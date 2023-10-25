Большинство людей, выбирающих для дома конструкцию, останавливают свой выбор на натуральной древесине. Материал не выделяет вредных соединений в воздух под воздействием солнечного света и вносит в интерьер «ноту» тепла и шика, особенно если речь идёт о такой благородной фактуре и необычном цвете, как белёный дуб.

Межкомнатные двери из дерева популярны уже много веков и в современных квартирах не теряют популярность, поэтому стоит рассмотреть вариант их приобретения.

Как изготавливают межкомнатные двери «белёный дуб»

От технологии производства напрямую зависит стоимость изделий. Двери «белёный дуб» из идентичного материала можно встретить только в эксклюзивных магазинах, поэтому за основу берётся массив сосны. Каркас собирается из отдельных брусков, которые соединяются клеящими составами, что делает конструкцию устойчивой к деформации – это позволяет устанавливать изделия в санузлах и на кухне.

Эффект «белёный дуб» можно получить тремя способами, которые и определяют стоимость межкомнатных дверей в магазинах.

Ламинирование Самый простой и бюджетный вариант. Фактура и цвет поверхности достигается путём нанесения тонкого слоя плёнки. Межкомнатные двери изготавливаются под воздействием высоких температур и прессов, поэтому такие изделия относительно долговечны, если соблюдать осторожность с покрытием. Шпонирование Вариант из средней ценовой категории. При изготовлении каркас покрывается тонкими листами натуральной древесины, которая предварительно выбелена и обработана противогрибковыми составами. На поверхность межкомнатных дверей наносится несколько слоёв лака, что делает их устойчивыми к негативным воздействиям. Массив Дорогостоящий вариант, но создающий самую достоверную фактуру и цвет белёного дуба. Заготовки межкомнатных дверей создаются из цельного массива, который выбеливается специальными составами и лакируется. Такие изделия часто используют в шикарных интерьерах классических стилей, что требуют применение только натуральных материалов.

Особенности и цветовые вариации межкомнатных дверей «белёный дуб»

Такой вид изделий любят большинство дизайнеров. Материал обладает богатой цветовой палитрой и необычной фактурой, что можно использовать как в деревенских и классических направлениях оформления помещений, так и в современных интерьерах.

Производители под названием межкомнатной двери «белёный дуб» предлагают розовые, молочные или серые оттенки – это обусловлено тем, что натуральная древесина обладает именно этими цветами, которые зависят от естественных условий выбеливания.

Также поверхность может быть медовой, перламутровой или бежевой, что позволяет установить дверь в интерьере с любой отделкой.

Натуральный материал имеет удивительное свойство гармонировать со всеми породами древесины в сочетании с тёмными оттенками. Межкомнатные двери «белёный дуб» могут быть выполнены двухцветными, где светлая палитра удачно дополняется венге, тёмного шоколада, кофе и табака, такие изделия чаще устанавливают в современных интерьерах.

Если в доме пол из паркетной доски или ламината, то изделия с натуральной фактурой и нежным оттенком будут удачной покупкой, ведь сочетаемость текстуры будет идеальной.

При этом нелишними будут предметы интерьера в виде шкафа и другой мебели в цвете «белёный дуб», что сделает дизайн более гармоничным, такой интерьер будет навевать тепло и уют.

Подходящая отделка для межкомнатных дверей «белёный дуб»

Разнообразная палитра натурального материала позволит использовать его практически с любыми природными оттенками. При выборе межкомнатной двери под отделку, главное – выдержанность не фактуры, а цветового выполнения стен и пола.

Белёный дуб может выступать светлым акцентом на тёмных поверхностях или дополнять нежные интерьеры своей уникальной текстурой.

Отделка стен и двери «белёный дуб» в интерьере

В данном случае рельефность отделки не имеет значения, поверхности могут иметь гладкость шёлка или фактурность декоративной штукатурки. Двери «белёный дуб» достаточно требовательны к гармонии тонов, поэтому дизайнеры рекомендуют приобретать конструкцию, когда на стены уже нанесено покрытие, тогда с уверенностью можно подобрать цвет полотна. Большое значение имеет и стиль в помещении, каждый из которого диктует свою палитру в оформлении.

Белёный дуб отлично будет смотреться в сочетании с пастельными тонами, а также двери используются в виде контраста на графитовых и фиолетовых стенах. Межкомнатные двери серых и холодных оттенков отлично сочетаются с такими цветами, как салатовый, розовый и сиреневый. Помимо этого, дуб удачно гармонирует с песочным, бирюзовым и зелёным цветом.

Двери «белёный дуб» и отделка пола в интерьере

Изделия из натурального материала должны иметь отклик в интерьере. Напольное покрытие цвета венге или в тон межкомнатным дверям будет самым удачным решением, чтобы не внести диссонанс в отделку.

Можно использовать похожие породы древесины, к которым относятся ясень и лиственница и желательно, чтобы в интерьере присутствовали похожие фактуры и оттенки в мебели.

Межкомнатные двери «белёный дуб» в разных стилях

Если с цветовой палитрой отделки и общим дизайном помещения определено, то можно выбирать тон полотна. Особенно эффектно дуб смотрится в классических интерьерах, но также он неспособен внести дисгармонию в современные интерьеры.

Поэтому дизайнеры не задумываются о стиле в доме, когда советуют приобретать двери из этого материала, главное выдержать тон, который будет сочетаться с отделкой.

Межкомнатные двери «белёный дуб» в стилях Прованс и Кантри

Природные оттенки стен будут удачно гармонировать с фактурой белёного дуба. Деревенские стили подразумевают использовать в отделке только натуральные материалы, и такая межкомнатная дверь будет самым удачным решением. Тон полотна должен быть тёплым, возможны фактурные рельефы на поверхности и вставки из матового стекла.

Приветствуются вычурные дверные ручки и крупная фурнитура.

Межкомнатные двери «белёный дуб»в стиле Техно

Природная структура материала и нежный оттенок станут контрастом тёмным стенам, которые часто используются для воплощения этого стиля. Интерьер станет более тёплым и дружелюбным, но в то же время современным и функциональным.

Для стиля техно лучше выбирать межкомнатные двери в холодных сероватых оттенках, без вставок и декора, допустимо использовать металлические элементы в сочетании с ручками серебряного цвета.

Межкомнатные двери «белёный дуб» в классическом стиле

Стиль с «нотой» шика и пафоса прекрасно дополнит межкомнатная дверь нежного оттенка. Белёный дуб выглядит благородно и дорого, и именно этот материал часто используется для отделки пола и поверхностей в классических интерьерах.

Такое изделие может быть дополнено рельефными узорами, стеклянными вставками, дверными ручками и другой фурнитурой в цвете золота.

Межкомнатные двери «белёный дуб» в современном стиле

Межкомнатная дверь может выступать в роли контрастного элемента при яркой или тёмной отделке, но при условии, что паркет или ламинат на полу будут выполнены в одном тоне с полотном. Деревянная фактура «разбавит» холодный интерьер тёплой деталью.

Если отделка выдержана в пастельных тонах, то дверь «белёный дуб» дополнит дизайн и сделает его гармоничным. В любом случае современный интерьер не пострадает от наличия деревянной фактуры.

Эффектное применение дверей «белёный дуб» в интерьере

Дизайн помещения в бежевом или сером цвете удачно дополнит полотно с подходящим оттенком. Такой интерьер будет уютен и комфортен, при этом не будет раздражающих факторов, которые подразумевают контрасты. Главное – выдержать одну палитру отделки стен, пола и полотна.

Для людей, которые не мыслят дизайна без ярких деталей, помогут цветовые акценты. Интерьер можно наполнить текстилем, картинами и аксессуарами в контрастных цветах, что сделает его живописным и запоминающимся.

Если в доме живёт человек, склонный к экспериментам, то тёмные стены, обрамляющие межкомнатные двери «белёный дуб» будут самым удачным решением. При этом стоит помнить, что цвет стен напрямую влияет на психологическое состояние человека и такое оформление допустимо только на значительных пространствах.

В качестве контраста может выступить напольное покрытие тёмного оттенка. Отличным сочетанием считается венге и двери «белёный дуб», обе фактуры удачно гармонируют друг с другом и вносят в интерьер необходимую сочность.

Замена межкомнатных дверей в доме – это непростая задача, но с белёным дубом сложно ошибиться, нужно только выбрать тёплый или холодный тон дерева, чтобы удачно совместить его со своим интерьером.