая вкусы всех членов семьи, а также остальной декор в помещении.

Особенности цветового решения межкомнатных дверей

Лаконичный дизайн помещения с минимумом декора буквально просит поставить двери с интересными фигурными вставками из стекла, пластика, рельефными узорами.

Очень эффектно выглядит светло-серый или золотистый пол в сочетании с шоколадными, коричнево-красными дверями.

Если отделка стен имеет оливковый или бежевый цвет, коричневое дверное полотно отлично впишется в такой дизайн.

Для тесных помещений, комнат с недостатком естественного освещения выбирают максимально светлые оттенки, стеклянные и зеркальные вставки – они зрительно увеличивают пространство, добавляют так необходимый свет.

Дизайнеры предлагают сначала определиться с отделкой стен и пола, а затем уже приступать к выбору дверей. А еще лучше – начинать капитальный ремонт или финальную отделку с продуманного до мелочей дизайн-проекта.

Приступая к выбору межкомнатных дверей, необходимо окинуть квартиру или дом критичным взглядом, мысленно представить, какой именно цвет будет смотреться наиболее гармонично. Можно пойти еще дальше – использовать специализированные программы, позволяющие создавать великолепные дизайн-проекты, играть с цветами элементов обстановки и декора.